Призыв Лесного Хозяина

Призыв Лесного ХозяинаПредметы:
1. Деревянная ложка или сухая ветка.
2. Кусок шерсти или меха.
3. Горсть земли (в блюдце).
В час ночной, когда луна за облаком, сядь на пол в центре комнаты. Положи перед собой землю и шерсть.
Начни медленно водить деревом по полу, издавая скрипящий звук.
Читай заговор низким голосом нараспев.
(Замереть и ждать ).
Признаки прихода:
1. Тяжелый, спертый запах прелой листвы и сырой земли в квартире.
2. Звук волочащихся шагов и скрип паркета, который движется в вашу сторону.
3. Ощущение, что в темноте на вас смотрит что-то огромное и голодное.
Если услышите рычание — не шевелитесь до рассвета. Он слеп, но слышит ваше дыхание.
*
Скрипит древо сухое,
Идет лихо лесное.
Не по мху, не по траве,
А по моей голове.
Встань, Медведь, из сырой земли,
Кости свои собери, внемли.
Кто твою плоть варил — тот пропал.
Кто твою шерсть носил — мертвым стал.
Я зову тебя, Хозяин, на скрип.
Пусть твой рык в глотке моей охрип.
Нога твоя — липа, сердце — труха.
Ночь нынче темна, ночь нынче глуха.
Приди не за медом, приди за долгом.
Встань за порогом, встань черным волком.
Мясо мое — твое, кровь моя — твоя.
Здесь, в этом доме, теперь сырая земля.
Скрипи, нога, стучи, пята.
Отворяются адские ворота.
Кто здесь дышит — того забери.
Кто здесь слышит — того дери.
Иди на зов, иди на стук.
Замыкаю я этот круг.
Ни крестом, ни пестом, ни святым перстом,
А твоим, Медведь, пустым животом.
(Первый зов):
Лесной Дед, яви след.
(Скрипнуть деревом три раза).
(Второй зов):
Лесной Дед, прими обет.
(Положить руку на землю в блюдце).
(Третий зов):
Лесной Дед, на мне твой запрет.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:43
Вчера, 21:43 by VedagorПросмотров: 38Комментарии: 0
Ключевые слова: Лес стих ритуал призыв