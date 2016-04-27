Цветы с могилы

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 19:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эвиллс Просмотров: 203 Комментарии: 9 +5 Вчера, 19:04 by

Красная роза любовью полна.Белая роза - мрачна и бледна.Солнышку красная пламенно рада.Белой - приятней покой и прохлада.Бабочек стайка над красной порхает.К белой червяк, ухмылясь подползает.Разные сёстры - и всё же похожи.Обе цветут. Ароматны, пригожи!Обе растут на могиле одной.Кладбище им дарит мрачный покой.В этой могиле лежат две девчушки.Плачут по внучкам две дряхлых старушки.Нет, не подняться им, не поиграть!Будут и дальше в могиле лежать.Юных близняшек сиамских могила.Деток земля навсегда поглотила.И саркастично оскалясь, Тоска,Новых детей провожает в века...Ядерной выдалась эта зима.В зное стоят-утопают дома.Станция атомы взрывом бросала!И с испытанием бомбы совпало.Радий лукавый доволен, подлец!Мёртвых невест он ведёт под венец.А Экология спит в страшной коме.Нет больше счастья. Мутанты в законе!Красная роза и белая вновь,Пьют из могилы мёртвую кровь.Эти цветы к виноватым придут.В землю мерзавцев отволокут!Без наказанья не будут скоты!К мести готовы мутанты-цветы.Кто экологию не бережёт,Тех месть несчастных, я знаю - найдёт!

Ключевые слова: Могила невесты цветы авторская история

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