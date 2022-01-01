Кардинал

Хромые.

Спотыкаются облака,

Падают кириллической вязью.

Вижу гибель любого проклятья -

Воссоздание высшего существа.



Бросаю свой образ

Из правой руки.

Поражение.

Дрянь.

Амплитуда.

Сходят с ума втроём от испуга

Милейшие сердцу и злые грехи.

Но взываю к кому я...

К сущности ли?

Воительница,

Призрак,

Спасенье!

С болью пришла

И дождём весенним,

А мысли её,

Как цветы проросли.

Не демон,

Не тульпа,

А Тьмы Кардинал -

Из багрового бархата китель.

Окалину жизни -

Застрелите!

Стучат сапоги об иссохший причал.

Не смерть,

Но могильщик мой и никотин,

Исподлобья сверкает рапира.

На развалинах "Третьего мира"

Бог крови и злата -

Правитель один.

Роман Зоркин Просмотров: 35 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:04 by

Ключевые слова: Сущности психические расстройства тульпа подсознание авторский стих

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