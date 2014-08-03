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Стихи

Вересковый мёд (Баллада)

Из вереска напиток
Забыт давным-давно.
А был он слаще меда,
Пьянее, чем вино.

В котлах его варили
И пили всей семьей
Малютки-медовары
В пещерах под землей.

Пришел король шотландский,
Безжалостный к врагам,
Погнал он бедных пиктов
К скалистым берегам.

На вересковом поле
На поле боевом
Лежал живой на мертвом
И мертвый — на живом.

Лето в стране настало,
Вереск опять цветет,
Но некому готовить
Вересковый мед.

В своих могилках тесных,
В горах родной земли
Малютки-медовары
Приют себе нашли.

Король по склону едет
Над морем на коне,
А рядом реют чайки
С дорогой наравне.

Король глядит угрюмо:
«Опять в краю моем
Цветет медвяный вереск,
А меда мы не пьем!»

Но вот его вассалы
Приметили двоих
Последних медоваров,
Оставшихся в живых.

Вышли они из-под камня,
Щурясь на белый свет, —
Старый горбатый карлик
И мальчик пятнадцати лет.

К берегу моря крутому
Их привели на допрос,
Но ни один из пленных
Слова не произнес.

Сидел король шотландский,
Не шевелясь, в седле.
А маленькие люди
Стояли на земле.

Гневно король промолвил:
— Пытка обоих ждет,
Если не скажете, черти,
Как вы готовили мед!

Сын и отец молчали,
Стоя у края скалы.
Вереск звенел над ними,
В море — катились валы.

И вдруг голосок раздался:
— Слушай, шотландский король,
Поговорить с тобою
С глазу на глаз позволь!

Старость боится смерти.
Жизнь я изменой куплю,
Выдам заветную тайну! —
Карлик сказал королю.

Голос его воробьиный
Резко и четко звучал:
— Тайну давно бы я выдал,
Если бы сын не мешал!

Мальчику жизни не жалко,
Гибель ему нипочем.
Мне продавать свою совесть
Совестно будет при нем.

Пускай его крепко свяжут
И бросят в пучину вод,
А я научу шотландцев
Готовить старинный мед!

Сильный шотландский воин
Мальчика крепко связал
И бросил в открытое море
С прибрежных отвесных скал
.
Волны над ним сомкнулись.
Замер последний крик…
И эхом ему ответил
С обрыва отец-старик.

— Правду сказал я, шотландцы,
От сына я ждал беды.
Не верил я в стойкость юных,
Не бреющих бороды.

А мне костер не страшен.
Пускай со мной умрет
Моя святая тайна —
Мой вересковый мед!


Автор текста - Роберт Луис Стивенсон.
Перевод - Сумаил Маршак.
Музыка - группа "Мельница".


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:17
Сегодня, 00:17 by Spirit ForesterПросмотров: 59Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Баллада мёд Шотландия вереск

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 00:52
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10757|-4)
Публикаций: 938
Комментариев: 9 413
До Мельницы эти стихи тоже пели. Но кто - уже не вспомню.
Стихи отличные!
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 06:41
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3403|-1)
Публикаций: 2 508
Комментариев: 13 321
Знакомый стих.)) Не первый раз читаю. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                    
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