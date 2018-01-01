ОгонькиЗа утесом косым в эту страшную ночь,
Обезумевшим в вечном «Один!» маяком,
Там, где ветер себе панихиду поет,
Где в экстазе сливаются волны с дождем,
Разбегись,
Оттолкнись –
И зверенышем вниз,
Прямо в бездну,
В пучину,
Забудься, простись!
И все ниже,
И глубже,
В холодную тьму,
И все дальше,
И тише,
Стать тьмой самому!
Там блуждают безмолвно гуськом огоньки,
Там глаза омертвелые в вечности ждут.
Не страшись протянуть непослушной руки:
Ты уже сам из них, и тебя не найдут.
Ты и сам стал блуждающим бледным огнем
И кружишься под странные вальсы без нот…
Позабудь, что Вселенной был дан тебе дом.
Это больше Вселенной. Оно ее жрет.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:41
Сегодня, 00:41 by EshliПросмотров: 11Комментарии: 0
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