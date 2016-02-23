Город уныния

Город унынияРасплылась вечность мерзкой слизью.
Вокруг туман, тоска, печаль,
Течет слеза, а под ногами пепел.
Вокруг бездушные дома,
Все люди ходят, словно трупы,
Не замечая пустоты.
Весь мир, как в черно-белом фильме,
Здесь царствует безмолвие души.
Нет чувств, они спешат куда-то,
Бегут, растаптывая всех.
Толпа, как скотное хозяйство,
Одна эмоция на всех.
Молчат, на лицах нет улыбок,
Гримасы злобы, пустоты.
Вокруг летает белый пепел,
Как знак уныния, тоски.
Лицо в крови, я плачу не водою,
А кровью алою, пытаясь убежать.
Но нет, стою среди них, как белая ворона,
Все глубже погружаяся во мрак.
Нет сил кричать, никто не будет слушать,
И пепел падает мне прямо на глаза,
Я слепну от отчаяния и боли,
Ведь этот мир никак уж не спасти...
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:34
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 23:34 by Korsunayshka2412Просмотров: 94Комментарии: 2
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