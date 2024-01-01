yourfault.gif

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:25

Причина: Стилистика автора сохранена

Юзер381 Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:25 by

Я никогда не верил в пасты про всевозможные СФ, потусторонние силы и подобную чепуху. Даже самые правдоподобные истории я никогда не воспринимал всерьёз. Пока со мной не произошло ЭТО.Пару месяцев назад мне довелось наткнуться где-то в интернете на старый форум. Я прошерстил его и понял, что тот давно заброшен. Казалось бы, ничего интересного на нём я не находил — вообще, форум был исключительно по интересам, даже рамок на жуть не было.Пролистав пару обсуждений, наткнулся на сообщение с прикреплённой ссылкой. Текст сообщения я запомнил крайне точно.“Люди, ни за что, никогда не смотрите, что в этом архиве! Это не какой-то вирусняк, намного хуже. Не смотрите это ради любопытства, обдумайте, прежде чем увидеть ЭТО!!! Я не могу выбросить это из головы!!!!”Ниже я видел кучу комментариев, то недовольных, то крайне любопытных участников форума. И никто не рискнул его открыть. Я решил посмотреть на профиль того человека, что кинул ссылку, но заметил кое-что странное... Последний вход на форум был в тот день, когда было создано обсуждение. Я не сразу обратил на это внимание.И здесь случилась моя фатальная ошибка — я кликнул по ссылке. Какой-то файлообменник или как называют эти сайты? Началась загрузка архива. Весил архив немного.Загрузка была быстрой. Я открыл папку с загрузками и два раза щёлкнул по архиву.Имя архива состояло из набора цифр. Ничего примечательного внутри — файл с расширением gif, название — “yourfault”. Английский я знаю отвратительно, так что понял я только your — твой.Открыл файл.Я побледнел. Капли пота потекли по лбу, лёгкий холодок прошёлся по спине. Я краем глаза увидел мурашки на руке. В горле резко пересохло. Нечто непонятное, похожее на лицо, красное, как кровь, словно смотрело на меня. Было ощущение, что оно за монитором смотрело мне в глаза. Я не знаю, что сделал в тот момент, но файл закрылся.Где-то минуту я сидел, смотря в одну точку. Что это было? Мне никогда не было так стрёмно от какой-то пикчи. В голове проносились разные мысли, и все они об увиденном мной. Что делать с этим файлом? Просто так оставлять его нельзя. Я открыл программу по редактированию фотографий и в порыве перелопатил весь файл. Отзеркалил и переконвертировал пару раз в ту же гифку. Но даже так неприятное ощущение при просмотре осталось.И вот файлик здесь. Можно сказать, я сделал его безопасней. Надеюсь.

Ключевые слова: Форум архив скачивание файла файл гифка авторская история

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