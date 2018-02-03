Красный Леопард

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:54

Эвиллс Просмотров: 36 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 15:54 by

Вот крадётся красный Леопард,Мягко ставит ласковые лапы.Стоит золотых он миллиард,Миллиард сердец, что вечно златы!Он крадётся в призрачной дали,Зовом крови в сердце отзываясь.Помнит о погубленной любви,Он поёт, в рычание срываясь!Он всё ближе. Он почти что здесь.На сердца других он лапы ставит.Есть в его крови шесть, шесть и шесть!Честен он тогда, когда лукавит.Он совсем не призрачный мираж,Но крадётся так - нельзя увидеть.Юных дев мечтаний персонаж,Он совсем не хочет их обидеть.Лижет он их девичьи сердца,Смотрит он в глаза им, улыбаясь.Ищет новых, юных без концаИ целует, снова удаляясь.А за ним ползёт змея-тоска,Лап его вдыхая жадно запах.И кусает сильно и слегкаРаны у него на мягких лапах.Он крадётся. И кровавый след,Словно змей, за ним извечно вьётся.Счастье с ним порой, порою - нет.Что же Леопарду остаётся?Юных дев целует он сердца,Дарит им волшебные мгновенья.Зверю из мечтаний нет конца!Кровь его рождает впечатленья.Он порой бывает в камне том,Что "Пантерой розовой" зовётся.Красный Леопард, как дивный сон,Кто достоин - с ним соприкоснётся!

Ключевые слова: Леопард призрак стихотворение авторский стих

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