Эпоха тенейЯ принял свой жребий у черных ворот,
Где рухнули своды пустых ожиданий.
И бездна внутри больше не предаёт —
Она стала центром моих созиданий.
Зажечь маяки на краю пустоты!
Швырнуть свое пламя по мёртвым столицам!
Пока мы горим — не боимся черты,
И холод не смеет ударить по лицам.
А если наступит эпоха теней,
И небо накроет свинцовой стеною,
Восстану из пепла средь серых камней,
И тьму разорву над своей головою!
Чтоб выломать путь, нужно строить себя:
Срывать свои слабости с мясом и хрустом.
Стирая мазут с обгоревших фаланг,
Сжимая тиски над горящей деталью,
Я выстрою свой непробиваемый фланг,
И выкую волю холодною сталью.
И пусть меня спросят: «Ну как ты, живой?»
Отвечу спокойно: «Я крепче, чем прежде!»
Я сам себе компас во тьме вековой,
И сам себе Бог в абсолютной надежде.
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:45
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 10:45 by VedagorПросмотров: 48Комментарии: 1
Ключевые слова: Маяк бездна путь авторский стих