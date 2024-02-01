Тень и шёпот. Главы 3-4

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

Алисава Просмотров: 94 Комментарии: 0 +1 Вчера, 19:30 by

Глава 3.В течение всей следующей недели Диана периодически замечала периферийным зрением едва уловимое движение, или мимолётную тень, которая исчезала, стоило сосредоточить на ней внимание. Временами ей начинало казаться, что кто-то незримо наблюдает за ней из каждого тёмного угла, и девушку охватывало смутное чувство беспокойства, иногда сменяемое страхом. Диана постоянно слышала детский плач, даже когда Матвей спал, это сводило с ума.Вечером, когда Михаэль сидел на диване в гостиной и читал книгу, в комнату вошла Диана. Она явно была чем-то встревожена.— Миша, мне нужно поговорить с тобой... — сказала девушка, присаживаясь рядом.— Конечно, — ответил Михаэль, откладывая книгу в сторону .— Что случилось? Тебя что-то тревожит?— В последнее время со мной происходит нечто, чему я не могу найти объяснения, и это очень беспокоит меня, — Начала Диана, крепко сжимая руки.— Что именно происходит? — спросил Михаэль, чуть подавшись вперёд.— Мне постоянно кажется, что кто-то посторонний находится рядом. Особенно жутко становится, когда я остаюсь дома одна. В такие моменты я чувствую, что позади меня кто-то стоит и смотрит мне в спину. Я оборачиваюсь, но не вижу никого. Иногда я замечаю боковым зрением тень или движение. Я всё время слышу плач Матвея, даже когда он спит. Что со мной происходит? Я схожу с ума?— Диана, у тебя переутомление. Ты не можешь нормально выспаться, просыпаясь каждые два часа, естественно это отражается на психике.— Думаешь, всё это—просто последствия нарушения сна?— Конечно. Послушай, у меня есть знакомый психотерапевт, её зовут Анжела, и она может помочь тебе разобраться во всём. Я могу позвонить и записать тебя на консультацию.Подумав, Диана кивнула:— Да, позвони, мне сейчас действительно нужна помощь психотерапевта.На следующий день Михаэль взял выходной, чтобы присмотреть за детьми, пока Диана встретится с психотерапевтом. Диана проснулась рано, приготовила на завтрак омлет, и, накормив семью, стала собираться. Она надела бледно-зелёную блузку с широкими рукавами и струящуюся белую юбку со сборками на талии.Здание, в котором Анжела арендовала кабинет, находилось в центре города, его окна выходили на живописный сквер. Поднявшись на лифте, Диана подошла к двери и, негромко постучав, вошла в помещение. Кабинет психотерапевта был обставлен в современном стиле. Слева от входа стояли два уютных белых кресла с открытыми деревянными ножками и кофейный столик со стеклянной столешницей. Возле окна находился рабочий стол из тёмного дерева и удобное белое кресло на колёсиках. Справа на стене была помещена картина с красивым пейзажем, по сторонам от неё располагались лёгкие книжные стеллажи в тон светлых стен. Сама Анжела была женщиной тридцати лет, аккуратно сложенной, с фигурой типа "прямоугольник", покатыми узкими плечами, и одетой в белую блузу и прямую чёрную юбку. Длинные волосы цвета каштановых орехов с лёгким серебристым отблеском были убраны назад и собраны в хвост, открывая выразительное лицо с тонкими, гармонично расположенными чертами и зелёными глазами с льдистым свечением.— Здравствуйте, вы Диана? Заходите, присаживайтесь, — Поприветствовала она Диану, жестом указав на одно из кресел.— Здравствуйте, да, я Диана, — Ответила Диана, присев на кресло. — Михаэль сказал, что вы можете помочь мне...— Конечно, — Кивнула женщина, заняв соседнее кресло. — Расскажите, что именно вас беспокоит?И Диана рассказала ей всё, что уже рассказывала Михаэлю, Анжела внимательно выслушала её, после чего сказала:— Недостаток сна из-за бессонницы, или вынужденного бодрствования может вызвать яркие галлюцинации, обострение восприятия органов чувств, ощущение нереальности происходящего. Что же касается людей-теней — это распространённая гипнагогическая галлюцинация, возникающая, когда сознание человека находится между сном и бодрствованием, в состоянии микросна.— Значит, я не схожу с ума, и это не нечто потустороннее, а лишь последствия переутомления? — Диана вздохнула с облегчением.— Именно так, — Кивнула Анжела.— Спасибо, у меня словно камень с души...На том они и расстались, также Анжела посоветовала Диане лёгкие успокоительные.Когда девушка вернулась домой, в прихожей её встретил Михаэль.— Ну, как прошла встреча с психотерапевтом? — поинтересовался он, закрывая дверь.— Ты был прав: все эти тени, замеченные боковым зрением, движения на краю видимости и тёмные силуэты на фоне окон—всё это действительно оказалось галлюцинациями, вызванными переутомлением и нарушением сна.—Ответила Диана, снимая обувь.— Вот видишь, а ты накрутила себя.