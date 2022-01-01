Кардинал
Хромые.
Спотыкаются облака,
Падают кириллической вязью.
Вижу гибель любого проклятья -
Воссоздание высшего существа.
Бросаю свой образ
Из правой руки.
Поражение.
Дрянь.
Амплитуда.
Сходят с ума втроём от испуга
Милейшие сердцу и злые грехи.
Но взываю к кому я...
К сущности ли?
Воительница,
Призрак,
Спасенье!
С болью пришла
И дождём весенним,
А мысли её,
Как цветы проросли.
Не демон,
Не тульпа,
А Тьмы Кардинал -
Из багрового бархата китель.
Окалину жизни -
Застрелите!
Стучат сапоги об иссохший причал.
Не смерть,
Но могильщик мой и никотин,
Исподлобья сверкает рапира.
На развалинах "Третьего мира"
Бог крови и злата -
Правитель один.
Спотыкаются облака,
Падают кириллической вязью.
Вижу гибель любого проклятья -
Воссоздание высшего существа.
Бросаю свой образ
Из правой руки.
Поражение.
Дрянь.
Амплитуда.
Сходят с ума втроём от испуга
Милейшие сердцу и злые грехи.
Но взываю к кому я...
К сущности ли?
Воительница,
Призрак,
Спасенье!
С болью пришла
И дождём весенним,
А мысли её,
Как цветы проросли.
Не демон,
Не тульпа,
А Тьмы Кардинал -
Из багрового бархата китель.
Окалину жизни -
Застрелите!
Стучат сапоги об иссохший причал.
Не смерть,
Но могильщик мой и никотин,
Исподлобья сверкает рапира.
На развалинах "Третьего мира"
Бог крови и злата -
Правитель один.
Сегодня, 08:04 by Роман ЗоркинПросмотров: 35Комментарии: 0
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