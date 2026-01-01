Ночной рубеж

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 12:02

Причина: Стилистика автора сохранена

Vedagor

Во мраке, где стонут седые кресты,И ворон кружит над гнилою рекой,Из страшной, болотной, глухой пустотыВставал вурдалак, нарушая покой.Сгущались проклятья, как черная сеть,Пытаясь рассудок живой отравить.Но я не позволю во тьме умереть:Законную власть никому не сломить!Пускай упыри обнажают клыки,И тянут на самое дно западни.Но я не боюсь этой мертвой руки,В глазах моих светятся Божьи огни!Пусть тянется к горлу костлявая кисть,Чтоб в хаос и смуту народ утянуть —Мы чтим Государство, Порядок и Жизнь!И верным Законам останется путь.Бледнеет луна, отступает кошмар,Рассыпалась прахом бесовская рать.В груди моей бьется спасительный жар,Который у нас никому не отнять.Стоим, как гранит, на высоком посту,Сметая безумье, проклятья и гниль.С любовью к Отчизне, за нашу Мечту,Где Право и Долг превращаются в быль!

