Невероятный экзоскелет динозавра



























Сделано_в_СССР Просмотров: 68 Комментарии: 2 +4 Вчера, 11:35 by

Наверняка, Эсме Крамер, когда была маленькой, мечтала иметь своего собственного динозавра, впрочем, наверное, как и многие ее сверстники.Но только, я уверен в этом, ей одной удалось воплотить свою детскую мечту в жизнь.Став студенткой инженерного факультета, Эсме создала потрясающий экзоскелет механического динозавра - мечта сбылась!Автор - drumandb.

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