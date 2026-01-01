---

Подборка коротких историй №...

Летяга Просмотров: 73 Комментарии: 0 +1 Вчера, 17:58 by

***Было мне 8 лет, гостили с мамой в Германии у тётки. Нужно отметить, что до этого мы торчали неделю в Москве, получая визу. Познакомились с девушкой, стоящей в очереди перед нами, обменялись телефонами, в итоге она уехала на 2 дня раньше нас (автобусом). И вот первое утро, я просыпаюсь, иду на кухню и слышу разговор мамы и тёти: «Знаешь, говорила сегодня с Оксаной, оказывается, их автобус по дороге перевернулся, и они приехали в тот же день, что и мы». Я попила воды в ванной, вернулась спать. Проснулась, пришла на кухню, мать с тёткой всё ещё там. «Как там тётя Оксана?» — спрашиваю. «После аварии с ней всё в порядке?» Мать недоуменно на меня смотрит: «После какой аварии?» И тут у неё звонит телефон. Звонила та самая женщина с рассказом о том, как их автобус перевернулся на скользкой дороге, в итоге в Германию они прибыли в тот же день, что и мы...***У меня был очень больной дедушка, всё время сидел дома. Страшно похудел и набрал огромный букет болезней. Мы с семьёй каждый раз дёргались от бабушкиного звонка, боялись услышать, что он умер. И вот как-то ночью я пошла умываться. Дверь не закрыла, там осталась небольшая щель. И когда я смыла остатки пенки, я в зеркале увидела, что дедушка прямо за дверью стоит и улыбается мне. Меня передёрнуло, я где-то минуту стояла просто с закрытыми глазами. Перебудила родных, дозвонились до бабушки. Она пошла проверять, но дедушку уже не смогла разбудить...***Я не ношу золото. Из золота есть лишь серьги, подаренные папой на пятилетие. Редко надеваю их, но безумно люблю.В то утро моя шкатулка с украшениями стояла на диване. Там же плед, какие-то вещи. Я потянулась за чем-то крайне нужным, а шкатулка просто перевернулась. Серебряные кольца, подвеска, серьги — всё осталось внутри. Выпали только золотые сережки, что даже сцеплены меж собой не были. Две золотых капли, которые я надела. В то утро папу хоронили. И я надела их для него. Он попросил.***На чердаке старого дома нашли неизвестную икону — по дурости кто-то затащил её ко мне в комнату. С её появлением стали сниться кошмары: покойники, они приходили ко мне; девочка с игрушкой, смотрящая через дверь на меня; я в могиле; чëрные кошки — и так каждую ночь. Сначала я не связала икону и сны, но, поделившись с одним человеком, мы всё-таки начали грешить на неё. Благо в тот момент к нам приехал священник и освятил дом. Икону куда-то дели, сны прекратились. Но спустя время я её, скромно висящую в углу, увидела в комнате бабушки. Бабуля болеет третий месяц, и причина неясна. Посоветовала отдать икону в церковь и почистить дом. Но чувствую, что история на этом не закончится.***Я начинаю чувствовать себя сумасшедшей. Постоянно мерещится всякая дрянь (тени, люди, но чаще всего — чёрный кот), и часто слышу шëпотки-разговоры. Притом, что другие этого не замечают, и даже кот спокоен.На днях была в другом городе, остановилась в гостинице. День, всё хорошо, и тут книга едет по столу и падает на пол, а под столом мелькнул силуэт кота. Никто из близких ничего не замечает и не верит, я бы и сама не поверила. Страшно до жути. Что с этим делать — не знаю…***У меня есть счастливый браслет из лунного камня. Как его надеваю, так все дела удачно проходят. Может, это самовнушение, пусть так. Он привлекает внимание других людей, как-то на работе коллега попросила примерить, а я и дала. После нее что-то изменилось, будто я перестала чувствовать браслет, он стал обычным. Я стала его очищать под холодной водой, оставляла его на ночь на тарелочке соли. И постепенно вернулась его энергетика. Теперь берегу его и никому не даю, даже в руки.Авторы анонимны.

Ключевые слова: Икона браслет автобус дедушка короткие истории

Другие, подобные истории: