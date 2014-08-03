Вересковый мёд (Баллада)

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:17

Spirit Forester Просмотров: 59 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 00:17 by

Из вереска напитокЗабыт давным-давно.А был он слаще меда,Пьянее, чем вино.В котлах его варилиИ пили всей семьейМалютки-медоварыВ пещерах под землей.Пришел король шотландский,Безжалостный к врагам,Погнал он бедных пиктовК скалистым берегам.На вересковом полеНа поле боевомЛежал живой на мертвомИ мертвый — на живом.Лето в стране настало,Вереск опять цветет,Но некому готовитьВересковый мед.В своих могилках тесных,В горах родной землиМалютки-медоварыПриют себе нашли.Король по склону едетНад морем на коне,А рядом реют чайкиС дорогой наравне.Король глядит угрюмо:«Опять в краю моемЦветет медвяный вереск,А меда мы не пьем!»Но вот его вассалыПриметили двоихПоследних медоваров,Оставшихся в живых.Вышли они из-под камня,Щурясь на белый свет, —Старый горбатый карликИ мальчик пятнадцати лет.К берегу моря крутомуИх привели на допрос,Но ни один из пленныхСлова не произнес.Сидел король шотландский,Не шевелясь, в седле.А маленькие людиСтояли на земле.Гневно король промолвил:— Пытка обоих ждет,Если не скажете, черти,Как вы готовили мед!Сын и отец молчали,Стоя у края скалы.Вереск звенел над ними,В море — катились валы.И вдруг голосок раздался:— Слушай, шотландский король,Поговорить с тобоюС глазу на глаз позволь!Старость боится смерти.Жизнь я изменой куплю,Выдам заветную тайну! —Карлик сказал королю.Голос его воробьиныйРезко и четко звучал:— Тайну давно бы я выдал,Если бы сын не мешал!Мальчику жизни не жалко,Гибель ему нипочем.Мне продавать свою совестьСовестно будет при нем.Пускай его крепко свяжутИ бросят в пучину вод,А я научу шотландцевГотовить старинный мед!Сильный шотландский воинМальчика крепко связалИ бросил в открытое мореС прибрежных отвесных скалВолны над ним сомкнулись.Замер последний крик…И эхом ему ответилС обрыва отец-старик.— Правду сказал я, шотландцы,От сына я ждал беды.Не верил я в стойкость юных,Не бреющих бороды.А мне костер не страшен.Пускай со мной умретМоя святая тайна —Мой вересковый мед!Автор текста - Роберт Луис Стивенсон.Перевод - Сумаил Маршак.Музыка - группа "Мельница".

Ключевые слова: Баллада мёд Шотландия вереск

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