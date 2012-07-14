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Король-рыба
Последний арт в серии.
Новость отредактировал
LjoljaBastet
- Сегодня, 06:50
Сегодня, 06:50 by
foxnik
Просмотров: 57
Комментарии: 3
+2
Ключевые слова:
Существо
хвост
маска
авторский арт
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Комментарии
#1 написал:
Qusto
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Честно говоря, вообще не впечатлило... Уровень начальных классов, минус.
#2 написал:
Lynx
Сегодня, 11:33
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А по-моему, прорисовка достаточно хорошая. Есть мелкие детали, но хвост все же стоило не обрезать!
Плюс.
#3 написал:
foxnik
Сегодня, 13:00
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Цитата: Qusto
Честно говоря, вообще не впечатлило... Уровень начальных классов, минус.
вообще не понимаю а как уровень не начальных классов? Не понятно, вроде как соблюдать анатомию, рисовать ручками и штриху по форме в начальных классах не учат, или я ошибаюсь? Или вы хотите шедевров на уровне Да Винчи, как полагается маслом, с тенями, рефлексами, перспективой и композицией? Но блин, проблема в том, что не каждый стиль должен удовлетворять каким то академическим требованиям
Цитата: Lynx
А по-моему, прорисовка достаточно хорошая. Есть мелкие детали, но хвост все же стоило не обрезать!
Плюс.
листочка не хватило к сожалению(
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