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Истории из жизни

Домовой помог

В историях про домовых вычитала чью-то идею, что не лишним было бы оформить свою историю в рассказ, вместо комментария на комментарий.

Несколько лет тому назад случилась со мной странная история, своим знакомым рассказывала её, но нигде не публиковала .

За пару дней до события, по ночам, в моей спальне, во встроенном шкафу, периодически стали слышаться какие-то скрипы. Животных в квартире на тот момент не водилось.

Утро воскресенья, часов девять, сплю себе спокойно. Звонок в домофон. Я никого не приглашала, гостей не жду, телефон под рукой, если кто-то из своих, то позвонят на мобильный. Не встаю, дальше ленюсь.

Прошло минут пять, уже звонят в дверь, я лежу, не встаю.
Начали пинать в дверь! Я офигела!!!

Сон как рукой сняло. Уже сижу на кровати и думаю "что за х-ня?"
Начали ковырять в замочной скважине.

Я сижу и вспоминаю, на сколько оборотов вчера вечером закрывала дверь? Или просто её "захлопнула", без ключа?!
Услышала, что замок моей входной двери открыли. А затем был звук придерживания двери цепочкой, и чей-то бег вниз по лестнице. Воры-домушники.
Я вскочила и к двери. Она была открыта, но придерживала её цепочка.

А самое интересное то, что на цепочку я её не закрывала! Не было у меня такой привычки, совсем!

После этого случая дверь на ночь на четыре оборота ключа, на цепочку. Каждый звонок (неожиданный) в дверь, я на "цыпочках" к глазку подкрадывалась. Потом эта паранойя у меня прошла, испуг забылся.
Не знаю, кто в тот день позаботился о моей безопасности, и что бы со мной было бы из-за моего разгильдяйства,  если бы не эта цепочка, но спасибо ему!

Сегодня, 12:35 by ulianojkaПросмотров: 88Комментарии: 1
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Ключевые слова: Звонок дверь домушники цепочка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Сегодня, 12:47
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Комментариев: 1 027
У меня тоже долго был испуг после того, как я забыла однажды закрыть дверь на ночь. А привычки проверять ее перед сном я на тот момент ещё не завела. А потом мне долго кошмары снились, что ко мне в квартиру посторонние заходят.
По истории, кто-то и правда спас автора.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
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