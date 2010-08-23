Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Эпоха теней

Я принял свой жребий у черных ворот,
Где рухнули своды пустых ожиданий.
И бездна внутри больше не предаёт —
Она стала центром моих созиданий.
Зажечь маяки на краю пустоты!
Швырнуть свое пламя по мёртвым столицам!
Пока мы горим — не боимся черты,
И холод не смеет ударить по лицам.
А если наступит эпоха теней,
И небо накроет свинцовой стеною,
Восстану из пепла средь серых камней,
И тьму разорву над своей головою!
Чтоб выломать путь, нужно строить себя:
Срывать свои слабости с мясом и хрустом.
Стирая мазут с обгоревших фаланг,
Сжимая тиски над горящей деталью,
Я выстрою свой непробиваемый фланг,
И выкую волю холодною сталью.
И пусть меня спросят: «Ну как ты, живой?»
Отвечу спокойно: «Я крепче, чем прежде!»
Я сам себе компас во тьме вековой,
И сам себе Бог в абсолютной надежде.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:45
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 10:45 by VedagorПросмотров: 48Комментарии: 1
Ключевые слова: Маяк бездна путь авторский стих

Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
Вчера, 11:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 187
Есть теория, что мир - это сон бога, и все мы ему снимся. А когда он проснётся - все мы вместе с миром исчезнем. Так что трепыхаться смысла нет...
Сколько миров мы разрушили за свою жизнь, просыпаясь по утрам?
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.