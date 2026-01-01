Человек без личности

По железной дороге,Ведущей в никуда,Идёт поезд с одиноким вагоном,В котором сидит один человек.Этот человек без личности,Этот человек без семьи;У него нет будущего,У него нет прошлого –Только одно настоящее.Путь без начала,Без конца.Этот человек живёт дорогой;Одинокий вагон стал его домом.Человек без личности путешествуетПо Серому Миру.Без цели, ради удовольствия;Только интерес к этому мируДвижет им.Изредка делаетЗаметки в толстой тетради.Дорога без конца,Горизонт без края;Железная дорога по миру построена,Идёт поезд с одиноким вагоном,В котором сидит один человек.Этот человек без личности,Этот человек без семьи.Он – историк Брошенного Мира,Он – архиватор Серого Мира.Его сердце бьётся вечно,Он не знает о Смерти.И в дождь,И в туман,И в снег,И в мороз;Хоть пасмурным днём,Хоть глубокой ночьюЧеловек без личностиВедёт свои наблюдения.Этот искажённый мирСильно интересен ему.Однажды нежданноПоезд с одиноким вагономОстановился посреди Пустыря.Двери открылись,И вошёл человек в чёрном пальто.На его голове красоваласьШляпа с большими полями,А в руке держал зонтик-трость.Он сел параллельноЧеловеку без личности,Скрестив ноги,И долго смотрел в пустоту.Прошёл час, может, и два.Человек в чёрном пальтоОбратился к человеку без личности:«Сударь, не подскажите ли,Долго ещё этот поезд будет идти?»На что человек без личности отвечает:«Долго, очень долго.Этот поезд будет идти бесконечно!»«Прекрасно, прекрасно», — человек в чёрном пальто улыбнулся.И вновь посмотрел в пустоту.Прошёл ещё один час, может и три,Человек в чёрном пальтоСел рядом, буквально вплотную,К человеку без личности,И посмотрел прямо в глаза.«Вы будто как я;Без семьи,Без дома.Совсем одиноки, но не чувствуете грусти,Лишь радостью жизниВ этом сером мире».Человек без личности лишь кивал головой,записывая всё в толстую тетрадь,пристально наблюдая за человеком в черном пальто,пока тот всё говорил без умолку,улыбка его становилась всё шире.«Знали бы вы, как долго искал я вас!Счастье какое, что мы встретилисьв одиноком вагоне!»«Что вы, сударь, — начал человек без личности, — я не был одинок.Со мной весь этот мир,Этот поезд с вагоном,Эта толстая тетрадь,Эти записиИ я сам».«Конечно, конечно, в этом миреМы все не совсем одиноки», —Согласился человек в черном пальто.После слов этих умолк он,Снова посмотрел в пустоту.Очередное долгое молчание;Лишь стук колёсИ вой ветра.Человек без личностиПродолжает свои наблюдения;Человек в чёрном плащеВсё смотрит в пустоту.Пока его тело испаряется постепенно.До тех пор,Пока от него осталась лишь шляпа.Потерянная шляпаОказалась на головеЧеловека без личности,В чёрном пальто.Который всё это времяБыл один в одиноком вагонеПоезда, идущего в никуда.