Вечером, когда Диана укачивала Матвея, из соседней комнаты донёсся тихий голос Даниэлы, и девушка подошла к приоткрытой двери. Девочка сидела посреди комнаты, немного наклонив голову набок, казалось, она кого-то внимательно слушает. Потом она повернула голову в ту сторону и что-то тихо зашептала.— С кем ты разговариваешь? — спросила Диана, входя в комнату.Обернувшись, Даниэла ответила:— С моей подругой, Аделиной.— Аделина? — удивлённо переспросила Диана.— Та странная девочка, о которой я говорила, — пояснила Даниэла и продолжила с печалью в голосе. — Ей шесть лет, она живёт здесь и она мертва. Аделине очень грустно, и она плачет каждую ночь.— И где же она?— Она прячется в шкафу, — Объяснила Даниэла. — Она боится, что её мама найдёт её. Мы часто играем в прятки: она прячется, а я её ищу. Или она прячет какую-нибудь вещь, а я должна найти её.— А кран ночью тоже открывает Аделина? — вспомнила Диана.— Нет, это сделала её мама, — Покачала головой девочка и шёпотом добавила. — Она высокая, у неё длинные тёмные волосы и холодные глаза. Я немного боюсь её.— Даниэла, тебе не нужно никого бояться, мы с папой здесь, рядом с тобой, — Успокоила Диана, погладив дочь по волосам....Проснувшись в 4:20 утра Диана поняла, что не может пошевелиться: всё её тело было словно парализовано. Открыв глаза, она увидела спящего рядом Михаэля, девушка попыталась тихо позвать его, но из горла вырвался лишь слабый треск. У Дианы появилось странное ощущение, что некто посторонний находится рядом и наблюдает за ней из темноты. Посмотрев в том направлении, откуда исходило это чувство, девушка всмотрелась в темноту и, к своему ужасу, на мгновение увидела тёмный силуэт женской фигуры на фоне окна. Девушка почувствовала, как ужас и холод ещё больше сковывают её движения и дыхание. Тем временем тень направилась к ней. Каждый шаг этой тени перемещал её, примерно, на один метр вперёд. Когда тень приблизилась, девушка ощутила исходящий от неё холод. Склонившись над обездвиженной Дианой, она сделала глубокий выдох приоткрытым ртом и слилась с ним, превратившись в тёмное облако. Оно проникло в лёгкие Дианы, скользнув через горло, и холодной волной растеклось по венам.Это чувство вызвало у неё озноб, но следом девушка снова провалилась в сон.Глава 4.На протяжении следующей недели Диана принимала рекомендованные ей успокоительные, и это помогало: тени перестали преследовать её. Но после той ночи с внезапным эпизодом сонного паралича что-то в девушке изменилось. Её жизнь из когда-то яркой и интересной теперь стала тусклой и бессмысленной, все краски поблекли. Диану перестало что-либо радовать. У неё больше не было желания что-то делать, и смысла в своих действиях она больше не находила. Дни слились в одно беспросветное тёмное пятно, но это было ещё не самое страшное.Воскресным утром Диана готовила родным на завтрак куриную грудку с запаренной гречневой крупой, одновременно укачивая плачущего Матвея. Монотонное повторение одних и тех же действий привело к тому, что на какой-то момент девушка перестала понимать, где она находится, и что с ней происходит. Плач ребёнка отошёл на второй план и уже совсем не беспокоил её. Чувства Дианы притупились, пропало понимание собственных эмоций, словно их и не было. Ей хотелось отстраниться от всего, уйти глубоко внутрь себя и оттуда наблюдать за происходящим. Именно тогда Диана впервые услышала голос, прошептавший ей на ухо: "Этот ребёнок отнял у тебя твою жизнь. Ты больше не принадлежишь себе, не можешь вернуться к спорту, заниматься своими хобби, не можешь даже просто выспаться или поваляться с книгой и бокалом вина. Зачем тебе этот ребёнок? Если бы он умер, ты смогла бы жить, как жила раньше...". От ужаса этих мыслей, появившихся в голове девушки без её желания, Диану бросило в холодный пот. Она стояла, держа на руках Матвея, и не понимала, что вообще с ней происходит. В это момент на кухню пришёл Михаэль, и девушка передала ему ребёнка, и вернулась к приготовлению завтрака.За завтраком Михаэль обратил внимание на подавленное состояние Дианы, смотревшей в свою тарелку, но почти не прикоснувшейся к еде. Коснувшись кисти её руки, он спросил у девушки:— Диана, что с тобой? Что я могу сделать, чтобы помочь тебе?— Миша, я так устала, — Ответила Диана слабым голосом. — Я не могу ни на минуту расслабиться и отдохнуть, даже когда Матвей спит, я нахожусь в постоянном напряжении, ожидая, что он скоро проснётся. У меня не осталось сил.Подумав, Михаэль предложил:— Давай я посижу с Матвеем, а ты отдохнёшь. Погуляй с Даниэлой и отвлекись.— Ты уверен, что справишься? — спросила Диана, в её голосе чувствовалось сомнение.— Уверен, — твёрдо ответил Михаэль.— Хорошо, — согласилась девушка.