Легенда из прошлого

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 09:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estellan Просмотров: 76 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 09:08 by

Само собой, в то время, когда мне снился сон, я ничего из этого не знал, будучи современным подростком 10 лет от роду. А до появления интернета в моей жизни оставалось еще шесть лет. Но имя запомнилось.Сам сон заключался в том, что я был словно бестелесным наблюдателем в каком-то дворце. То, что это дворец, я понял по размерам внутренних помещений, ни разу не был снаружи, так как почему-то мог следовать только за самим объектом наблюдений (но не мог приблизиться слишком близко, например, зайти в его комнаты) и обилием людей вокруг. Кто-то был слугами, кто-то какими-то приближенными. Разобраться в этом я толком не успел, так как в первую же ночь моих наблюдений я увидел, как некто похожий на придворного шута подмешивает нечто темное из небольшого пузырька, то ли в питье, то ли в еду царя, которую тот ел один и всегда вечером. Шуту этому царь почему-то доверял безмерно, чем тот и пользовался, отодвинув на второй план остальных приближенных.В ту же ночь что-то произошло. И лишь из разговоров окружающих, я понял, что этот самый Навуходоносор очень болен. Но через несколько дней все было вроде как в порядке.Такое повторялось еще несколько раз, и каждый раз после визита того самого шута к пище царя.Последний раз, который я видел, был самым страшным. То ли шут что-то не рассчитал, то ли зелье попалось ядреное, но царю не стало лучше даже к утру. А когда вошли несколько слуг, царь вырвался из своих комнат, и мне впервые удалось его увидеть. Лицо, казалось, полностью покрылось шерстью, при этом в целом оно оставалось вроде как человеческим, а вот руки, на них явно были когти. В общем, классический оборотень в процессе изменений. И при этом то ли абсолютно безумный, то ли одичавший. Одного из слуг он отшвырнул в стену, второго схватил за горло и вцепился зубами в руку. Почти сразу же прибежали еще двое, при оружии и в подобии доспехов, в отличие от слуг, которые были одеты во что-то явно матерчатое и легкое. Этим двоим каким-то чудом удалось скрутить царя, зажав в угол. А потом появился третий, который волок едва ли не за шкирку того самого шута.- Мы закончим это здесь, - сказал третий.И на этом меня из дворца словно выкинуло.

Ключевые слова: Царь шут болезнь сон авторская история

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