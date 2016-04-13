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Истории из жизни

Такой любимый запах

Этот случай произошёл со мной пару лет назад. Свидетелями тому стали семь членов моей семьи. А началось все 12 лет назад, когда я по настоящему полюбила. Жили мы с молодым человеком полтора года. На 23 февраля подарила ему хороший парфюм с запоминающимся ароматом.

Парень тогда проходил срочную службу в одной из воинских частей нашего города. По прошествии полутора лет мы оба поняли что вместе мы не будем. На том и разошлись.

Он уехал в свой родной город. Там женился. Вскоре и я вышла замуж. У него родилась дочь. Жена его в 2015 ждала сына. А я воспитывала своего мальчишку. И вот примерно в конце зимы мне повсюду стал мерещиться запах того самого парфюма, который я когда-то подарила на 23 февраля. На абсолютно пустой улице. В моей спальне. В общем, там, где его просто не могло быть.

Я поделилась этим со своими близкими, на что получила совет написать тому парню и узнать, как он. Дело близилось к его дню рождения и я отправила ему открытку. А ответила мне его жена. Попросила позвонить ей по телефону. Я позвонила и она мне рассказала, что парень этот умер за две недели до своего дня рождения. Вот и думаю, что попрощаться приходил.

Сегодня, 09:42 by Алина-8930Просмотров: 695Комментарии: 12
+18

Ключевые слова: Запах дух подарок прощание авторская история

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Комментарии

#1 написал: Стаська
Сегодня, 10:08
+3
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Комментариев: 469
Печальная история!
Зарегистрирован: 13.04.2016
 
#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 10:23
+2
Онлайн
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Публикаций: 37
Комментариев: 996
Да, скорее всего. Я тоже периодически слышу вокруг запахи, связанные с умершими близкими мне людьми. Тогда понимаю, что они рядом. Чаще всего слышу запах укропа, тмина, корвалола, так пахло у мамы в квартире.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:24
+4
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Публикаций: 94
Комментариев: 5 837
А все семь членов тоже запах чуяли?
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#4 написал: ПИК НИК
Сегодня, 10:32
+4
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Репутация: (549|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 096
Я поделилась этим со своими близкими, на что получила совет написать тому парню и узнать, как он. Дело близилось к его дню рождения и я отправила ему открытку

Чувства не прошли видимо. Возможно и он не забыл.

ответила мне его жена. Попросила позвонить ей по телефону. Я позвонила и она мне рассказала, что парень этот умер за две недели до своего дня рождения

Возможно, его жена поставила точку в давно , не до конца законченных отношениях. Просто сказав, что его больше нет. И надеясь, что проверять никто не будет. Был у меня товарищ, пошёл по зонам, а мать его, во всём винила нас, его товарищей. На вопросы, как и где он сейчас, отвечала, что всё у него хорошо, женился и ему не до нас. Но по ощущениям, чувство такое, что его уже давно нет в живых. В любом случае, она говорила неправду.

Я не исключаю впрочем и оригинальной версии. Была история про духи Красная Москва. Тож запоминающийся аромат.
Короче, всё может быть!
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#5 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 11:16
+1
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Комментариев: 5 976
Был у меня не столь трагичный случай, хотя у него нет логичного завершения, ведь разойдясь, а позже разъехавшись в разные города, мы не оставили координат друг -друга. Много лет прошло...
Кроме запаха, причин вспоминать его у меня не было.
Надеюсь с ним всё в порядке, может быть пытался меня найти, но не смог. Две-три недели запах его парфюма преследовал.


Запахи содержат в себе воспоминания, не высказанные слова, чувства. Во многих культурах, они имеют мистическое значение, считается, что некоторые запахи отпугивают призраков, а при помощи других, можно проститься с близким. По этому, для успокоения души и не только: для связи с живыми, живущими далеко, для собственного благополучия, в Индии, Японии и многих других странах, в храмах жгут разные ароматы.
Это древняя традиция соединяющая мир живых с потусторонним.
Цитата: зелёное яблочко
А все семь членов тоже запах чуяли?

Мои друзья не чувствовали аромат, но я почти две недели пыталась вычислить:Кто им надушился?"- от того и запомнили.

Верю, Плюс.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#6 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:09
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Комментариев: 2 395
Думаю, есть в истории мистическое, неспроста Автор чувствовала запах, да, душа рядом была. Я, было пару раз, что возле могилы родного человека чувствовала запах того самого парфюма. Верю, спасибо, что поделились,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
#7 написал: marzzz
Сегодня, 12:17
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Комментариев: 7 178
Мне кажется, мы давно отучились использовать свои органы чувств на полную: слепые через одного (кто с близорукостью, кто с дальнозоркостью, кто с астигматизмом), плохо слышим, страдая с детства отитами, обоняние тоже "хромает", потому как сплошные аллергики с вечно заложенными носами. Это плата за пользование благами цивилизации. Но я никак не могу понять, откуда у нас периодически возникает способность слышать, видеть и чувствовать то, чего на самом быть не должно? Как вариант с запахом парфюма в данной истории.
Сама страдаю хронической болячкой и запахи не различаю, и аллергия на все резкое - и на бытовую химию, и даже на собственные духи. Но никак не могу разгадать загадку, почему меня преследует тошнотворный сладковатый запах разложившегося тела незадолго до смерти кого-то из знакомых людей. Запах забивает ноздри, не дает дышать. Начинается паника, потому что я его чувствую, а больше - никто. Наваждение.
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#8 написал: t.eir
Сегодня, 13:50
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Репутация: (10|0)
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Комментариев: 363
Я постоянно ощущаю запах гречневой каши. К чему бы это.
Зарегистрирован: 18.05.2018
 