Подумав над словами Михаэля, Диана сказала самой себе: "Что ж, возможно, он прав, и мне действительно стоит немного отдохнуть и отвлечься". С этими мыслями она надела мягкий и удобный джемпер белого цвета и классические прямые джинсы и взяла с собой фотоаппарат. Девушка увлекалась фотографированием, чему посвящала немалую часть свободного времени до рождения Даниэлы, и когда девочка подросла. Именно её работы украшали стеклянные полки стеллажей в гостиной. Диана знала, что в центре города немало красивых, живописных мест. Увидев, что она собирается на прогулку, Даниэла попросила Диану взять её с собой, и они пошли вместе.Выйдя из двора, Диана и Даниэла оказались на живописном бульваре, представляющим собой коридор из домов под густой тенью клёнов, лип и каштанов, в окружении красивых цветочных клумб. Тротуар на всем протяжении был аккуратно выложен разноцветной плиткой. В тени нависающих деревьев стояли деревянные скамейки. Особый восторг у Даниэлы вызвали клумбы вдоль улицы, усеянные белыми и жёлтыми тюльпанами так, что почти не было видно земли. Естественно, девочка захотела сфотографироваться на их фоне, и Диана сделала несколько снимков. Сама же она с печалью осознала, что красота окружающей природы больше не вызывают у неё никаких чувств. Они прошли дальше и дошли до красивого фонтана, представляющего собой три белые лиры, плывущие посреди круглой чаши, изготовленные в старинном стиле. Диана сфотографировала Даниэлу сидящей на бортике фонтана, и поняла, что любимое когда-то увлечение больше не приносит ей радости. Погуляв ещё немного, они вернулись домой. Дома их встретил Михаэль.— Матвей спит, — сообщил он, выходя из детской. — Хорошо прогулялись?— Да, мы гуляли возле фонтана. Там очень красиво, я сделала несколько снимков... — ответила Диана.Девушка понимала, что должна чувствовать радость, но не чувствовала ничего. Она не хотела расстраивать Михаэля, который искренне пытался помочь ей, поэтому старалась казаться жизнерадостной.Вечером они с Михаэлем собрались посмотреть какой-то фильм, который, как помнила Диана, они очень ждали. Девушка не запомнила название, впрочем, как и сюжет. Ещё с первых минут она поняла, что совершенно не может сосредоточиться на просмотре, постоянно проваливаясь в состояние апатии, и не испытывает никаких эмоций. На протяжении всего фильма Диана просто смотрела на экран, будучи совершенно отрешённой от происходящего на нём. Михаэль что-то увлечённо говорил, а она почти не слушала его, давая лишь односложные ответы и надеясь, что он не обратит на это внимание. Когда фильм закончился, Диана ещё несколько мгновений смотрела на пустой экран телевизора.Ложась спать, она услышала тихий голос над ухом. Он прошептал: "Твоя жизнь кончена, ты никогда уже не будешь счастлива, никогда больше не будет легко на душе, ребёнок висит на тебе, подобно гире, и тянет куда-то в темноту, в глубокий омут, где нет радости, нет света, ничего нет"....Плач Матвея, сильный и монотонный, донёсся из детской, тем самым разбудив Диану в 4.20 утра. Вставая с кровати, девушка с искренней завистью посмотрела на спящего Михаэля. Покормив ребёнка, она попыталась уложить его спать, но Матвей хотел спать не в кроватке, а у неё на руках. Вновь и вновь полусонная Диана укачивала и укладывала его в кроватку, но каждый раз малыш просыпался, начинал беспокойно двигаться, хныкать и громко плакать. В какой-то момент, уложив Матвея в кровать, она в сердцах крикнула: "Да замолчи же ты, наконец!" Сев в кресло, девушка опёрлась локтями о колени и спрятала лицо в ладонях. Она заплакала от бессилия, к которому примешивалось чувство вины перед ребёнком. Неожиданно Диана почувствовала едва ощутимое прикосновение, словно кто-то провёл рукой по волосам, и тихий голос прошептал ей на ухо: "Просто накрой его сверху подушкой и прижми, как следует, и настанет покой". Словно пребывая в состоянии транса, девушка медленно встала и с пустым, неподвижным взглядом, устремлённым вдаль, подошла к кроватке. Взяв подушку, она положила её сверху на кричащего ребёнка и прижала руками. Плач постепенно стих.— Мама, а Матвей уже заснул?Резко обернувшись, Диана увидела стоявшую в дверях Даниэлу, девочка вопросительно посмотрела на мать. Взгляд девушки прояснился. Повернувшись к Матвею, она вздрогнула всем телом, словно пробуждаясь ото сна. Осознав содеянное, Диана быстро убрала подушку и взяла сына на руки. Малыш задышал, сама же она дышала тяжело, словно только что вынырнула из холодного омута. Матвей постепенно успокоился и задремал.— Кажется, уснул, — проговорила Диана.Позже она не раз спрашивала себя: "Что это было? Как я могла сделать такое со своим ребёнком? Что заставило меня сделать это?". В душу девушки постепенно начал закрадываться страх: "А что, если это произойдёт снова?". Появилась дикая тревожность, её колотило от страха.

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