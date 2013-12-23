Аномалия московского метро

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:11

Vapiru Просмотров: 70 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 06:10 by

Призрачный поезд курсирует по всему московскому метро. Увидеть его можно в период работы метрополитена. Он никак не отличается от других поездов, за исключением одного: в кабине машиниста пусто, также из него не выходят пассажиры. Его невозможно снять на камеру. При попытке, на фотографии или видео вы ничего не увидите. Аномалию может видеть только один человек - сама предполагаемая жертва. Поезд появляется на станции один раз. Если человек попытается войти в вагон, то упадет на рельсы и умрёт, несмотря на тяжесть полученных увечий или какой-то другой фактор. Тело жертвы всегда неестественно бледное, а волосы седые в независимости от возраста. Есть предположение что, когда человек проваливается сквозь вагон, его душа остаётся там, что и приводит к смерти.Неизвестно, как и когда появилась аномалия, но модель поезда указывает на то, что он произведён где-то в 90-х. Возможно, причиной её появления может быть какая-либо трагедия, произошедшая в московской подземке, однако, каких-либо подтверждений этому нет.

Ключевые слова: Поезд вагон метро авторская история

Другие, подобные истории: