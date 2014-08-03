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Стихи

Венеция

Я рисую тебя, Венеция,
Не с натуры- глазами памяти.
Мне секрет свой открыла улица,
Что скрывала в седом фундаменте.

Похоронена тайна девушки:
Здесь на век им и ей оставлены
Маска, веер, чешуйки россыпью
Той, чьи так кружева прославлены.

Рыбака Она в море видела,
Словно омут, глаза его тёмные
В душу зрили морской красавице-
Тут бессильны заклятья любовные.

Ей сестра говорила старшая:
"Сколько можно, скажи, печалится?
Шесть недель карнавал на острове,
Посети, может, с ним повстречаешься."

Заискрилась сирены магия,
В один миг были чары наложены:
Хвост сменился на ноги стройные,
Кудри чёрной волной уложены.

"У тебя меньше суток, милая,
Помни: время, как жемчуг, дорого.
Вот, держи, маска, платье с веером.
Торопись. До свиданья скорого."

"Ничего!" -"Да куда ты, Пауло?"-
Уловив разговор отрывистый,
Очутилась Она в гуще праздника:
Гул толпы, чей-то смех заливистый.

Он подумал:" Она пригрезилась",
Её маска блеснула золотом.
Оглянулась и взглядом встретилась
С нежных глаз его тёмным омутом.

Звуки музыки, мир, вселенная -
Всё, для них потеряло значение.
В глубь бежали по узкой улочке,
Ведь у правил всех есть исключение.

По его плечу алым веером
Провела, не оставив полосы.
Он покрыл поцелуями лёгкими,
Пропуская сквозь пальцы, волосы.

Плеск воды, и Она услышала:
"Дочь моя, ты, наверно, безумная!
Шторм возьми, кто тебе этот юноша?
Он ведь смертен, пойми, неразумная."

Прошептала: " Минуты дороги."
"Не пущу", - Он сомкнул объятия.
"Мне пора", - отвела взгляд в сторону, -
Жить с людьми пострашней проклятия."

Рассмеялся: " Сама придумала?
Встречи вряд ли бывают случайными.
Если что-то нам судьбой уготовано -
То не нужно идти тропами тайными."

Замерцала сирены магия -
С ней она навсегда прощалася,-
И в руках белоснежным кружевом
Ей на память о прошлом осталася.

Он сказал Ей:" Моя любимая,
Будет тайна твоя похоронена.
Вот держи: тут чешуек горсточка,
Что недавно тобой обронена."

Он Её приобнял за талию:
"Будем к свадьбе своей готовится.
Жить с людьми - это лучше проклятия,
Не успеешь со мной расстроится".

Улыбнулась: "А ты, злопамятный,
Напророчен мне тёмными водами!
Кто рождён самым ярким пламенем,
Не опустит рук пред невзгодами".

А в день свадьбы толпа судачила:
"Не то слово, невеста - красавица!"
"Не на то Вы, синьоры, всё смотрите,
Мне фата Её страсть как нравится.

Где? Откуда? Цена за кружево?
Нужно имя узнать рукодельницы!"-
Вы не знали? Аллегра вот слышала:
То подарок сирены- отшельницы."

"Не отшельницы, а владычицы!"-
Так одни до утра проспорили.
Лай собак вдалеке послышался,
Они будто словам их вторили.

Беспокойная, напряжённая,
Лишь к обеду Она проснулася.
Взгляд упал на ажурное кружево,
В миг за нитью рука потянулася.

За работой узора сложного,
Не услышала женского голоса:
"Как волшебно! Дай мне, я попробую,
Ведь тут нить нужна толще волоса".

У умелых и дело спорится.
Кружевницы корпят, не ленятся,
Их искусство уйдёт в столетия
И, наверное, вечностью сменятся.

Красотой покоряет кружево,
В наши дни, как прежде ценится:
Словно волос сирены, нить тонкая,
А узор- точно волны пенится

Обожаю в Бурано домики,
Каждый выкрашен яркой краскою.
Это в стиле твоём, Венеция:
Мир реальный представить сказкою.

