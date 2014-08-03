ВенецияЯ рисую тебя, Венеция,
Не с натуры- глазами памяти.
Мне секрет свой открыла улица,
Что скрывала в седом фундаменте.
Похоронена тайна девушки:
Здесь на век им и ей оставлены
Маска, веер, чешуйки россыпью
Той, чьи так кружева прославлены.
Рыбака Она в море видела,
Словно омут, глаза его тёмные
В душу зрили морской красавице-
Тут бессильны заклятья любовные.
Ей сестра говорила старшая:
"Сколько можно, скажи, печалится?
Шесть недель карнавал на острове,
Посети, может, с ним повстречаешься."
Заискрилась сирены магия,
В один миг были чары наложены:
Хвост сменился на ноги стройные,
Кудри чёрной волной уложены.
"У тебя меньше суток, милая,
Помни: время, как жемчуг, дорого.
Вот, держи, маска, платье с веером.
Торопись. До свиданья скорого."
"Ничего!" -"Да куда ты, Пауло?"-
Уловив разговор отрывистый,
Очутилась Она в гуще праздника:
Гул толпы, чей-то смех заливистый.
Он подумал:" Она пригрезилась",
Её маска блеснула золотом.
Оглянулась и взглядом встретилась
С нежных глаз его тёмным омутом.
Звуки музыки, мир, вселенная -
Всё, для них потеряло значение.
В глубь бежали по узкой улочке,
Ведь у правил всех есть исключение.
По его плечу алым веером
Провела, не оставив полосы.
Он покрыл поцелуями лёгкими,
Пропуская сквозь пальцы, волосы.
Плеск воды, и Она услышала:
"Дочь моя, ты, наверно, безумная!
Шторм возьми, кто тебе этот юноша?
Он ведь смертен, пойми, неразумная."
Прошептала: " Минуты дороги."
"Не пущу", - Он сомкнул объятия.
"Мне пора", - отвела взгляд в сторону, -
Жить с людьми пострашней проклятия."
Рассмеялся: " Сама придумала?
Встречи вряд ли бывают случайными.
Если что-то нам судьбой уготовано -
То не нужно идти тропами тайными."
Замерцала сирены магия -
С ней она навсегда прощалася,-
И в руках белоснежным кружевом
Ей на память о прошлом осталася.
Он сказал Ей:" Моя любимая,
Будет тайна твоя похоронена.
Вот держи: тут чешуек горсточка,
Что недавно тобой обронена."
Он Её приобнял за талию:
"Будем к свадьбе своей готовится.
Жить с людьми - это лучше проклятия,
Не успеешь со мной расстроится".
Улыбнулась: "А ты, злопамятный,
Напророчен мне тёмными водами!
Кто рождён самым ярким пламенем,
Не опустит рук пред невзгодами".
А в день свадьбы толпа судачила:
"Не то слово, невеста - красавица!"
"Не на то Вы, синьоры, всё смотрите,
Мне фата Её страсть как нравится.
Где? Откуда? Цена за кружево?
Нужно имя узнать рукодельницы!"-
Вы не знали? Аллегра вот слышала:
То подарок сирены- отшельницы."
"Не отшельницы, а владычицы!"-
Так одни до утра проспорили.
Лай собак вдалеке послышался,
Они будто словам их вторили.
Беспокойная, напряжённая,
Лишь к обеду Она проснулася.
Взгляд упал на ажурное кружево,
В миг за нитью рука потянулася.
За работой узора сложного,
Не услышала женского голоса:
"Как волшебно! Дай мне, я попробую,
Ведь тут нить нужна толще волоса".
У умелых и дело спорится.
Кружевницы корпят, не ленятся,
Их искусство уйдёт в столетия
И, наверное, вечностью сменятся.
Красотой покоряет кружево,
В наши дни, как прежде ценится:
Словно волос сирены, нить тонкая,
А узор- точно волны пенится
Обожаю в Бурано домики,
Каждый выкрашен яркой краскою.
Это в стиле твоём, Венеция:
Мир реальный представить сказкою.
Сегодня, 10:35 by kusiПросмотров: 143Комментарии: 12
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