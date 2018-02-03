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Стихи

Красный Леопард

Вот крадётся красный Леопард,
Мягко ставит ласковые лапы.
Стоит золотых он миллиард,
Миллиард сердец, что вечно златы!

Он крадётся в призрачной дали,
Зовом крови в сердце отзываясь.
Помнит о погубленной любви,
Он поёт, в рычание срываясь!

Он всё ближе. Он почти что здесь.
На сердца других он лапы ставит.
Есть в его крови шесть, шесть и шесть!
Честен он тогда, когда лукавит.

Он совсем не призрачный мираж,
Но крадётся так - нельзя увидеть.
Юных дев мечтаний персонаж,
Он совсем не хочет их обидеть.

Лижет он их девичьи сердца,
Смотрит он в глаза им, улыбаясь.
Ищет новых, юных без конца
И целует, снова удаляясь.

А за ним ползёт змея-тоска,
Лап его вдыхая жадно запах.
И кусает сильно и слегка
Раны у него на мягких лапах.

Он крадётся. И кровавый след,
Словно змей, за ним извечно вьётся.
Счастье с ним порой, порою - нет.
Что же Леопарду остаётся?

Юных дев целует он сердца,
Дарит им волшебные мгновенья.
Зверю из мечтаний нет конца!
Кровь его рождает впечатленья.

Он порой бывает в камне том,
Что "Пантерой розовой" зовётся.
Красный Леопард, как дивный сон,
Кто достоин - с ним соприкоснётся!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:54
Сегодня, 15:54 by ЭвиллсПросмотров: 36Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Леопард призрак стихотворение авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Schwindler
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Не могу.... Всё стихотворение пропел про себя голосом медвежонка Умки на мотив песенки про ёлочку...

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Плюсанула. Свяжешься с этими юными девами, а они шкуру на платье пустят. Ничего личного, просто им красиво
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Он порой бывает в камне том,
Что "Пантерой розовой" зовётся.
Красный Леопард, как дивный сон,
Кто достоин - с ним соприкоснётся! good
Зарегистрирован: 19.08.2017
                
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