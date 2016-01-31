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Звериный король
Новость отредактировал
Lynx
- Сегодня, 01:37
Сегодня, 01:37 by
foxnik
Просмотров: 25
Комментарии: 2
+3
Ключевые слова:
Зверь
царь
черно-белый рисунок
авторский арт
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Комментарии
#1 написал:
Восьмая тень
Сегодня, 01:42
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Публикаций: 45
Комментариев: 453
Лунтик с рогами )
Автор, не обижайтесь, я по доброму и от души. Плюс.
#2 написал:
Летяга
Сегодня, 04:14
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Репутация:
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Публикаций: 116
Комментариев: 5 504
Ой, весёленький какой! Рога в качестве короны? И шёпотом: а на ногах - ласты))
Плюсанула. Крайне забавный персонаж получился)
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