Deep Web Chronicles №1

Итак здравствуйте. Давненько я тут ничего не писал и вот что-то решил выдать кое-что, возможно, интересное. А не писал я по небольшому ряду причин, одной из которых является отсутствие качественного материала. Да-да, ни для кого не секрет, что действительно годной крипоты уже практически не осталось. Скажу даже больше - её не осталось совсем.Ладно, не буду много говорить и перейду непосредственно к посту. В общем, решил я пройтись по так называемым 'видео из Deep Web'. Да, популярность их уже упала, но тем не менее.Среди всего того мусора, который выкладывают на YouTube и во ВКонтакте, трудно найти что-то действительно интересное. Но я пытался, честно. Кое-что нашёл, теперь хочу поделиться этим с вами. Не знаю, понравится ли вам найденное мной. Так же не знаю, буду ли продолжать эту рубрику.Что ж, начнём.1.Начнём с чего-то наиболее 'безобидного'. Оригинального названия ролик не имеет, вместо этого он называется просто 'Deep Web Video'. Оригинал найти не удалось, существует лишь перезалив 2016-го года, который я прикреплю чуть ниже.Сам ролик представляет из себя следующее: мы видим малоприятную физиономию некой старухи на зелёном фоне. По неестественно открывающемуся рту и искажённым пустым глазам, можно предположить, что это анимированное фото или 3D-модель. Помимо искажённого лица, у старухи есть ещё одна странность - некий крюкообразный отросток на лбу, который, очевидно, является частью её тела. Поначалу старуха гаденько так улыбается и, неестественно разевая рот, говорит что-то обработанным скрипучим голосом (что именно я так и не разобрал, т.к. плохо воспринимаю английский язык на слух). Камера то отдаляется от старухи, то приближается, а иногда совершает круговые движения. Так продолжается до 0:25-й секунды. Далее рот старухи резко сужается, а голос на несколько секунд становится ниже и глубже. После этого эмоции старухи меняются то ли на гнев, то ли на раздражение, а голос вновь становится скрипучим. Фон так же меняется, теперь это жёлтое полотно, на котором вращаются красные звёзды. На 0:34-й секунде старуха широко раскрывает глаза. Её глазные яблоки полностью чёрные, на них есть лишь пара светлых бликов. Фон же теперь напоминает жёлто-зелёную воронку, а поверх видеоряда появляется зелёный фильтр. Камера приближается то ко рту старухи, то к тому самому отростку на её лбу (в эти моменты отросток испускает зелёное свечение). Далее следует, наверное, самый неприятный момент в видео: фон по прежнему представляет собой воронку, вот только теперь он состоит не из жёлтого и зелёного цветов, а из отростка на лбу старухи, а лицо оной искажается, приобретая всяческие жуткие гримасы. Это длится несколько секунд, после чего старуха приходит в своё исходное положение, а фон сменяется на синее полотно с белыми пятнами. Напоследок старуха мерзко улыбается, после чего появляется экран, состоящий из жёлтых, красных, чёрных и оранжевых полос, на котором жёлтым цветом написано 'THE END?!?!'Что же это такое? Понятия не имею. Рискну предположить, что жуткая пародия на детские телепередачи. Никакой информации об этом видео в сети я не нашёл. Прошлым летом я пытался искать превью ролика через фото-поиск гугла, но это выводило лишь на YouTube, другой менее известный хостинг и на сайт художников DeviantArt. На последнем был пост с этим самым видео, а снизу было написано что-то вроде 'Часто ли вы навещаете своих бабушек?' (на английском языке, естественно). Сейчас эту страницу я найти уже не могу, к сожалению.Является ли это видео жутким? Даже не знаю. Думаю, что в каком-то роде да. Пугает оно скорее своей непонятностью и странностью. Даже если это видео и не является пугающим, то уж точно отталкивающим и неприятным.Собственно, прошу любить и жаловать: Ссылка 2.Данный ролик является куда более неприятным и тревожным, чем предыдущий. Оригинальное название - 'Dear Mommy', что в переводе с английского означает 'дорогая мамочка'.Ролик, очевидно, был записан на старую видеокамеру (на эффекты из редакторов, вроде, не похоже), т.к. на протяжении него в левом нижнем углу мы наблюдаем дату записи: 18 сентября 1994 года. Помимо даты, вверху так же висит надпись 'L3XUS' (что это значит - без понятия, браузеры выдают только некоего зарубежного летсплейщика). Видеоряд представляет собой следующее: женщина (которая и является оператором) открывает дверь в комнату, в которой стоит мальчик, которому на вид лет шесть или семь. Исходя из названия, можно сделать вывод, что это сын этой самой женщины. Он стоит спиной к камере, склонив голову к некоему предмету, который он держит в руках. В это время звучит мелодия музыкальной шкатулки. Мать что-то говорит (по-моему, не на английском), пытаясь, привлечь внимание сына, но тот не реагирует. Не реагирует мальчик до 0:27 секунды. В этот момент он откладывает предмет, что держал в руках всё это время, направляется