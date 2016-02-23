Город уныния

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:34

Причина: Стилистика автора сохранена

Korsunayshka2412 Просмотров: 94 Комментарии: 2 +3 Вчера, 23:34 by

Расплылась вечность мерзкой слизью.Вокруг туман, тоска, печаль,Течет слеза, а под ногами пепел.Вокруг бездушные дома,Все люди ходят, словно трупы,Не замечая пустоты.Весь мир, как в черно-белом фильме,Здесь царствует безмолвие души.Нет чувств, они спешат куда-то,Бегут, растаптывая всех.Толпа, как скотное хозяйство,Одна эмоция на всех.Молчат, на лицах нет улыбок,Гримасы злобы, пустоты.Вокруг летает белый пепел,Как знак уныния, тоски.Лицо в крови, я плачу не водою,А кровью алою, пытаясь убежать.Но нет, стою среди них, как белая ворона,Все глубже погружаяся во мрак.Нет сил кричать, никто не будет слушать,И пепел падает мне прямо на глаза,Я слепну от отчаяния и боли,Ведь этот мир никак уж не спасти...

Ключевые слова: Пепел мир вечность тоска мрак кровь авторский стих

Другие, подобные истории: