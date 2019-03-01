Не кратко #1

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:01

Причина: Изменен раздел.

Batou Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:01 by

Некоторый процент смертельных (несчастных) случаев происходит по вине человека, заведомо оговорю - в дальнейшем буду считать это не умышленным убийством, ибо результат в этом случае - смерть, и какие действия - умышленные или нет, особой роли не играет. Итог неизменен, смерть это смерть.Знаешь, эта тема часто фигурирует в различных фильмах, суть: даже бабочка может сыграть роль в судьбе всей планеты. Даже смерть бабочки что-то да меняет. Только мы своим человеческим глазом не всегда это замечаем, за собой бы уследить, да и то не выходит.Каждому из нас хотелось хоть раз в жизни вернуться в прошлое, пережить по-другому какой-то момент. Для меня этим моментом и убийством бабочки, которая изменила всё - стал звонок. Обыкновенный звонок родителям, сделанный не в то время. Так уж случилось, что, не дозвонившись им, набрала бабушке (к слову, с ней я росла и провела большую часть своей жизни). Вежливо попросила позвать и стала ждать, когда же бабуля передаст им трубку. Спустя секунд 10 произошло что-то странное. Глухой звук, затем крик, и он был пугающе похож на детский. Я ясно слышала его там, на другом конце провода.Это была бабушка, не дойдя до родителей, она поскользнулась на скользком кафеле и сломала себе шейку бедра.А я ведь просто могла позвонить им чуть позже. Что же такого важного я хотела им сказать? Не помню.Не стану описывать все последующие события, но конец был более чем очевиден. С каждым днём она увядала. И в какой-то момент она ушла. Её застали перед смертью лишь наши родственники.Последние её слова были: "Почему так поздно приехали?"Конечно, она имела ввиду не время (хотя то была уже глубокая ночь), она хотела сказать, что приехали они именно тогда, когда стало уже совсем поздно. И ведь им довелось попрощаться с ней в последний раз. А мне нет.Меня (на тот момент беременную) от чрезмерных переживаний огораживали мои родные и сообщили об этом тогда, когда это уже произошло. На отпевание пустили, на кладбище - нет. Сказали: «Правда, лучше не надо. Нечего тебе, в положении, на кладбище делать».Ну, значит, родственники и уехали дружно хоронить мою бабулю. Мне же, как виновнику и глубоко убеждённому в своей виновности убийце, ничего не оставалось, как уйти восвояси, домой, так и не поехав на кладбище, ибо что-либо доказывать и спорить, в такой момент, было бы верхом неуважения к самой покойной.Еду я, значит, на маршрутке домой, вышла на своей остановке. И с остановки иду домой. И что ты думаешь, из нашего дома выходит бабуля, точная копия моей покойной бабушки, мы поравнялись с ней где-то у соседнего дома. Бабушка, к слову, была полностью одета во всём чёрном, взгляд потерян и устремлён вниз, прямо в землю.Мне бы подойти да заговорить. Но ощущение было такое, как будто тебя кто-то сломал. Выдернул какой-то провод, и ты перестал двигаться, то есть, абсолютно. Медленно она прошла совсем рядышком, недалеко от меня, при этом взгляд её был устремлён в никуда. Да мне бы хоть голову повернуть, оглянуться. Но не пускает что-то - не поворачивается моя голова. Если с тобой когда-нибудь случался сонный паралич, ты поймёшь, о чём я говорю.Далее, дружочек, последовали сны. Не могу сказать, что они повторялись в точности сюжетом, нет. Но были на одну тему. Мне снилась бабушка, отношения у нас были сложные, много конфликтов, много неудач, но мы не сомневались, что любили друг друга, хотя ужиться было сложно, ибо характер у нас был один. Бабушка была непростым человеком, но она научила меня справедливости и долгу, помощи, бесстрашию, смелости, такой человек никогда не убежит от опасности. Эта часть её всегда будет со мной, и это лучшая моя часть.В этих снах, она, вопреки тому, что было в реальности, всегда говорила мне о любви, там она была слишком тёплой, улыбчивой. И, знаешь, мне всегда казалось, что что-то здесь не так, в этих снах. Словно какой-то подвох. Она сидела в своей комнате, улыбалась такими добрыми глазами и попросила: "Нарисуй мне любовь, пожалуйста". И вот, я рисую на её окне большо-о-о-ое сердечко. Оно было просто огромным.В этих снах ей никогда не было холодно. Всё в них было пропитано теплом. Как будто сейчас она хотела бы вернуться, и всё было бы как в моем сне, а не как в реальности, тогда, в прошлом. Но один раз она позвала меня. Позвала к себе. И больше не снилась.Я хорошо помню тот сон, сказала бы даже, что, пожалуй, запомню его на всю оставшуюся жизнь. Сон перенёс меня в глубокую ночь, в старую квартиру, на стульчик рядом с телефоном. На телефоне отобразился значок звонка, и "Бабушка".Телефон завибрировал.