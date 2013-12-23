Девичья башня

А может, лучшая победа

Над временем и тяготеньем —

Пройти, чтоб не оставить следа,

Пройти, чтоб не оставить тени

на стенах...

Марина Цветаева

Серебряная пуля Просмотров: 82 Комментарии: 8 +6 Сегодня, 12:24 by

История с отступлениями, потому что на тему вещих снов, сонных параличей, или, как иногда называют это явление, - непроизвольных выбросов в астрал - я никогда не писала, хоть и страдала этим явлением с раннего детства.Я помню, как сейчас, когдa это начаось. Года четыре мне было, услышала, как родители разговаривают на кухне, встала и радостно поскакала к ним, но на полпути кто-то схватил меня, зажав рот, чтобы не кричала, отнёс обратно на кровать и исчез. Я так и пролежала полночи с открытыми глазами, не в силах перебороть страх и добежать до заветного выключателя.Позже, подобные сны стали сниться чаще и что страшно, часто предвещали беду.Мне все же удалось избавиться от ночных похождений. Думать и писать о пережитом желания не было. Но недавно, вспоминая достопримечательности, которые когда-то удалось посетить, я вспомнила и то, от чего на душе стало тяжело.Бакинскую Девичью башню я посетила, когда побывала в пионерском лагере, ещё до национальных конфликтов.Воспитатели были добрыми, дети всех национальностей, сдружились быстро, вместе убегали, вместе каялись. Местные жители нас любили, угощали диковинными фруктами.С одной семьёй сдружились мои родители, отдыхавшие поблизости. Застукали меня за территорией пионерского лагеря и пытались ласково всыпать, чтобы не рвала фрукты в чужих садах.Хозяйка сада встала на мою защиту, а с ней и её дочь. Родители были приглaшены в дом, заступницы накрыли на стол, отец получил бумажку с адресочком, где можно купить отличного коньяка. В доме жили три человека, старая бабушка, её дочь и внук. Про отца мальчика они не говорили, а мы не спрашивали.Мальчик был очень стеснительным, вовсе выходить не хотел, но мой отец приказал нам играть в саду, а его приказы не обсуждались.Так у меня появился лучший друг. Он водил меня по городу, вместе мы проникали в колхоз Бадамлы, вместе сидели, любуясь закатом, глядя на Девичью башню.История этого места печальна, в башне заточили принцесу, не желавшую выходить замуж без любви. Не видя иного выхода, она выбросилась из окна и погибла.Мы с Али часто представляли себя героями и планировали побег из башни, основываясь на просмотренных в уличном кинотеатре революционных фильмах. Принцеса с револьвером, возлюбленный с пулемётом, и тому подобное.Всё казалось лёгким, нужна только смелость.Родители часто гостили в доме бабушки моего друга Али, предварительно забирая меня из пионерского лагеря, собирались гости, и взрослым было не до нас.Как-то ночью я проснулась в гостях, решила прокрасться и разбудить Али. В доме было темно и пусто, на стенах висела паутина. Бабушка и мама Али были чистоплотными, а тут впечатление, что дом давно пустует.Услышав скрип, я поднялась на второй этаж. Скрипело кресло - качалка бабушки Ханумы, так звали бабушку Али, но в кресле сидела не она, а посторонняя худосочная стауха, рядом с ней стоял высокий старик, они меня не заметили, и я спустилась вниз.Дом был пуст, ни знакомых, ни родителей, ни Али.Я вышла на улицу и пошла по направлению к Девичьей башне. Была какая-то уверенность, что Али будет именно там. Чем ближе я приближалась, тем больше паутины было на домах, старинных заборах и восточных банях.Почти дойдя до места, я посмотрела на башню, она была окутана паутиной почти целиком, а по ней ползали гигантские пауки. Я таких никогда не видела. Покрытые волосками, с вытянутыми пастями, зубы длинные, но их не много, и с зубов свисают остатки пищи. Я не чувствовала запаха, но будто ощущала зловоние, которое должно было быть.У одного из пауков на клыке был кокон, в нём был кто-то живой, кокон разорвался, но не полностью. Я увидела Али, он рвал кокон руками, освобождая лицо, а когда освободил, заорал, что есть сил: "Таня, Танечка убегай! Да беги же ты, дура! Танюш беги, ну пожалуйста!".И я побежала, но не успела и двух метров пробежать, как позади меня появился свет, захотелось обернуться, но кто-то схватил меня и закрыл ладонью глаза, и мы покидали это место со скоростью света.Когда он убрал ладонь, я увидела, что лежу в своей кровати, в пионерском лагере, долго не могла понять, что я тут делаю. Подруги посетовали, что я спала с открытыми глазами, и что это жутко.Родители меня, конечно, в тот злополучный день не забирали. Лагерь жил своей жизнью, но слухи есть слухи, они быстро расползались по лагерю.Кто-то говорил, что ночью мальчишку укусил ядовитый паук, и он умер, кто-то, что он при смерти, и почти все утверждали, что ядовитые пауки ползают по нашему лагерю и ребёнок погиб у нас.Но все были на месте, а после я узнала, что Али больше нет, его покусали, но не ядовитые пауки, а другие, которые из-за гниющих остатков пищи на клыках переносят заразу. Он умер от заражения крови.Через какое-то время ко мне пришла бабушка Али, в белом платье и платке, обняла меня, мы вместе поплакали, и она ушла.Больше мы не виделись.Как позже нам объясняли, укус такого паука огромная редкость, а смертей и вовсе не бывает, разве что раз в 100 лет, и просто в медицинский кабинет заходите, умереть и от укуса пчелы можно. И что дезинфекция в лагере регулярная, нечего бояться.Но от арахнофобии я избавлялась дольше, чем от вещих снов. Сон мне приснился в ту же ночь, когда Али провалился в логово этих пауков, я видела фото таких пауков, один в один, как во сне, пасти у них, по-моему, вообще не закрываются, длинные пасти.

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