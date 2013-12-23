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Сны

Девичья башня

А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем —
Пройти, чтоб не оставить следа,
Пройти, чтоб не оставить тени
на стенах...

Марина Цветаева


История с отступлениями, потому что на тему вещих снов, сонных параличей, или, как иногда называют это явление, - непроизвольных выбросов в астрал - я никогда не писала, хоть и страдала этим явлением с раннего детства.

Я помню, как сейчас, когдa это начаось. Года четыре мне было, услышала, как родители разговаривают на кухне, встала и радостно поскакала к ним, но на полпути кто-то схватил меня, зажав рот, чтобы не кричала, отнёс обратно на кровать и исчез. Я так и пролежала полночи с открытыми глазами, не в силах перебороть страх и добежать до заветного выключателя.

Позже, подобные сны стали сниться чаще и что страшно, часто предвещали беду.

Мне все же удалось избавиться от ночных похождений. Думать и писать о пережитом желания не было. Но недавно, вспоминая достопримечательности, которые когда-то удалось посетить, я вспомнила и то, от чего на душе стало тяжело.

Бакинскую Девичью башню я посетила, когда побывала в пионерском лагере, ещё до национальных конфликтов.

Воспитатели были добрыми, дети всех национальностей, сдружились быстро, вместе убегали, вместе каялись. Местные жители нас любили, угощали диковинными фруктами.

С одной семьёй сдружились мои родители, отдыхавшие поблизости. Застукали меня за территорией пионерского лагеря и пытались ласково всыпать, чтобы не рвала фрукты в чужих садах.

Хозяйка сада встала на мою защиту, а с ней и её дочь. Родители были приглaшены в дом, заступницы накрыли на стол, отец получил бумажку с адресочком, где можно купить отличного коньяка. В доме жили три человека, старая бабушка, её дочь и внук. Про отца мальчика они не говорили, а мы не спрашивали.

Мальчик был очень стеснительным, вовсе выходить не хотел, но мой отец приказал нам играть в саду, а его приказы не обсуждались.

Так у меня появился лучший друг. Он водил меня по городу, вместе мы проникали в колхоз Бадамлы, вместе сидели, любуясь закатом, глядя на Девичью башню.

История этого места печальна, в башне заточили принцесу, не желавшую выходить замуж без любви. Не видя иного выхода, она выбросилась из окна и погибла.

Мы с Али часто представляли себя героями и планировали побег из башни, основываясь на просмотренных в уличном кинотеатре революционных фильмах. Принцеса с револьвером, возлюбленный с пулемётом, и тому подобное.

Всё казалось лёгким, нужна только смелость.

Родители часто гостили в доме бабушки моего друга Али, предварительно забирая меня из пионерского лагеря, собирались гости, и взрослым было не до нас.

Как-то ночью я проснулась в гостях, решила прокрасться и разбудить Али. В доме было темно и пусто, на стенах висела паутина. Бабушка и мама Али были чистоплотными, а тут впечатление, что дом давно пустует.

Услышав скрип, я поднялась на второй этаж. Скрипело кресло - качалка бабушки Ханумы, так звали бабушку Али, но в кресле сидела не она, а посторонняя худосочная стауха, рядом с ней стоял высокий старик, они меня не заметили, и я спустилась вниз.

Дом был пуст, ни знакомых, ни родителей, ни Али.

Я вышла на улицу и пошла по направлению к Девичьей башне. Была какая-то уверенность, что Али будет именно там. Чем ближе я приближалась, тем больше паутины было на домах, старинных заборах и восточных банях.

Почти дойдя до места, я посмотрела на башню, она была окутана паутиной почти целиком, а по ней ползали гигантские пауки. Я таких никогда не видела. Покрытые волосками, с вытянутыми пастями, зубы длинные, но их не много, и с зубов свисают остатки пищи. Я не чувствовала запаха, но будто ощущала зловоние, которое должно было быть.

