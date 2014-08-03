Невероятный экзоскелет динозавра

Невероятный экзоскелет динозавраНаверняка, Эсме Крамер, когда была маленькой, мечтала иметь своего собственного динозавра, впрочем, наверное, как и многие ее сверстники.
Но только, я уверен в этом, ей одной удалось воплотить свою детскую мечту в жизнь.
Став студенткой инженерного факультета, Эсме создала потрясающий экзоскелет механического динозавра - мечта сбылась!
Автор - drumandb.
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Вчера, 11:35 by Сделано_в_СССРПросмотров: 68Комментарии: 2
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