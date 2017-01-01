Дама с Садовой
Люблю я Петербург с его витым акцентом,
Но больше мне по нраву Царское Село.
Скажу я прямо и без сантиментов,
Что ныне город Пушкин мне родней всего.
Застыло время там, не поменялись нравы,
Старушки-снобушки снуют по царскому двору.
А женщины красивые с улыбкой величавой
Вальяжно каблучками бьют по снежному ковру.
Такую даму повстречал я на Садовой,
Остановилась тоже, посмотрела свысока.
Похожа очень с "Неизвестною" Крамского,
Но только взгляд ее с хитринкою слегка...
Не знаю, как произошло. Заговорил. Влюбился.
Она хохочет все, в глазах азарт. И говорит:
- Ну, коли побеседовать со мной решился,
Пока беседуем, мой будешь фаворит!
И под руку меня взяла, к лицею повела так ловко
- Учился Пушкин раньше, а теперь почти кафе...
Подумать даже не успел, молчу неловко.
Она же снова говорит, шагая в тишине:
- Вы знаете, живу здесь много лет. Пардон...
Но я давно ни с кем не говорила.
Мой дом всегда пустует - он веками опален.
Когда-то с бала возвращалась и судьба благоволила...
И в женихи мне вы не кланяйтесь, увы!
До троньтесь до руки, вы чувствуете холод?
Но я смотрю, что не боитесь вы судьбы...
Но, сударь, мне вас жаль, ведь вы еще так молод.
Ой, посмотрите, купола огнем горят!
- И пальчиком взмахнула, я и обернулся.
Действительно, в закате солнца так блестят,
А рядом ее нет, едва лишь воздух всколыхнулся.
И только ветка дерева качнулась, снег упал
Так тихо, как та дама испарилась.
Расстроился чуть-чуть, но вида не подал
- Там позади бабулечка с цветами копошилась.
Такой вот встречи той печальный был исход,
Но не жалею я, хотя бродил по тем же закоулкам.
Все ждал и верил, что заденет купола восход,
И снова с ней под ручку выйду на прогулку.
Эх! Люблю я Петербург с его витым акцентом,
Но больше мне по нраву Царское Село.
Скажу я прямо и без сантиментов,
Что ныне город Пушкин мне родней всего.
Застыло время там, не поменялись нравы,
Старушки-снобушки снуют по царскому двору.
А женщины красивые с улыбкой величавой
Вальяжно каблучками бьют по снежному ковру...
Но больше мне по нраву Царское Село.
Скажу я прямо и без сантиментов,
Что ныне город Пушкин мне родней всего.
Застыло время там, не поменялись нравы,
Старушки-снобушки снуют по царскому двору.
А женщины красивые с улыбкой величавой
Вальяжно каблучками бьют по снежному ковру.
Такую даму повстречал я на Садовой,
Остановилась тоже, посмотрела свысока.
Похожа очень с "Неизвестною" Крамского,
Но только взгляд ее с хитринкою слегка...
Не знаю, как произошло. Заговорил. Влюбился.
Она хохочет все, в глазах азарт. И говорит:
- Ну, коли побеседовать со мной решился,
Пока беседуем, мой будешь фаворит!
И под руку меня взяла, к лицею повела так ловко
- Учился Пушкин раньше, а теперь почти кафе...
Подумать даже не успел, молчу неловко.
Она же снова говорит, шагая в тишине:
- Вы знаете, живу здесь много лет. Пардон...
Но я давно ни с кем не говорила.
Мой дом всегда пустует - он веками опален.
Когда-то с бала возвращалась и судьба благоволила...
И в женихи мне вы не кланяйтесь, увы!
До троньтесь до руки, вы чувствуете холод?
Но я смотрю, что не боитесь вы судьбы...
Но, сударь, мне вас жаль, ведь вы еще так молод.
Ой, посмотрите, купола огнем горят!
- И пальчиком взмахнула, я и обернулся.
Действительно, в закате солнца так блестят,
А рядом ее нет, едва лишь воздух всколыхнулся.
И только ветка дерева качнулась, снег упал
Так тихо, как та дама испарилась.
Расстроился чуть-чуть, но вида не подал
- Там позади бабулечка с цветами копошилась.
Такой вот встречи той печальный был исход,
Но не жалею я, хотя бродил по тем же закоулкам.
Все ждал и верил, что заденет купола восход,
И снова с ней под ручку выйду на прогулку.
Эх! Люблю я Петербург с его витым акцентом,
Но больше мне по нраву Царское Село.
Скажу я прямо и без сантиментов,
Что ныне город Пушкин мне родней всего.
Застыло время там, не поменялись нравы,
Старушки-снобушки снуют по царскому двору.
А женщины красивые с улыбкой величавой
Вальяжно каблучками бьют по снежному ковру...
Сегодня, 03:17 by LynxПросмотров: 151Комментарии: 0
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