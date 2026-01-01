Призыв Лесного Хозяина

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:43

Vedagor Просмотров: 38 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:43 by

Предметы:1. Деревянная ложка или сухая ветка.2. Кусок шерсти или меха.3. Горсть земли (в блюдце).В час ночной, когда луна за облаком, сядь на пол в центре комнаты. Положи перед собой землю и шерсть.Начни медленно водить деревом по полу, издавая скрипящий звук.Читай заговор низким голосом нараспев.(Замереть и ждать ).Признаки прихода:1. Тяжелый, спертый запах прелой листвы и сырой земли в квартире.2. Звук волочащихся шагов и скрип паркета, который движется в вашу сторону.3. Ощущение, что в темноте на вас смотрит что-то огромное и голодное.Если услышите рычание — не шевелитесь до рассвета. Он слеп, но слышит ваше дыхание.Скрипит древо сухое,Идет лихо лесное.Не по мху, не по траве,А по моей голове.Встань, Медведь, из сырой земли,Кости свои собери, внемли.Кто твою плоть варил — тот пропал.Кто твою шерсть носил — мертвым стал.Я зову тебя, Хозяин, на скрип.Пусть твой рык в глотке моей охрип.Нога твоя — липа, сердце — труха.Ночь нынче темна, ночь нынче глуха.Приди не за медом, приди за долгом.Встань за порогом, встань черным волком.Мясо мое — твое, кровь моя — твоя.Здесь, в этом доме, теперь сырая земля.Скрипи, нога, стучи, пята.Отворяются адские ворота.Кто здесь дышит — того забери.Кто здесь слышит — того дери.Иди на зов, иди на стук.Замыкаю я этот круг.Ни крестом, ни пестом, ни святым перстом,А твоим, Медведь, пустым животом.(Первый зов):Лесной Дед, яви след.(Скрипнуть деревом три раза).(Второй зов):Лесной Дед, прими обет.(Положить руку на землю в блюдце).(Третий зов):Лесной Дед, на мне твой запрет.

Ключевые слова: Лес стих ритуал призыв

