Невидимый гость

Летяга Просмотров: 61 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:21 by

У меня несколько квартир (унаследовала от родственников), две из них я сдаю.История относится к тому времени, когда одна из этих квартир стояла пустая, и я приходила туда время от времени посмотреть, всё ли в порядке, забрать квитанции из ящика и т. п.Квартира — большая однушка в очень приличном доме. Девятый этаж из шестнадцати. Хорошие соседи, закрытая лестничная клетка, застекленный балкон, сама квартира уютная и приятная, без малейшего намека на крипи.А теперь сама история.Прихожу я проверить квартиру, запираю за собой дверь на ключ (там такой замок, что иначе ее просто не закроешь), привычным маршрутом обхожу квартиру – комнату, кухню, санузел (смотрю, не течет ли сантехника). Все в порядке. Никаких предчувствий и недобрых ощущений.Я ухожу, запираю дверь на ключ – и тут в эту чертову дверь кто-то начинает с шумом ломиться ИЗНУТРИ, из квартиры, откуда я только что вышла. Дверь трясется. Ручка дергается вверх-вниз. Я ее руками, а она с силой дергается.Ребят, я не просто испугалась, у меня слов таких нет, что я тогда испытала. Конечно, я оттуда рванула.Когда я пришла домой (и в себя), я включила мозг. Версии мои были следующие:1. Вор? Открыл отмычкой дверь, забрался в квартиру, и тут прихожу я. Вор спрятался в шкафу (туда я не заглядывала), выжидая, когда я уйду.Но тогда вопрос: если ты все-таки отсиделся в шкафу, какого хрена ты вылез и стал ломиться в дверь, которую мог открыть отмычкой и незаметно свалить после моего ухода?2. Сосед? Если ты случайно зашел и тебя заперли, то логично подать голос, а? Зашел к вам, хотел поговорить, извините, вы меня случайно заперли.Еще раз. Зима. Девятый этаж шестнадцатиэтажного дома. Застекленный и закрытый балкон. Пустая квартира, которую я только что обошла.Никто следом за мной незаметно зайти не мог: а) я уже написала, что дверь закрывается изнутри на ключ, иначе это будет распахнутая дверь; б) в этой квартире из холла просматривается и комната, и кухня, просто невозможно не увидеть постороннего. И главное, чтобы начать так быстро ломиться в дверь, которую я только что закрыла, он должен был стоять у меня за спиной.Там никого не было. Не было!Потому что если бы был, то я бы его увидела!Когда я была в квартире в следующий раз, не одна, разумеется (и даже не вдвоем), всё было в порядке. Ничего не пропало (хотя там и брать-то было нечего), замок не поврежден, ни на двери, ни в квартире никаких следов постороннего присутствия, ничего не сдвинуто со своих мест (уж поверьте, я проверяла). Словом, всё как всегда.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Квартира дверь посещение присутствие

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