Эпоха теней

Я принял свой жребий у черных ворот,Где рухнули своды пустых ожиданий.И бездна внутри больше не предаёт —Она стала центром моих созиданий.Зажечь маяки на краю пустоты!Швырнуть свое пламя по мёртвым столицам!Пока мы горим — не боимся черты,И холод не смеет ударить по лицам.А если наступит эпоха теней,И небо накроет свинцовой стеною,Восстану из пепла средь серых камней,И тьму разорву над своей головою!Чтоб выломать путь, нужно строить себя:Срывать свои слабости с мясом и хрустом.Стирая мазут с обгоревших фаланг,Сжимая тиски над горящей деталью,Я выстрою свой непробиваемый фланг,И выкую волю холодною сталью.И пусть меня спросят: «Ну как ты, живой?»Отвечу спокойно: «Я крепче, чем прежде!»Я сам себе компас во тьме вековой,И сам себе Бог в абсолютной надежде.

Ключевые слова: Маяк бездна путь авторский стих

