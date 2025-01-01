Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Пиит скорее мёртв, чем жив

Пиит скорее мёртв, чем жив,
Ибо труды его покрыты пылью вековой.
И над крестом ворона, покружив,
Ему накаркала не славу, а покой.
Сколько цветов кругом бы ни цвело,
Всегда их будет ровно чётное число.
Пиит – не Ежи Лец, скорее – Нежилец.
Стихи сгодятся для костра на кладбище сердец,
От пламени которого, увы, ни холодно, ни жарко.
Все почести ему, как мёртвому припарка.
Быть ему поэтом иль не быть... Загадка.
Если – да,
Шекспир в гробу перевернулся бы тогда.
И вместе с ним над всем погостом, например,
Раскатом грома засмеялся бы Гомер.
Подумать только! О минутах свысока!
И вот уже гвоздём отмечена доска.
И от стихов остался пепел и тоска.
Пиит почил отныне в бозе навека.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:08
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 08:08 by johnny-max-cageПросмотров: 52Комментарии: 0
+2

Ключевые слова: Поэт ворона крест стихи труды авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.