Я подняла трубку. Добрый голос, всё тот же, и в то же время с настолько нежной интонацией, что казался каким-то чужим. Бабушка звала меня к себе на дачу (но у нас нет никакой дачи). Я сказала: «Бабушка, я бы с удовольствием, но у меня нет денег, и уже глубокая ночь». Я сказала: «Я не знаю, как доехать».- Ничего страшного, я всё оплачу, приезжай скорее.Она сказала: «Пожалуйста. Приезжай».Я вышла из подъезда, на знакомой улице было темно, но она была узнаваема, и как-то по-настоящему реальна. Ты знаешь, на моё счастье, я увидела у соседнего подъезда какую-то уже долго кому-то прослужившую старую ладу. Подойдя поближе, я внезапно увидела кому же это она служит.А были это крепкие мужчины, трое человек. Крепкие и высокие, с одним исключением. Головы-то у них были свиные, а никак не человеческие. В носу у одного была огромная тяжёлая серьга. Казалось, гуманоидов никак не смущал их собственных вид. Кожа их была коричневой, как будто грязной, да и общий вид был отталкивающим и по-настоящему мерзким.Однако других водителей поблизости не было. Я спросила: "Не можете ли вы подвезти меня, только денег у меня с собой совсем денег. Могу отдать по приезду".- За двести рублей довезём, садись. Садись, не бойся, - как-то игривопроизнёс он, игриво и доброжелательно, фальшиво доброжелательно.Ну что ж, я села в машину, и мы тронулись.На заднем сидении компанию мне составил другой свин. Особенно мерзкий. Он заговорил со мной, и вдруг я осознала, что он издаёт отвратительные, нечеловеческие, рычащие и булькающие звуки. Но, тем не менее, я по какой-то причине прекрасно понимала всё, что он говорит. Он заигрывал, хотел увидеть во мне желание. И чем больше он говорил, тем больше опьяняли его слова. Действительно опьяняли. Он искушал, именно искушал, хотел увидеть желание и похоть, хотел испытать тебя и увидеть как ты проиграешь - позволишь телу одержать победу над своей душой. И в этот момент всё стало очевидным: и то, кто они, и куда меня везут, и кто меня зовёт, и зачем. Люди-свиньи никакие не люди, а черти, бесы чистой воды.Машина неслась быстро по дороге, в темноте. Редкие фонари освещали дорогу, я видела это слева в окне, рядом с моим мерзким дружком. В какой-то момент мне показалось, что фонари вообще исчезли, и мы едем во мрак. Дорога казалась такой длинной, и чем дальше мы ехали, тем сильнее росло в груди чувство какой-то тревоги. "Что-то произойдёт". Вдруг мрак закончился. "Мы почти доехали", - подумала я. Дорога была чисто сельской, как и окружение, именно таким, как положено.Так бы и сказал бы любой рядовой дачник.Внезапно возникла череда фонарей, и дорога стала непривычно освещённой, а там впереди показался резкий спуск вниз, такой крутой, что сердце забилось сильнее - успешно ли мы проедем его? Ведь на самом деле я не понимала до конца, хочу ли я в итоге доехать... А если нет - то каким будет путь назад (если будет)?Вдруг раздался низкий и хриплый нечеловеческий крик. Это кричали все трое. Они увидели что-то там внизу, только-только собираясь съезжать этот спуск. Где-то на середине спуска, где дорога ещё не выравнивается, стояла человеческая фигура. По телосложению это был дядька, крепкий, сбитый и достаточно мощный, средних лет. Но по длинным седым волосам, морщинам и длиннющей, почти до земли, бороде, он вполне мог сойти и за глубоко старика. В руках у него был огромный молот или топор, который он двумя руками с лёгкостью удерживал (да и одной, уверена, смог бы).Одним ударом он под испуганный свинячий визг снёс корыто, так называемую машину, и передняя половина полностью "исчезла". Участь людей-свиней, чертей или бесов (не имеет значения, кого) осталась в тайне. Я проснулась точно в момент удара. На часах было мистическое для эзотериков, демонологов и подобных профессоров время - 03:00 часа ночи, время, которое обычно называют «мертвым временем», «часом дьявола», время, когда паранормальная активность достигает максимума. Лишь только холодный пот и остаточный страх напоминал, что за путь уже почти был нами пройден.Боже, мы НЕ доехали.С момента смерти, бабушка сперва приходила во снах довольно часто. Всегда добрая и весёлая. Но со временем всё реже и реже, как будто что-то менялось с течением времени. В этом сне я с ней уже не встретилась, это был только голос, там, в трубке. Просьба приехать - её приглашение. Моя радость - снова увидеть её. Жажда, которая преследует меня всегда. Жажда быть выслушанным, эта мечта - попрощаться. Попросить прощение за свой звонок. Мой звонок, который послужил причиной всему, что произошло. И её странный звонок с просьбой приехать. Какова была его цель, и каким был бы итог, если бы мы доехали до неё тогда?Этого я никогда не узнаю. Но, так или иначе, это был последний раз, когда мне снилась моя бабушка.

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