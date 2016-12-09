Лесовая Дочь

DarkTasha Просмотров: 134 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 13:38 by

Заплутала яВо лесной глуши,В той лесной тишиЛихо встретила,Лихо страшное,Одноглазое,Меня издалиЗаприметило.Подошло ко мне,Поклонилося,Слово молвило:"Красна девица,Не гони меня,Мне не плюй вослед,Я живу в лесу,Вековом бору,На зелёном мху,Уже тыщу лет.Одиноко мне,Лиху бедному,ПроклятущемуИ зловредному.Не гони меняОт себя ты прочь,От меня родиТы Лесную Дочь.Беды лютыеЛюдям я несу,Поджидаю ихВ вековом бору,Их кручу, верчу,Заплетаю шаг,Завожу людейЗа гору, в овраг,За оврагом топь,В топи той леснойХолодны лежат,Не придут домой.Тайна есть одна:Если девицейБудет рожденаДочка от меня,То тогда ониВстанут из болотИ пойдут за ней,Обрастая в плоть.Имя ей ПолыньЛесовая дочь,В волосах ковыль,На ресницах ночь".День прошёл, как сон,На закате дняПо лесной глушиЯ шатаясь шла.Не дойти домой,Не найти тропу,Девять месяцевВ чаще проведу,Не отпустит прочь,Я ношу Беду,Лесовую дочьЯ в себе несу.

Ключевые слова: Дочь лихо авторский стих

Другие, подобные истории: