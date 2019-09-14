Домовой помог

ulianojka Просмотров: 88 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 12:35 by

В историях про домовых вычитала чью-то идею, что не лишним было бы оформить свою историю в рассказ, вместо комментария на комментарий.Несколько лет тому назад случилась со мной странная история, своим знакомым рассказывала её, но нигде не публиковала .За пару дней до события, по ночам, в моей спальне, во встроенном шкафу, периодически стали слышаться какие-то скрипы. Животных в квартире на тот момент не водилось.Утро воскресенья, часов девять, сплю себе спокойно. Звонок в домофон. Я никого не приглашала, гостей не жду, телефон под рукой, если кто-то из своих, то позвонят на мобильный. Не встаю, дальше ленюсь.Прошло минут пять, уже звонят в дверь, я лежу, не встаю.Начали пинать в дверь! Я офигела!!!Сон как рукой сняло. Уже сижу на кровати и думаю "что за х-ня?"Начали ковырять в замочной скважине.Я сижу и вспоминаю, на сколько оборотов вчера вечером закрывала дверь? Или просто её "захлопнула", без ключа?!Услышала, что замок моей входной двери открыли. А затем был звук придерживания двери цепочкой, и чей-то бег вниз по лестнице. Воры-домушники.Я вскочила и к двери. Она была открыта, но придерживала её цепочка.А самое интересное то, что на цепочку я её не закрывала! Не было у меня такой привычки, совсем!После этого случая дверь на ночь на четыре оборота ключа, на цепочку. Каждый звонок (неожиданный) в дверь, я на "цыпочках" к глазку подкрадывалась. Потом эта паранойя у меня прошла, испуг забылся.Не знаю, кто в тот день позаботился о моей безопасности, и что бы со мной было бы из-за моего разгильдяйства, если бы не эта цепочка, но спасибо ему!

Ключевые слова: Звонок дверь домушники цепочка авторская история

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