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Стихи

Город уныния

Расплылась вечность мерзкой слизью.
Вокруг туман, тоска, печаль,
Течет слеза, а под ногами пепел.
Вокруг бездушные дома,
Все люди ходят, словно трупы,
Не замечая пустоты.
Весь мир, как в черно-белом фильме,
Здесь царствует безмолвие души.
Нет чувств, они спешат куда-то,
Бегут, растаптывая всех.
Толпа, как скотное хозяйство,
Одна эмоция на всех.
Молчат, на лицах нет улыбок,
Гримасы злобы, пустоты.
Вокруг летает белый пепел,
Как знак уныния, тоски.
Лицо в крови, я плачу не водою,
А кровью алою, пытаясь убежать.
Но нет, стою среди них, как белая ворона,
Все глубже погружаяся во мрак.
Нет сил кричать, никто не будет слушать,
И пепел падает мне прямо на глаза,
Я слепну от отчаяния и боли,
Ведь этот мир никак уж не спасти...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:34
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 23:34 by Korsunayshka2412Просмотров: 94Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Пепел мир вечность тоска мрак кровь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 23:36
+2
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1568|0)
Публикаций: 139
Комментариев: 1 086
Ну попытка передать что-то глубокое читается здесь, но точить, точить мастерство. И ещё раз точить!
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: kusi
Сегодня, 00:16
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1459|-1)
Публикаций: 328
Комментариев: 6 240
Да,с структурой стиха не мешало бы плотно поработать , впрочем , как и с красотой передачи мысли.Без оценки.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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