Дама с Садовой

Люблю я Петербург с его витым акцентом,

Но больше мне по нраву Царское Село.

Скажу я прямо и без сантиментов,

Что ныне город Пушкин мне родней всего.



Застыло время там, не поменялись нравы,

Старушки-снобушки снуют по царскому двору.

А женщины красивые с улыбкой величавой

Вальяжно каблучками бьют по снежному ковру.



Такую даму повстречал я на Садовой,

Остановилась тоже, посмотрела свысока.

Похожа очень с "Неизвестною" Крамского,

Но только взгляд ее с хитринкою слегка...



Не знаю, как произошло. Заговорил. Влюбился.

Она хохочет все, в глазах азарт. И говорит:

- Ну, коли побеседовать со мной решился,

Пока беседуем, мой будешь фаворит!



И под руку меня взяла, к лицею повела так ловко

- Учился Пушкин раньше, а теперь почти кафе...

Подумать даже не успел, молчу неловко.

Она же снова говорит, шагая в тишине:



- Вы знаете, живу здесь много лет. Пардон...

Но я давно ни с кем не говорила.

Мой дом всегда пустует - он веками опален.

Когда-то с бала возвращалась и судьба благоволила...



И в женихи мне вы не кланяйтесь, увы!

До троньтесь до руки, вы чувствуете холод?

Но я смотрю, что не боитесь вы судьбы...

Но, сударь, мне вас жаль, ведь вы еще так молод.



Ой, посмотрите, купола огнем горят!

- И пальчиком взмахнула, я и обернулся.

Действительно, в закате солнца так блестят,

А рядом ее нет, едва лишь воздух всколыхнулся.



И только ветка дерева качнулась, снег упал

Так тихо, как та дама испарилась.

Расстроился чуть-чуть, но вида не подал

- Там позади бабулечка с цветами копошилась.



Такой вот встречи той печальный был исход,

Но не жалею я, хотя бродил по тем же закоулкам.

Все ждал и верил, что заденет купола восход,

И снова с ней под ручку выйду на прогулку.



Эх! Люблю я Петербург с его витым акцентом,

Но больше мне по нраву Царское Село.

Скажу я прямо и без сантиментов,

Что ныне город Пушкин мне родней всего.



Застыло время там, не поменялись нравы,

Старушки-снобушки снуют по царскому двору.

А женщины красивые с улыбкой величавой

Вальяжно каблучками бьют по снежному ковру...

Lynx Просмотров: 151 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 03:17 by

Ключевые слова: Пушкин лицей улица встреча прогулка незнакомка авторский стих

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