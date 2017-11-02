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Страшно интересно

В Мехико найдена башня ацтеков из человеческих черепов

В Мехико найдена башня ацтеков из человеческих черепов

Сотрудники Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили башню, сложенную из черепов мужчин, женщин и детей. По сообщению Reuters, на поиски у ученых ушло более двух лет, а сама находка дает новые знания о культуре ацтеков.

В Мехико найдена башня ацтеков из человеческих черепов

Более 650 черепов нашли в Мехико, недалеко от места, где до прихода в страну испанцев находился древний храм Темпло Майор, также известный как пирамида ацтекского бога солнца и войны Уицилопочтли.

В Мехико найдена башня ацтеков из человеческих черепов

Из черепов получилось сооружение диаметром шесть метров. По словам ученых, перед помещением в башню отделенные от тел головы выставлялись на цомпантли — специальных стойках, существовавших в ряде мезоамериканских цивилизаций.

В Мехико найдена башня ацтеков из человеческих черепов

Легенда о башне из человеческих останков несколько столетий наводила ужас на мексиканцев, но прямых доказательств ее существования до настоящего момента не было.

Но уже сегодня историки признают, что от некоторых прежних представлений о культуре ацтеков придется отказаться. Согласно преданиям, в башни складывали черепа поверженных в бою врагов, а в обнаруженной колонне нашли не только мужские, но также женские и детские останки. Это позволило сделать вывод, что найденные фрагменты тел могли принадлежать людям, принесенным в жертву богам.

В Мехико найдена башня ацтеков из человеческих черепов

Согласно сохранившимся описаниям испанского конкистадора Андреса де ла Тапии, участвовавшего в завоевании Мексики вместе с войсками Эрнана Кортеса, башня состояла из десятков тысяч черепов.

В Мехико найдена башня ацтеков из человеческих черепов

В настоящее время отыскать удалось только останки 676 человек, однако ученые говорят, что раскопки не окончены и в будущем ожидаются новые открытия. Исследователи предполагают, что найденная башня — только часть массивного комплекса подобных сооружений.

В Мехико найдена башня ацтеков из человеческих черепов

Испанцы, возглавляемые Кортесом, высадились на восточном побережье Мексики в 1519 году. Через два года им удалось уничтожить столицу ацтеков город Теночтитлан, на месте которого вырос современный Мехико.



Автор неизвестен.
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Вчера, 20:35 by ЛетягаПросмотров: 57Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Мексика ацтеки башня черепа жертвоприношения

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Вчера, 23:04
+2
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Ну вот согласитесь, есть в этом своеобразная красота, и еще больше завораживает,потому что пугает
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#2 написал: Estellan
Вчера, 23:52
+2
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Комментариев: 923
Собственно, а почему бы и нет?
Парижские катакомбы, чешские церкви... что-то во всем этом есть.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
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