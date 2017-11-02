В Мехико найдена башня ацтеков из человеческих черепов

Летяга Просмотров: 57 Комментарии: 2 +4 Вчера, 20:35 by

Сотрудники Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили башню, сложенную из черепов мужчин, женщин и детей. По сообщению Reuters, на поиски у ученых ушло более двух лет, а сама находка дает новые знания о культуре ацтеков.Более 650 черепов нашли в Мехико, недалеко от места, где до прихода в страну испанцев находился древний храм Темпло Майор, также известный как пирамида ацтекского бога солнца и войны Уицилопочтли.Из черепов получилось сооружение диаметром шесть метров. По словам ученых, перед помещением в башню отделенные от тел головы выставлялись на цомпантли — специальных стойках, существовавших в ряде мезоамериканских цивилизаций.Легенда о башне из человеческих останков несколько столетий наводила ужас на мексиканцев, но прямых доказательств ее существования до настоящего момента не было.Но уже сегодня историки признают, что от некоторых прежних представлений о культуре ацтеков придется отказаться. Согласно преданиям, в башни складывали черепа поверженных в бою врагов, а в обнаруженной колонне нашли не только мужские, но также женские и детские останки. Это позволило сделать вывод, что найденные фрагменты тел могли принадлежать людям, принесенным в жертву богам.Согласно сохранившимся описаниям испанского конкистадора Андреса де ла Тапии, участвовавшего в завоевании Мексики вместе с войсками Эрнана Кортеса, башня состояла из десятков тысяч черепов.В настоящее время отыскать удалось только останки 676 человек, однако ученые говорят, что раскопки не окончены и в будущем ожидаются новые открытия. Исследователи предполагают, что найденная башня — только часть массивного комплекса подобных сооружений.Испанцы, возглавляемые Кортесом, высадились на восточном побережье Мексики в 1519 году. Через два года им удалось уничтожить столицу ацтеков город Теночтитлан, на месте которого вырос современный Мехико.Автор неизвестен.

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