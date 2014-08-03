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Страшно интересно / Страшные Арты

Невероятный экзоскелет динозавра

Наверняка, Эсме Крамер, когда была маленькой, мечтала иметь своего собственного динозавра, впрочем, наверное, как и многие ее сверстники.
Но только, я уверен в этом, ей одной удалось воплотить свою детскую мечту в жизнь.
Став студенткой инженерного факультета, Эсме создала потрясающий экзоскелет механического динозавра - мечта сбылась!

Невероятный экзоскелет динозавра
Невероятный экзоскелет динозавра
Невероятный экзоскелет динозавра
Невероятный экзоскелет динозавра
Невероятный экзоскелет динозавра
Невероятный экзоскелет динозавра
Невероятный экзоскелет динозавра
Невероятный экзоскелет динозавра
Невероятный экзоскелет динозавра
Невероятный экзоскелет динозавра
Невероятный экзоскелет динозавра
Невероятный экзоскелет динозавра



Автор - drumandb.
Источник.

.
Вчера, 11:35 by Сделано_в_СССРПросмотров: 68Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Фото скелет динозавры видео страшно интересно

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 11:50
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 798
Комментариев: 8 746
Прикольная игрушка, барышня молодец.
Но экзоскелетом эта штука никак не является, т.к. никакой нагрузки с настоящего скелета не снимает. Но здесь это и не важно))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#2 написал: Arhip
Вчера, 21:25
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1201|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 1 049
Девченка молодец. Хорошо придумала! +

Цитата: Летяга
Но экзоскелетом эта штука никак не является, т.к. никакой нагрузки с настоящего скелета не снимает. Но здесь это и не важно))

А экзоскелет и не должен обязательно снимать нагрузки.
Вроде это значит "внешний скелет" (ну там например как у крабов). Так что раз она сидит внутри этой конструкции то по логике это и есть экзоскелет :-)
Зарегистрирован: 29.08.2017
    
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