У одного из пауков на клыке был кокон, в нём был кто-то живой, кокон разорвался, но не полностью. Я увидела Али, он рвал кокон руками, освобождая лицо, а когда освободил, заорал, что есть сил: "Таня, Танечка убегай! Да беги же ты, дура! Танюш беги, ну пожалуйста!".

И я побежала, но не успела и двух метров пробежать, как позади меня появился свет, захотелось обернуться, но кто-то схватил меня и закрыл ладонью глаза, и мы покидали это место со скоростью света.

Когда он убрал ладонь, я увидела, что лежу в своей кровати, в пионерском лагере, долго не могла понять, что я тут делаю. Подруги посетовали, что я спала с открытыми глазами, и что это жутко.

Родители меня, конечно, в тот злополучный день не забирали. Лагерь жил своей жизнью, но слухи есть слухи, они быстро расползались по лагерю.

Кто-то говорил, что ночью мальчишку укусил ядовитый паук, и он умер, кто-то, что он при смерти, и почти все утверждали, что ядовитые пауки ползают по нашему лагерю и ребёнок погиб у нас.

Но все были на месте, а после я узнала, что Али больше нет, его покусали, но не ядовитые пауки, а другие, которые из-за гниющих остатков пищи на клыках переносят заразу. Он умер от заражения крови.

Через какое-то время ко мне пришла бабушка Али, в белом платье и платке, обняла меня, мы вместе поплакали, и она ушла.

Больше мы не виделись.

Как позже нам объясняли, укус такого паука огромная редкость, а смертей и вовсе не бывает, разве что раз в 100 лет, и просто в медицинский кабинет заходите, умереть и от укуса пчелы можно. И что дезинфекция в лагере регулярная, нечего бояться.

Но от арахнофобии я избавлялась дольше, чем от вещих снов. Сон мне приснился в ту же ночь, когда Али провалился в логово этих пауков, я видела фото таких пауков, один в один, как во сне, пасти у них, по-моему, вообще не закрываются, длинные пасти.
Сегодня, 12:24 by Серебряная пуляПросмотров: 82Комментарии: 8
+6

Ключевые слова: Детство лагерь друг сон пауки смерть творческая история авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:31
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1271|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 465
Простите за назойливость, а как именно это произошло с Али? Я так поняла — провалился в их логово…
Проняло, сегодня тоже видела сбывшийся сон, но он отнюдь не страшен, а так — пустячок.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Asheera
Сегодня, 14:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (189|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 603
Такой стресс в детстве пережить...
Нелепая и жуткая смерть.
Слышала, что события сначала в Астральном плане формируются, отсюда и феномен вещих снов, а потом проявляются в физический план.
Хранитель у Вас сильный.
Плюс. Пробрало до мурашек.
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#3 написал: Космонасть
Сегодня, 16:20
0
Группа: Журналисты
Репутация: (670|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 1 375
Вот это по-настоящему страшная история.Сама страдаю арахнофобией и эта история просто до дрожи.Мне всегда пауки снятся перед болезнью.
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:18
+1
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 465
А я вот сегодня ещё убедилась, что паучки в последнее время меня "облюбовали", и очень настойчиво липнут))))
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 19:05
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1842|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 166
Цитата: зелёное яблочко
очень настойчиво липнут))))

Если маленькие то к вести и удаче, я пауков всегда рада видеть у себя дома это к достатку. Естественно тех что в истории нафиг не надо, я даже не знала, что такие есть.
Пулечка) как всегда удивительная история, как ты здорово описываешь атмосферу тех мест. Очень жаль твоего друга детства, самый настоящий вещий сон был. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:18
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1271|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 465
Цитата: Tigger power
маленькие то к вести и удаче, я пауков всегда рада видеть у себя дома это к достатку.

Удача нам не помешает)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#7 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 22:20
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 456
Вещий сон, предупреждал о смерти друга.
Зарегистрирован: 2.09.2013
   
#8 написал: Estellan
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Комментариев: 1 502
Дети более восприимчивы. Но я немного подвис на зубах. Разве у них зубы?
но это уже детали. Плюсанул))
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
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