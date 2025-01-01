Пиит скорее мёртв, чем жив,

Пиит скорее мёртв, чем живПиит скорее мёртв, чем жив,
Ибо труды его покрыты пылью вековой.
И над крестом ворона, покружив,
Ему накаркала не славу, а покой.
Сколько цветов кругом бы ни цвело,
Всегда их будет ровно чётное число.
Пиит – не Ежи Лец, скорее – Нежилец.
Стихи сгодятся для костра на кладбище сердец,
От пламени которого, увы, ни холодно, ни жарко.
Все почести ему, как мёртвому припарка.
Быть ему поэтом иль не быть... Загадка.
Если – да,
Шекспир в гробу перевернулся бы тогда.
И вместе с ним над всем погостом, например,
Раскатом грома засмеялся бы Гомер.
Подумать только! О минутах свысока!
И вот уже гвоздём отмечена доска.
И от стихов остался пепел и тоска.
Пиит почил отныне в бозе навека.
