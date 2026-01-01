Стихи

Призыв Лесного Хозяина

Предметы:
1. Деревянная ложка или сухая ветка.
2. Кусок шерсти или меха.
3. Горсть земли (в блюдце).


В час ночной, когда луна за облаком, сядь на пол в центре комнаты. Положи перед собой землю и шерсть.
Начни медленно водить деревом по полу, издавая скрипящий звук.
Читай заговор низким голосом нараспев.



(Замереть и ждать ).
Признаки прихода:
1. Тяжелый, спертый запах прелой листвы и сырой земли в квартире.
2. Звук волочащихся шагов и скрип паркета, который движется в вашу сторону.
3. Ощущение, что в темноте на вас смотрит что-то огромное и голодное.
Если услышите рычание — не шевелитесь до рассвета. Он слеп, но слышит ваше дыхание.

*

Скрипит древо сухое,
Идет лихо лесное.
Не по мху, не по траве,
А по моей голове.

Встань, Медведь, из сырой земли,
Кости свои собери, внемли.
Кто твою плоть варил — тот пропал.
Кто твою шерсть носил — мертвым стал.

Я зову тебя, Хозяин, на скрип.
Пусть твой рык в глотке моей охрип.
Нога твоя — липа, сердце — труха.
Ночь нынче темна, ночь нынче глуха.

Приди не за медом, приди за долгом.
Встань за порогом, встань черным волком.
Мясо мое — твое, кровь моя — твоя.
Здесь, в этом доме, теперь сырая земля.

Скрипи, нога, стучи, пята.
Отворяются адские ворота.
Кто здесь дышит — того забери.
Кто здесь слышит — того дери.

Иди на зов, иди на стук.
Замыкаю я этот круг.
Ни крестом, ни пестом, ни святым перстом,
А твоим, Медведь, пустым животом.

(Первый зов):
Лесной Дед, яви след.

(Скрипнуть деревом три раза).

(Второй зов):
Лесной Дед, прими обет.

(Положить руку на землю в блюдце).

(Третий зов):
Лесной Дед, на мне твой запрет.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:43
Вчера, 21:43 by Vedagor
Ключевые слова: Лес стих ритуал призыв