Венеция
Сегодня, 10:35 by kusiПросмотров: 143Комментарии: 12
+13

Ключевые слова: Венеция сирены рыбак карнавал кружево

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 10:44
+4
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Комментариев: 6 644
Красивая легенда! И кружева, наверное, тоже красивые. Про стих и рисунок вообще молчу. Огромный плюс!
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 11:47
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Очень красиво! Арт супер) Плюсище
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#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:10
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У меня нет слов, дорогая! Я чуть не плачу.
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#4 написал: Qusto
Сегодня, 14:14
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Комментариев: 2 013
Шикарное стихотворение, ритм просто завораживает, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#5 написал: conjure one
Сегодня, 14:59
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 841
Один из народных промыслов нашей области - это Кадомский вениз - такой вид русской игольчатой вышивки белым по белому, совмещённой с кружевом. "Вениз" происходит от итальянского "Венеция", венецианское изделие. Возникло всё это при Петре I. Он повелел знати и боярам носить европейскую одежду, отделанную венецианским и брюссельским кружевом. Поскольку приобретение наряда оплачивалось золотом, венецианские кружевницы были привезены в Кадомский монастырь, где обучили мастерству русских монахинь. Так что венецианские кружева очень близки русской культуре. Стихотворение навеяло этот исторический экскурс, и плюс поставлю, конечно) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#6 написал: Menschenfeind
Сегодня, 15:18
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Комментариев: 207
Красивейшая легенда получилась good
Зарегистрирован: 9.08.2013
#7 написал: kusi
Сегодня, 17:43
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Публикаций: 340
Комментариев: 6 661
Океаническое спасибо мои хорошие за комментарии blush
Цитата: Летяга
Красивая легенда! И кружева, наверное, тоже красивые.

У них там целых три версии на предмет появления кружева в ходу)) А кружево, да..реально очень красивое.
Цитата: conjure one
венецианские кружевницы были привезены в Кадомский монастырь, где обучили мастерству русских монахинь.

Может и были привезены, но учить они никого не учили эт точно!) Тем паче они так же , как и стеклодувы были невыездными с острова, одни с Мурано, вторые с Бурано) До сих пор секрет создания ( "венецианского золота" так называли это кружево)кроме венецианок не известен никому. Конечно торговля их хлеб, но торговать своими секретами с которых имеют гораздо больше ,они и под угрозой смерти не будут.Вопросов нет, многие пытались воспроизвести подобное и воспроизводили , но не совсем то.Что и говорить, если нить и техника кружевниц -это два шедевра в одном изделии)

Цитата: conjure one
Так что венецианские кружева очень близки русской культуре

Все культуры сёстры двоюродные или троюродные , просто секреты у сестёр разные)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#8 написал: Estellan
Сегодня, 18:10
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Напоминает старинные баллады. Да еще и про мой любимый город. Плюс вам, моя любимая поэтесса. blush
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#9 написал: Летяга
Сегодня, 18:12
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Комментариев: 6 644
Посмотрела я и Кадомский вениз, и Венецианское кружево. Красота неописуемая!
Но тут надо сказать о том, что итальянцы, кроме всего прочего, гениальные пиарщики. А отличии от нас. Нам всё, что "за морем" - краше, лучше, слаще. Это не в пику итальянцам, они большие молодцы и великолепные мастера. Мне за наши ремёсла обидно.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#10 написал: kusi
Сегодня, 18:23
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Estellan, океаническое спасибо за комментарий blush
Цитата: Летяга
Но тут надо сказать о том, что итальянцы, кроме всего прочего, гениальные пиарщики.

Эт точно! У них всё что не делают , всё чудо!))) Включая дом призраков(в котором думаю , что их и отродясь не было)
Цитата: Летяга
Нам всё, что "за морем" - краше, лучше, слаще.
Мы то что за морем на заметку берём,восхищаемся, а сами...Творим такие шедевры , что им и не снилось! У них что? Кружево, да стекло. А у нас? Да море всего! Одно литьё только чего стоит!И мастерицы у нас умелицы каких поискать!
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#11 написал: conjure one
Сегодня, 18:38
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Всем плюс за кружевные комментарии) Редко, когда стихотворение вызывает подобные дискуссии. Спасибо поэтессе))) blush
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#12 написал: kusi
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conjure one,
я тоже по всем комментариям плюсами прошлась)
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