к матери и сбивает её с ног. Женщина падает на пол и вскрикивает, камера падает напротив её лица, продолжая снимать её в профиль. Женщина пытается встать, но удар в лицо неким тупым предметом мешает ей сделать это. Наносит его, как вы уже догадались, её собственный сын. Далее следует серия таких же ударов, сопровождающаяся кашлем матери и её попытками остановить сына. С каждым ударом её лицо деформируется всё сильнее и сильнее. Так происходит до 1:00. В этот момент женщина задевает рукой камеру, после чего её объектив переключается на некую тёмно-серую материю. Серия ударов продолжается, это можно понять по характерным звукам и по крови, забрызгивающей ту самую материю. Всё, что мы видим - это, опять же, тёмно-серую материю и руку женщины, вздрагивающую при каждом ударе. На 1:18 можно расслышать тихий то ли хрип, то ли стон, то ли всхлип, после чего рука матери перестаёт двигаться (очевидно, она погибла). Смерть матери не останавливает мальчика, и он продолжает наносить удары до самого конца видео.Что ж, ролик, очевидно, постановочный. Есть пара моментов, свидетельствующих об этом. К примеру, когда мальчик избивает женщину, можно заметить, что предмет, которым он это делает, толком даже не касается её лица (в паре моментов всё же касается, но явно не ударяет, а просто дотрагивается). Из-за качества записи сложно вообще понять, чем является орудие убийства, возможно, это бейсбольная бита.Никакой информации о ролике в интернете нет. Однако один из моих товарищей распознал в нём отрывок из некоего треш-фильма ужасов, но, к сожалению, названия он так и не вспомнил. Ах да, на 0:45-й секунде в правом нижнем углу экрана, буквально на 4 секунды появляется адрес какого-то сайта, но его невозможно разглядеть из-за качества. Скорее всего, сайт принадлежит создателям того самого фильма.Пускай видео и фейк, но лёгкий страх и тревогу всё же способен вызвать.3.Третий, и последний на сегодня, ролик носит название 'Baby Burger' (переводится, как вы уже могли догадаться, 'ребёнок-бургер'). По некоторым сведениям, является самым ужасным и жестоким снафф-видео из всех, что когда либо существовали.Посмотреть его у нас не получится по одной простой причине (об этом ниже). Сразу скажу, сам ролик я не видел. В прошлом году, когда я искал информацию о данной видеозаписи, я практически ничего не нашёл. Удалось найти лишь сайт, на который постились различные рассказы, истории, стихи и прочее. На этом сайте была короткая история от некой писательницы, специализировавшейся на различных крипипастах и ужасах. История входила в цикл 'коротких историй', написанных этой же писательницей. Сейчас этот сайт я найти уже не могу (честно), скорее всего профиль писательницы более не существует.Так как истории больше не существует, я постараюсь пересказать её так, как помню:Лазая в Deep Web, девушка наткнулась на видео под названием 'Baby Burger'. По её словам, оно начиналось с того, как камера снимала кухню, на которой женщина кормила своего ребёнка, после чего в дом врываются двое преступников, хватают её и ребёнка, запихивают их в машину и увозят в лес. [Данный фрагмент описания удалён редакцией в виду содержания чрезмерно жестоких сцен.] История заканчивается тем, что девушка, будучи шокированной роликом, вышла на улицу и разбила свой ноутбук об асфальт, так и не досмотрев злополучную запись до конца.Сразу скажу - ролика не существует в природе. Да и никогда, собственно, не существовало (та самая причина, по которой мы и не сможем его посмотреть). Никакой информации, опять же, не существует, а первоисточником являлась та самая история, которая была пересказана выше. Сейчас при поиске словосочетания 'Baby Burger' в гугле, можно найти лишь ещё более краткий пересказ той самой истории на сайте Urban Dictionary. Туда его добавил человек, очевидно, интересующийся снаффом. Есть также несколько зарубежных роликов на YouTube, в которых авторы просто зачитывают оригинальную историю. Так же в гугле можно найти фейковый скриншот с ребёнком, лежащим в микроволновой печи (с роликом скриншот ничего общего не имеет). На фейковость намекает и то, что история с того сайта напоминает скорее крипипасту, чем историю очевидца. Да и опять же напомню, что девушка, написавшая историю, является писательницей. Да и стал бы очевидец чего-то подобного постить информацию об этом на сайт для писателей? Такое пользователи обычно постят на имиджборды (причём на бордах упоминания об этом ролике нет), либо на прочие тематические ресурсы. В заключении можно сказать, что вряд ли что-то подобное обошло бы стороной общественное внимание и не предалось бы широкой огласке, как, например, это случилось с вполне себе существующими Daisy's Destruction, 3 Guys 1 Hummer и One Lunatic One Icepick.Что ж, для первого (и, возможно, последнего) раза, думаю, достаточно. Надеюсь, вы будете рады моему возвращению.

