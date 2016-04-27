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Стихи

Цветы с могилы

Красная роза любовью полна.
Белая роза - мрачна и бледна.

Солнышку красная пламенно рада.
Белой - приятней покой и прохлада.

Бабочек стайка над красной порхает.
К белой червяк, ухмылясь подползает.

Разные сёстры - и всё же похожи.
Обе цветут. Ароматны, пригожи!

Обе растут на могиле одной.
Кладбище им дарит мрачный покой.

В этой могиле лежат две девчушки.
Плачут по внучкам две дряхлых старушки.

Нет, не подняться им, не поиграть!
Будут и дальше в могиле лежать.

Юных близняшек сиамских могила.
Деток земля навсегда поглотила.

И саркастично оскалясь, Тоска,
Новых детей провожает в века...

Ядерной выдалась эта зима.
В зное стоят-утопают дома.

Станция атомы взрывом бросала!
И с испытанием бомбы совпало.

Радий лукавый доволен, подлец!
Мёртвых невест он ведёт под венец.

А Экология спит в страшной коме.
Нет больше счастья. Мутанты в законе!

Красная роза и белая вновь,
Пьют из могилы мёртвую кровь.

Эти цветы к виноватым придут.
В землю мерзавцев отволокут!

Без наказанья не будут скоты!
К мести готовы мутанты-цветы.

Кто экологию не бережёт,
Тех месть несчастных, я знаю - найдёт!

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 19:04
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:04 by ЭвиллсПросмотров: 203Комментарии: 9
+5

Ключевые слова: Могила невесты цветы авторская история

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Вчера, 19:12
+2
Группа: Авторы
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Публикаций: 109
Комментариев: 2 729
Есть старая сказка: Беляночка и Розочка. Хотелось по мотивам сочинить. Но фантазия унесла в современность.
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#2 написал: az.ecmb
Вчера, 19:53
+2
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Репутация: (1358|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 853
Плюс.
Особенно за это:
Ядерной выдалась эта зима

И за глумливого червяка))
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#3 написал: Летяга
Вчера, 19:57
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (6279|0)
Публикаций: 71
Комментариев: 5 290
Начиналось так мрачно и романтично, я бы даже сказала декаденсно. А дальше - дальше я могу воспринимать только в качестве довольно жёсткого стёба 363 Как стёб - вполне.
Плюсанула
Зарегистрирован: 3.08.2014
            
#4 написал: Эвиллс
Вчера, 19:59
+3
Группа: Авторы
Репутация: (1738|2)
Публикаций: 109
Комментариев: 2 729
Я тут, как и Тоска, саркастично скалюсь. А смысл такой: губящие Природу не останутся безнаказанными.
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#5 написал: Летяга
Вчера, 20:22
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (6279|0)
Публикаций: 71
Комментариев: 5 290
Цитата: Эвиллс
губящие Природу не останутся безнаказанными.

Если они погубят её достаточно сильно, то безнаказанным не уйдёт вообще никто, даже тот, кто её защишал
Зарегистрирован: 3.08.2014
            
#6 написал: Эвиллс
Вчера, 20:28
+2
Группа: Авторы
Репутация: (1738|2)
Публикаций: 109
Комментариев: 2 729
Вот это и страшно.
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#7 написал: az.ecmb
Вчера, 20:35
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1358|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 853
В землю мерзавцев отволокут!

Цитата: Эвиллс
А смысл такой: губящие Природу не останутся безнаказанными.


Я бы сказал - неотволоченными))
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#8 написал: Эвиллс
Вчера, 20:38
+3
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Репутация: (1738|2)
Публикаций: 109
Комментариев: 2 729
Цитата: az.ecmb
Я бы сказал - неотволоченными))

Так получилось. 383
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#9 написал: Баба Клава
Вчера, 23:23
0
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Комментариев: 1 364
+5))))))))))))))))))
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