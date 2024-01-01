***Закованные в тела бренные, твоя мы дружина,
Несём мы бремя твое, о Лорд мой!
Стонами и муками объятый стихийно,
Правишь ты небесной страной.
И плоть, и кровь собрались воедино.
В сердцах наших, горящих в огне,
Покажется смерти личина.
И в вихре страданий, и в лютом боренье
Мы встретим её без боязни, без страха.
Сдобрим волю твою терпением и страстью,
И вновь мы восстанем из пепельного праха.
И вот, одет я в робу тугую,
Готовый встретить тебя.
Плоть моя даст пищу, в эту ночь роковую,
И костры забвения вспыхнут, боль затукая.
В чужих снах пройду я тенями бесшумно,
Обрету вечность в моменте, миг осязательный, смутный.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:12
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 10:12 by jurskks49Просмотров: 31Комментарии: 0
Ключевые слова: Прах встреча страх вечность авторский стих