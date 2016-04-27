Письмо Мёртвых Поэтов

Письмо Мёртвых ПоэтовСилою неистовой воспеты,
Этой же стихии мы певцы.
За пределом власти - мы, поэты!
Мы - фантазий лучшие творцы.
Вдохновенье наше иллюзорно.
Стелется туманною тропой.
Музыка стихов летит минорно.
Коль её услышишь - с нами пой!
Странные невиданные знаки
Огоньками плавают во мгле.
Мысли проявляются во мраке,
Голоса ушедших по золе.
Слушай тишину - и нас услышишь!
И узнаешь музыку стихов.
И свои стихи тогда напишешь.
И узоры сложишь ты из слов.
Пред тобой раскинутся просторы
Из красивых образов и фраз.
Ты услышишь тайные миноры,
Будешь счастлив, словно в первый раз!
Мёртвые поэты за спиною.
Мёртвые не жалуют покой.
За тобой они и пред тобою.
ВИденье своё на них настрой!
Чувствуют они прикосновенья,
Если вспоминаешь ты о них.
И тебе приносят вдохновенья,
Наделяя силой каждый стих!
От тебя нужна поэтам малость -
Ты стихов искусство не предай.
Пожеланье главное осталось:
Ты стихи почаще сочиняй!
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:33
Сегодня, 17:33 by ЭвиллсПросмотров: 23Комментарии: 5
Ключевые слова: Призраки мертвые поэты авторский стих