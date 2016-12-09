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Стихи

Лесовая Дочь

Заплутала я
Во лесной глуши,
В той лесной тиши
Лихо встретила,
Лихо страшное,
Одноглазое,
Меня издали
Заприметило.
Подошло ко мне,
Поклонилося,
Слово молвило:
"Красна девица,
Не гони меня,
Мне не плюй вослед,
Я живу в лесу,
Вековом бору,
На зелёном мху,
Уже тыщу лет.
Одиноко мне,
Лиху бедному,
Проклятущему
И зловредному.
Не гони меня
От себя ты прочь,
От меня роди
Ты Лесную Дочь.
Беды лютые
Людям я несу,
Поджидаю их
В вековом бору,
Их кручу, верчу,
Заплетаю шаг,
Завожу людей
За гору, в овраг,
За оврагом топь,
В топи той лесной
Холодны лежат,
Не придут домой.
Тайна есть одна:
Если девицей
Будет рождена
Дочка от меня,
То тогда они
Встанут из болот
И пойдут за ней,
Обрастая в плоть.
Имя ей Полынь
Лесовая дочь,
В волосах ковыль,
На ресницах ночь".

День прошёл, как сон,
На закате дня
По лесной глуши
Я шатаясь шла.
Не дойти домой,
Не найти тропу,
Девять месяцев
В чаще проведу,
Не отпустит прочь,
Я ношу Беду,
Лесовую дочь
Я в себе несу.
Сегодня, 13:38 by DarkTashaПросмотров: 134Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Дочь лихо авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 15:46
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Красиво! Вот пень корявый уломал таки) Плюс за сказ о создании армии нежити)
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#2 написал: Эвиллс
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Стиль древнерусских былин узнаю. Вот здесь заметно лучше история чувствуется! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
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