Венеция

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:48

Estellan Просмотров: 9 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:48 by

Венеция. Сей край далек.Но загляни на огонек.Скучать здесь точно не придется.Не зря вампирским край зовется.В особняке скучает Принц,Хотя, приехал некто Винс.На братца Мэль имеет клык.В подвале слышен чей-то рык.Инкуб бесчинствует в борделе,Но к этому уж всяк привык.На кладбище не все спокойно,Маньяк устраивает бойню,За ним какой-то некромантПрет здоровенный фолиант.Сегодня зомби выйдут в город.На это у него талант.Писака-оборотень рыщет,Сенсаций этой ночью ищет,Бедняга угодит в капкан,Всему виной тот некромант.Пора б ему угомониться,Но он листает фолиант.И в Обелиске нет покоя,Там Морт грызет с утра обои.А Энджи с Эдрианом вместе.Не знают, месят что за тесто,Прокрались в комплекс на разведку,Но им покажут, где их место.Напиться в бары ходят леди.Не спят спокойно ночью дети.Патолог ищет свой гарант.Обратно тащит фолиант...Здесь остановимся, пожалуй.Достал уж этот некромант.

Ключевые слова: Некромант фолиант игра авторский стих

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