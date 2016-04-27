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Стихи

Письмо Мёртвых Поэтов

Силою неистовой воспеты,
Этой же стихии мы певцы.
За пределом власти - мы, поэты!
Мы - фантазий лучшие творцы.

Вдохновенье наше иллюзорно.
Стелется туманною тропой.
Музыка стихов летит минорно.
Коль её услышишь - с нами пой!

Странные невиданные знаки
Огоньками плавают во мгле.
Мысли проявляются во мраке,
Голоса ушедших по золе.

Слушай тишину - и нас услышишь!
И узнаешь музыку стихов.
И свои стихи тогда напишешь.
И узоры сложишь ты из слов.

Пред тобой раскинутся просторы
Из красивых образов и фраз.
Ты услышишь тайные миноры,
Будешь счастлив, словно в первый раз!

Мёртвые поэты за спиною.
Мёртвые не жалуют покой.
За тобой они и пред тобою.
ВИденье своё на них настрой!

Чувствуют они прикосновенья,
Если вспоминаешь ты о них.
И тебе приносят вдохновенья,
Наделяя силой каждый стих!

От тебя нужна поэтам малость -
Ты стихов искусство не предай.
Пожеланье главное осталось:
Ты стихи почаще сочиняй!

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:33
Сегодня, 17:33 by ЭвиллсПросмотров: 23Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Призраки мертвые поэты авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
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Даже в посмертии творческие личности служат искусствам и вдохновляют других.
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#2 написал: FataMorgana
Сегодня, 18:32
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Отличное пожелание новым поэтам) Плюс.
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