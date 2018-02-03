Красный ЛеопардВот крадётся красный Леопард,
Мягко ставит ласковые лапы.
Стоит золотых он миллиард,
Миллиард сердец, что вечно златы!
Он крадётся в призрачной дали,
Зовом крови в сердце отзываясь.
Помнит о погубленной любви,
Он поёт, в рычание срываясь!
Он всё ближе. Он почти что здесь.
На сердца других он лапы ставит.
Есть в его крови шесть, шесть и шесть!
Честен он тогда, когда лукавит.
Он совсем не призрачный мираж,
Но крадётся так - нельзя увидеть.
Юных дев мечтаний персонаж,
Он совсем не хочет их обидеть.
Лижет он их девичьи сердца,
Смотрит он в глаза им, улыбаясь.
Ищет новых, юных без конца
И целует, снова удаляясь.
А за ним ползёт змея-тоска,
Лап его вдыхая жадно запах.
И кусает сильно и слегка
Раны у него на мягких лапах.
Он крадётся. И кровавый след,
Словно змей, за ним извечно вьётся.
Счастье с ним порой, порою - нет.
Что же Леопарду остаётся?
Юных дев целует он сердца,
Дарит им волшебные мгновенья.
Зверю из мечтаний нет конца!
Кровь его рождает впечатленья.
Он порой бывает в камне том,
Что "Пантерой розовой" зовётся.
Красный Леопард, как дивный сон,
Кто достоин - с ним соприкоснётся!
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:54
Сегодня, 15:54 by ЭвиллсПросмотров: 36Комментарии: 3
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