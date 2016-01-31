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Страшные Арты

Звериный король

Звериный король

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:37
Сегодня, 01:37 by foxnikПросмотров: 25Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Зверь царь черно-белый рисунок авторский арт

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Комментарии

#1 написал: Восьмая тень
Сегодня, 01:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (238|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 453
Лунтик с рогами )
Автор, не обижайтесь, я по доброму и от души. Плюс.
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#2 написал: Летяга
Сегодня, 04:14
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (6797|-1)
Публикаций: 116
Комментариев: 5 504
Ой, весёленький какой! Рога в качестве короны? И шёпотом: а на ногах - ласты))
Плюсанула. Крайне забавный персонаж получился)
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
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