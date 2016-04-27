Цветы с могилы

Цветы с могилыКрасная роза любовью полна.
Белая роза - мрачна и бледна.
Солнышку красная пламенно рада.
Белой - приятней покой и прохлада.
Бабочек стайка над красной порхает.
К белой червяк, ухмылясь подползает.
Разные сёстры - и всё же похожи.
Обе цветут. Ароматны, пригожи!
Обе растут на могиле одной.
Кладбище им дарит мрачный покой.
В этой могиле лежат две девчушки.
Плачут по внучкам две дряхлых старушки.
Нет, не подняться им, не поиграть!
Будут и дальше в могиле лежать.
Юных близняшек сиамских могила.
Деток земля навсегда поглотила.
И саркастично оскалясь, Тоска,
Новых детей провожает в века...
Ядерной выдалась эта зима.
В зное стоят-утопают дома.
Станция атомы взрывом бросала!
И с испытанием бомбы совпало.
Радий лукавый доволен, подлец!
Мёртвых невест он ведёт под венец.
А Экология спит в страшной коме.
Нет больше счастья. Мутанты в законе!
Красная роза и белая вновь,
Пьют из могилы мёртвую кровь.
Эти цветы к виноватым придут.
В землю мерзавцев отволокут!
Без наказанья не будут скоты!
К мести готовы мутанты-цветы.
Кто экологию не бережёт,
Тех месть несчастных, я знаю - найдёт!
Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 19:04
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:04 by ЭвиллсПросмотров: 203Комментарии: 9
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