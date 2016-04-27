Письмо Мёртвых Поэтов

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:33

Эвиллс Просмотров: 23 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 17:33 by

Силою неистовой воспеты,Этой же стихии мы певцы.За пределом власти - мы, поэты!Мы - фантазий лучшие творцы.Вдохновенье наше иллюзорно.Стелется туманною тропой.Музыка стихов летит минорно.Коль её услышишь - с нами пой!Странные невиданные знакиОгоньками плавают во мгле.Мысли проявляются во мраке,Голоса ушедших по золе.Слушай тишину - и нас услышишь!И узнаешь музыку стихов.И свои стихи тогда напишешь.И узоры сложишь ты из слов.Пред тобой раскинутся просторыИз красивых образов и фраз.Ты услышишь тайные миноры,Будешь счастлив, словно в первый раз!Мёртвые поэты за спиною.Мёртвые не жалуют покой.За тобой они и пред тобою.ВИденье своё на них настрой!Чувствуют они прикосновенья,Если вспоминаешь ты о них.И тебе приносят вдохновенья,Наделяя силой каждый стих!От тебя нужна поэтам малость -Ты стихов искусство не предай.Пожеланье главное осталось:Ты стихи почаще сочиняй!

Ключевые слова: Призраки мертвые поэты авторский стих

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