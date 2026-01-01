Человек без личностиПо железной дороге,
Ведущей в никуда,
Идёт поезд с одиноким вагоном,
В котором сидит один человек.
Этот человек без личности,
Этот человек без семьи;
У него нет будущего,
У него нет прошлого –
Только одно настоящее.
Путь без начала,
Без конца.
Этот человек живёт дорогой;
Одинокий вагон стал его домом.
Человек без личности путешествует
По Серому Миру.
Без цели, ради удовольствия;
Только интерес к этому миру
Движет им.
Изредка делает
Заметки в толстой тетради.
Дорога без конца,
Горизонт без края;
Железная дорога по миру построена,
Идёт поезд с одиноким вагоном,
В котором сидит один человек.
Этот человек без личности,
Этот человек без семьи.
Он – историк Брошенного Мира,
Он – архиватор Серого Мира.
Его сердце бьётся вечно,
Он не знает о Смерти.
И в дождь,
И в туман,
И в снег,
И в мороз;
Хоть пасмурным днём,
Хоть глубокой ночью
Человек без личности
Ведёт свои наблюдения.
Этот искажённый мир
Сильно интересен ему.
Однажды нежданно
Поезд с одиноким вагоном
Остановился посреди Пустыря.
Двери открылись,
И вошёл человек в чёрном пальто.
На его голове красовалась
Шляпа с большими полями,
А в руке держал зонтик-трость.
Он сел параллельно
Человеку без личности,
Скрестив ноги,
И долго смотрел в пустоту.
Прошёл час, может, и два.
Человек в чёрном пальто
Обратился к человеку без личности:
«Сударь, не подскажите ли,
Долго ещё этот поезд будет идти?»
На что человек без личности отвечает:
«Долго, очень долго.
Этот поезд будет идти бесконечно!»
«Прекрасно, прекрасно», — человек в чёрном пальто улыбнулся.
И вновь посмотрел в пустоту.
Прошёл ещё один час, может и три,
Человек в чёрном пальто
Сел рядом, буквально вплотную,
К человеку без личности,
И посмотрел прямо в глаза.
«Вы будто как я;
Без семьи,
Без дома.
Совсем одиноки, но не чувствуете грусти,
Лишь радостью жизни
В этом сером мире».
Человек без личности лишь кивал головой,
записывая всё в толстую тетрадь,
пристально наблюдая за человеком в черном пальто,
пока тот всё говорил без умолку,
улыбка его становилась всё шире.
«Знали бы вы, как долго искал я вас!
Счастье какое, что мы встретились
в одиноком вагоне!»
«Что вы, сударь, — начал человек без личности, — я не был одинок.
Со мной весь этот мир,
Этот поезд с вагоном,
Эта толстая тетрадь,
Эти записи
И я сам».
«Конечно, конечно, в этом мире
Мы все не совсем одиноки», —
Согласился человек в черном пальто.
После слов этих умолк он,
Снова посмотрел в пустоту.
Очередное долгое молчание;
Лишь стук колёс
И вой ветра.
Человек без личности
Продолжает свои наблюдения;
Человек в чёрном плаще
Всё смотрит в пустоту.
Пока его тело испаряется постепенно.
До тех пор,
Пока от него осталась лишь шляпа.
Потерянная шляпа
Оказалась на голове
Человека без личности,
В чёрном пальто.
Который всё это время
Был один в одиноком вагоне
Поезда, идущего в никуда.
