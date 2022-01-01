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Сны

По ту сторону

Доброго времени суток всем, кто на сайте в данный момент. История Передай Варварушке вдохновила меня написать и эту историю.
История произошла со мной на самом деле.

Всё происходило в 2017 году. Тогда умер мой первый муж, и после его смерти я очень долго не хотела его отпускать, ибо любила его и боялась остаться одной после того, как отпущу его, ибо с моими родными у меня напряженные отношения, и на то время Павел, царствие ему небесное (так звали моего первого мужа) был для меня самым близким человеком. Так вот, из-за того, что я не хотела отпускать ныне покойного Павла, он очень часто мне снился, а именно приходил за мной. Я шла с ним, да и на то время и рада была бы уйти с ним, но что-то или кто-то словно не позволял мне пройти точку невозврата и я всегда просыпалась в последний момент. Таких снов у меня было много, но расскажу об одном в частности.

Снилось мне, что Павел в очередной раз пришёл за мной, я взяла его за руку, и мы пошли вместе. Шли мы по полю, но росли на нём разные полевые цветы, лекарственные растения. Выглядело оно очень красиво, даже живописно. Посередине это поле пересекала колея, как от комбайнов. В этой колее рос спорыш (растение так называется). И так как мы шли босиком, я словно наяву чувствовала приятную прохладу и мягкость спорыша.

Далее мы пришли в заброшенное с виду здание. Крыша в здании отсутствовала. Помню белые стены в том с
здании и полное отсутствие остекления. Кроме нас там были еще люди, кроме нас там были только молодые пары и дети. Здание было с виду 18-19 веков. Там царила счастливая и умиротворенная атмосфера. Из окон открывался вид на фантастической красоты пруд, в котором купались ещё молодые пары и дети. Помню, что на берегу росли прекрасные полевые цветы, мягкая трава и немного плодовых деревьев. Мы с Павлом немного посидели на подоконнике и полюбовались видом на пруд. Мы собирались искупаться в нём, но когда мы встали с подоконника, то на этом я проснулась.

Сегодня, 08:42 by Reiana FlaimПросмотров: 17Комментарии: 0
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Ключевые слова: Покойник первый муж встреча авторская история

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