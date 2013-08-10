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Стихи

Венеция

Венеция. Сей край далек.
Но загляни на огонек.
Скучать здесь точно не придется.
Не зря вампирским край зовется.

В особняке скучает Принц,
Хотя, приехал некто Винс.
На братца Мэль имеет клык.
В подвале слышен чей-то рык.
Инкуб бесчинствует в борделе,
Но к этому уж всяк привык.

На кладбище не все спокойно,
Маньяк устраивает бойню,
За ним какой-то некромант
Прет здоровенный фолиант.
Сегодня зомби выйдут в город.
На это у него талант.

Писака-оборотень рыщет,
Сенсаций этой ночью ищет,
Бедняга угодит в капкан,
Всему виной тот некромант.
Пора б ему угомониться,
Но он листает фолиант.

И в Обелиске нет покоя,
Там Морт грызет с утра обои.
А Энджи с Эдрианом вместе.
Не знают, месят что за тесто,
Прокрались в комплекс на разведку,
Но им покажут, где их место.

Напиться в бары ходят леди.
Не спят спокойно ночью дети.
Патолог ищет свой гарант.
Обратно тащит фолиант...
Здесь остановимся, пожалуй.
Достал уж этот некромант.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:48
Сегодня, 10:48 by EstellanПросмотров: 9Комментарии: 1
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Ключевые слова: Некромант фолиант игра авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 11:27
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А поехали, наших вампиров никто не перепьёт.+++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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