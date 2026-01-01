Ночной рубеж

Во мраке, где стонут седые кресты,
И ворон кружит над гнилою рекой,
Из страшной, болотной, глухой пустоты
Вставал вурдалак, нарушая покой.
Сгущались проклятья, как черная сеть,
Пытаясь рассудок живой отравить.
Но я не позволю во тьме умереть:
Законную власть никому не сломить!
Пускай упыри обнажают клыки,
И тянут на самое дно западни.
Но я не боюсь этой мертвой руки,
В глазах моих светятся Божьи огни!
Пусть тянется к горлу костлявая кисть,
Чтоб в хаос и смуту народ утянуть —
Мы чтим Государство, Порядок и Жизнь!
И верным Законам останется путь.
Бледнеет луна, отступает кошмар,
Рассыпалась прахом бесовская рать.
В груди моей бьется спасительный жар,
Который у нас никому не отнять.
Стоим, как гранит, на высоком посту,
Сметая безумье, проклятья и гниль.
С любовью к Отчизне, за нашу Мечту,
Где Право и Долг превращаются в быль!


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 12:02
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 12:02 by VedagorПросмотров: 32Комментарии: 0
Ключевые слова: Вурдалак упырь закон порядок жизнь авторский стих

