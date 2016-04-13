Такой любимый запах

Алина-8930 Просмотров: 695 Комментарии: 12 +18 Сегодня, 09:42 by

Этот случай произошёл со мной пару лет назад. Свидетелями тому стали семь членов моей семьи. А началось все 12 лет назад, когда я по настоящему полюбила. Жили мы с молодым человеком полтора года. На 23 февраля подарила ему хороший парфюм с запоминающимся ароматом.Парень тогда проходил срочную службу в одной из воинских частей нашего города. По прошествии полутора лет мы оба поняли что вместе мы не будем. На том и разошлись.Он уехал в свой родной город. Там женился. Вскоре и я вышла замуж. У него родилась дочь. Жена его в 2015 ждала сына. А я воспитывала своего мальчишку. И вот примерно в конце зимы мне повсюду стал мерещиться запах того самого парфюма, который я когда-то подарила на 23 февраля. На абсолютно пустой улице. В моей спальне. В общем, там, где его просто не могло быть.Я поделилась этим со своими близкими, на что получила совет написать тому парню и узнать, как он. Дело близилось к его дню рождения и я отправила ему открытку. А ответила мне его жена. Попросила позвонить ей по телефону. Я позвонила и она мне рассказала, что парень этот умер за две недели до своего дня рождения. Вот и думаю, что попрощаться приходил.

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