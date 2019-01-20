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Стихи

Осиное гнездо

Бумажная и скучная рутина.
Бумажная, не подлинная жизнь.
«А что не так?» - ты думаешь. Картину
Сложнее осознать, уткнувшись близ.

Рутинный круг – он даже не порочный.
Да и не круг… Обычный серый шар.
Бессмысленный, но очень срочный, сложный,
И ты бежишь, как будто там пожар.

Бумажный, серый, многослойный шар…
И ты внутри – и ты не понимаешь?
Не помнишь детской дружбы первый дар?
Осиное гнездо. Ну, вспоминаешь?

Не помнишь август, когда первый раз
Держал дышащий дымом серый шорох?
Потом полез искать такой же, еле спас,
Тебя внизу лежащий сена ворох.

На день другой, твой друг тебе принес
Пустое омертвелое жилище
Без копошения его создавших ос,
И с духом дыма, как на пепелище.

А помнишь случай мелкий, неприятный,
Из тысячи таких же мелочей?
Поссорились: крик, драка, маты, маты…
Вина, ты знаешь сам, была твоей.

Хоть то гнездо давно уже пропало,
Во сне увидел ты осиный рой.
Бежишь быстрей, а им всё мало, мало.
Очнулся ты уставший, серый, злой.

Вокруг твоей души – осиное гнездо.
Лишь раз дал слабину – и ты в ловушке.
Печально смотришь ты на то, что было «до»…
«Сейчас» и «после» - у осы на мушке.

Ты совесть заглушал – вот в чем причина,
Так, в мелочах, как будто без следов
И без вреда. И вот ты в паутине,
И ты еда для собственных грехов.

Кто я? Зачем пришел? Вопросов много вдруг.
Спокойно, я – оса, и я – твой новый друг.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:55
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 11:55 by ТавинПросмотров: 43Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Оса паутина гость авторское стихотворение

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Сегодня, 12:07
0
Группа: Авторы
Репутация: (146|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 1 309
Хорошее стихотворение, присутствуют и смысл, и рифма)+++
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#2 написал: Тавин
Сегодня, 20:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 11
Цитата: Sniff
Хорошее стихотворение, присутствуют и смысл, и рифма)+++

Спасибо. Хорошее мнение читателя всегда приятно и подстёгивает к работе.
Зарегистрирован: 6.07.2018
#3 написал: Sniff
Сегодня, 20:44
0
Группа: Авторы
Репутация: (146|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 1 309
Цените! Что касается стихов- я очень злой критик, поэтому и комментирую редко)
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#4 написал: Qusto
Сегодня, 20:47
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (911|-2)
Публикаций: 323
Комментариев: 2 496
Не скажу, что в восторге от стихотворения, мысль вроде бы есть, но порой теряется за нагромождением всяческих оборотов, которые, как по мне, только сбивают читателя... Красиво и витиевато - не значит хорошо - за красотой должно скрываться что-то большее. И иногда нужно выражаться проще. В целом, вам есть куда расти, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                  
#5 написал: kusi
Сегодня, 21:01
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (3041|-2)
Публикаций: 352
Комментариев: 7 057
Согласна с комметом Qusto

Поссорились: крик, драка, маты, маты…

Не удачная строка.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
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