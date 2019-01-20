Осиное гнездо

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:55

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Тавин Просмотров: 43 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 11:55 by

Бумажная и скучная рутина.Бумажная, не подлинная жизнь.«А что не так?» - ты думаешь. КартинуСложнее осознать, уткнувшись близ.Рутинный круг – он даже не порочный.Да и не круг… Обычный серый шар.Бессмысленный, но очень срочный, сложный,И ты бежишь, как будто там пожар.Бумажный, серый, многослойный шар…И ты внутри – и ты не понимаешь?Не помнишь детской дружбы первый дар?Осиное гнездо. Ну, вспоминаешь?Не помнишь август, когда первый разДержал дышащий дымом серый шорох?Потом полез искать такой же, еле спас,Тебя внизу лежащий сена ворох.На день другой, твой друг тебе принесПустое омертвелое жилищеБез копошения его создавших ос,И с духом дыма, как на пепелище.А помнишь случай мелкий, неприятный,Из тысячи таких же мелочей?Поссорились: крик, драка, маты, маты…Вина, ты знаешь сам, была твоей.Хоть то гнездо давно уже пропало,Во сне увидел ты осиный рой.Бежишь быстрей, а им всё мало, мало.Очнулся ты уставший, серый, злой.Вокруг твоей души – осиное гнездо.Лишь раз дал слабину – и ты в ловушке.Печально смотришь ты на то, что было «до»…«Сейчас» и «после» - у осы на мушке.Ты совесть заглушал – вот в чем причина,Так, в мелочах, как будто без следовИ без вреда. И вот ты в паутине,И ты еда для собственных грехов.Кто я? Зачем пришел? Вопросов много вдруг.Спокойно, я – оса, и я – твой новый друг.

Ключевые слова: Оса паутина гость авторское стихотворение

Другие, подобные истории: