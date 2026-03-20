havamal.docx

Новость отредактировал Летяга - 20-03-2026, 15:06

Причина: Стилистика автора сохранена

Slasho90 Просмотров: 111 Комментарии: 0 0 20-03-2026, 15:06 by

Итак, это было достаточно давно, по моей памяти: в начале-середине 2010-х. Я, как обычно, сидел перед тогда ещё старым и дышащим на ладан ПК и занимался тем, что мне нравится больше всего: читал про всякие исторические события, древние верования и прочие дела давно минувших дней.«Нелёгкая» завела меня на форум, связанный с культурой скандинавских народов, который, что неудивительно, был англоязычным (мало кто в наше время знает древнеисландский и руническую письменность, надо сказать). Там велось обсуждение поэмы «Речи Высокого», также известной на родном для викингов и нынешних исландцев языке как «Havamal». Быстро пробежавшись глазами по ветке и не найдя там толком ничего нового, я решил, что данный форум не стоит и выеденного яйца, про древних скандинавов я и документалку посмотреть мог, но тут моё внимание привлёк интересный текстовый файл с названием havamal.docx. Скачав его и проверив антивирусом, я обнаружил, что никаких угроз он в себе не несёт, смущало лишь время создания и изменения: январь 1901 года. «Ха, система с ума сходит», — подумал я, но всё же открыть его так и не смог. Тогда. Обнаружил я этот файл лишь недавно, на старой флешке, на которую уж точно его не переносил. Название то же, дата та же, только теперь я смог ознакомиться с его содержанием...Не сказать, чтобы наполнение данного документа было каким-то уж слишком криповым или тем более аномальным. Цитаты из «Хавамала», какие-то изображения Одина, зарисовка казни «кровавый орёл» (штука жуткая, выглядит крайне неприятно). Меня смутили лишь руны, вставленные по ходу всего документа между цитатами и в колонтитулы, также я смог обнаружить белый текст, сливающийся с фоном, правда, ничего вразумительного там тоже не было. До сих пор меня волнуют два вопроса: для кого это сделано и как это вообще оказалось на моей старой флешке, если старый ПК я отформатировал и перепродал? Увы, ответа на них я никогда не получу.Файл для ознакомления (особо впечатлительным напомню, там есть зарисовка с казнью. Открывайте на свой страх и риск):https://dropmefiles.com/qfm45.

