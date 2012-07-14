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Страшные Арты

Король-рыба

Король-рыба
Последний арт в серии.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:50
Сегодня, 06:50 by foxnikПросмотров: 57Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Существо хвост маска авторский арт

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 11:05
-2
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (321|0)
Публикаций: 225
Комментариев: 1 906
Честно говоря, вообще не впечатлило... Уровень начальных классов, минус.
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#2 написал: Lynx
Сегодня, 11:33
0
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2256|0)
Публикаций: 212
Комментариев: 1 447
А по-моему, прорисовка достаточно хорошая. Есть мелкие детали, но хвост все же стоило не обрезать!
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#3 написал: foxnik
Сегодня, 13:00
0
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Репутация: (61|-2)
Публикаций: 60
Комментариев: 639
Цитата: Qusto
Честно говоря, вообще не впечатлило... Уровень начальных классов, минус.

вообще не понимаю а как уровень не начальных классов? Не понятно, вроде как соблюдать анатомию, рисовать ручками и штриху по форме в начальных классах не учат, или я ошибаюсь? Или вы хотите шедевров на уровне Да Винчи, как полагается маслом, с тенями, рефлексами, перспективой и композицией? Но блин, проблема в том, что не каждый стиль должен удовлетворять каким то академическим требованиям
Цитата: Lynx
А по-моему, прорисовка достаточно хорошая. Есть мелкие детали, но хвост все же стоило не обрезать!
Плюс.

листочка не хватило к сожалению(
Зарегистрирован: 14.12.2012
    
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