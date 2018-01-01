Огоньки

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:41

Eshli Просмотров: 11 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:41 by

За утесом косым в эту страшную ночь,Обезумевшим в вечном «Один!» маяком,Там, где ветер себе панихиду поет,Где в экстазе сливаются волны с дождем,Разбегись,Оттолкнись –И зверенышем вниз,Прямо в бездну,В пучину,Забудься, простись!И все ниже,И глубже,В холодную тьму,И все дальше,И тише,Стать тьмой самому!Там блуждают безмолвно гуськом огоньки,Там глаза омертвелые в вечности ждут.Не страшись протянуть непослушной руки:Ты уже сам из них, и тебя не найдут.Ты и сам стал блуждающим бледным огнемИ кружишься под странные вальсы без нот…Позабудь, что Вселенной был дан тебе дом.Это больше Вселенной. Оно ее жрет.

Ключевые слова: Огоньки тьма страх бездна ночь маяк вселенная авторский стих

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