#9 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:04
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Публикаций: 37
Комментариев: 996
Цитата: t.eir
Я постоянно ощущаю запах гречневой каши. К чему бы это.

К обеду)
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#10 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 14:10
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Репутация: (2779|-1)
Публикаций: 98
Комментариев: 5 976
Цитата: marzzz
Мне кажется, мы давно отучились использовать свои органы чувств на полную: слепые через одного (кто с близорукостью, кто с дальнозоркостью, кто с астигматизмом), плохо слышим, страдая с детства отитами, обоняние тоже "хромает", потому как сплошные аллергики с вечно заложенными носами. Это плата за пользование благами цивилизации. Но я никак не могу понять, откуда у нас периодически возникает способность слышать, видеть и чувствовать то, чего на самом быть не должно? Как вариант с запахом парфюма в данной истории.
Сама страдаю хронической болячкой и запахи не различаю, и аллергия на все резкое - и на бытовую химию, и даже на собственные духи. Но никак не могу разгадать загадку, почему меня преследует тошнотворный сладковатый запах разложившегося тела незадолго до смерти кого-то из знакомых людей. Запах забивает ноздри, не дает дышать. Начинается паника, потому что я его чувствую, а больше - никто. Наваждение.

Существует предание, что знатную невесту, единственную наследницу, должны были выдать замуж за того, кто лучше разбирался в винах.
Все приехавшие позарились на состояние и титул, лишь один юноша был на самом деле влюблён.
Он чувствовал от вина запах смерти и даже пить не мог. По этому прокрался в замок и узнал, что девушка мертва, а родители так сильно хотели сохранить свой род, приняв псевдо-зятя, что сговорились с одним из претендентов.
Юноша нашел возлюбленную в подвале: не отпетую, не оплаканную, не похороненную.

В каждой сказке, есть доля сказки.

Со мной тоже бывает(хоть я тоже потеряла обоняние из-за пыльцы, химии и тп.) что ни с того, ни с сего начинаю чувствовать неприятный( мягко сказать) запах. Только недавно зашла в гости, и выскочила, аж стошнило. Никто этого запаха не чувствует.
Дня три это длится, потом проходит. Потому я и начала ароматизированные палочки жечь.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#11 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 14:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 393
Цитата: Серебряная пуля
Цитата: marzzz
Мне кажется, мы давно отучились использовать свои органы чувств на полную: слепые через одного (кто с близорукостью, кто с дальнозоркостью, кто с астигматизмом), плохо слышим, страдая с детства отитами, обоняние тоже "хромает", потому как сплошные аллергики с вечно заложенными носами. Это плата за пользование благами цивилизации. Но я никак не могу понять, откуда у нас периодически возникает способность слышать, видеть и чувствовать то, чего на самом быть не должно? Как вариант с запахом парфюма в данной истории.
Сама страдаю хронической болячкой и запахи не различаю, и аллергия на все резкое - и на бытовую химию, и даже на собственные духи. Но никак не могу разгадать загадку, почему меня преследует тошнотворный сладковатый запах разложившегося тела незадолго до смерти кого-то из знакомых людей. Запах забивает ноздри, не дает дышать. Начинается паника, потому что я его чувствую, а больше - никто. Наваждение.

Существует предание, что знатную невесту, единственную наследницу, должны были выдать замуж за того, кто лучше разбирался в винах.
Все приехавшие позарились на состояние и титул, лишь один юноша был на самом деле влюблён.
Он чувствовал от вина запах смерти и даже пить не мог. По этому прокрался в замок и узнал, что девушка мертва, а родители так сильно хотели сохранить свой род, приняв псевдо-зятя, что сговорились с одним из претендентов.
Юноша нашел возлюбленную в подвале: не отпетую, не оплаканную, не похороненную.

Простите, непонятно совсем..... расскажите подробнее.
Зарегистрирован: 19.03.2018
 
#12 написал: Tigger power
Сегодня, 14:36
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Группа: Модераторы
Репутация: (2351|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 125
Цитата: Серебряная пуля
родители так сильно хотели сохранить свой род, приняв псевдо-зятя, что сговорились с одним из претендентов.

Пуль, а как они с посторонним мужиком свой род хотели сохранить? История интереснейшая, расскажи подробнее)
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
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