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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:12

Причина: Стилистика автора сохранена

jurskks49 Просмотров: 31 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:12 by

Закованные в тела бренные, твоя мы дружина,Несём мы бремя твое, о Лорд мой!Стонами и муками объятый стихийно,Правишь ты небесной страной.И плоть, и кровь собрались воедино.В сердцах наших, горящих в огне,Покажется смерти личина.И в вихре страданий, и в лютом бореньеМы встретим её без боязни, без страха.Сдобрим волю твою терпением и страстью,И вновь мы восстанем из пепельного праха.И вот, одет я в робу тугую,Готовый встретить тебя.Плоть моя даст пищу, в эту ночь роковую,И костры забвения вспыхнут, боль затукая.В чужих снах пройду я тенями бесшумно,Обрету вечность в моменте, миг осязательный, смутный.

Ключевые слова: Прах встреча страх вечность авторский стих

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