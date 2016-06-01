Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Смертельные файлы

Проклятый файлообменник. Часть 1

Здравствуйте, дорогие любители СФ, вы наверняка знаете о таком месте, как Deep Web.

Ну так вот, я недавно узнал о черной сети "Deep Web" (признаюсь, где-то уже слышал о нем и хочу посетить). Скачал специальный браузер, сделал некоторые манипуляции, и вроде все пошло. Передо мной была куча ссылок, в основном, продажа наркотиков и оружия, а остальное - какой-то бред, еще были бессмысленные фотки в "готическом" жанре. Мой взгляд остановился на некоторых ссылках, кликнул на одну из них, там было что-то типа файлообменника, но, в отличие от него, там было 5 ссылок на скачивание и больше ничего. Ссылки выглядели так: "God.bat", "archanikt.avi", "rainbow.avi", "happys.txt", "world.bmp".

Я долго думал, качать ли мне их. А как вы думаете? Ну, конечно же, мое любопытство взяло верх. Проверив на вирусы, я постепенно загрузил все 5 файлов. Пожалуй, открою текстовик первым. Передо мной стояла такая картина:
Проклятый файлообменник. Часть 1
Тупо повторяющееся слово "hello", что неудивительно, так как файл назывался "happys".

Пожалуй, не буду уделять этому значение, перейдем к батнику, его я, честно говоря, боюсь открывать, так как вдруг вирус, но а какая жизнь без риска? Открыв его, я понял, что зря это сделал. Мой компьютер ОЧЕНЬ сильно залагал, а потом завис, диспетчер открылся не сразу, пришлось долбить на "ctrl-alt-delete".

Ну вроде все обошлось, батник просто залагал мне компьютер, к сожалению, скрин не работал, я сильно сомневаюсь, что это смертельные файлы, больше похоже на какой-то левый вирус.

Продолжим открывать файлы, "rainbow.avi" был просто экран фиолетового цвета.
Проклятый файлообменник. Часть 1

Ну и пришло время для просмотра последнего файла, но меня отвлекло сообщение на почту. Хах, мне туда уже года 2 не писали. Сообщение было от какого-то kcjeboxy@yomail.info, пишет он по-английски, но вот мой примерный перевод: "Радость - это счастье для нас. Счастье - это когда ты его переживаешь. Жизнь ничто".

Бред, не правда ли? После этого у меня просто "взорвался" компьютер от количества бессмысленных сообщений на тему жизни и счастья, писал один и тот же е-мейл, периодически проскакивало предложение "I will always torment you!", и тут началось самое интересное...

Продолжение следует...

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:38
Сегодня, 16:38 by FIREDEMONПросмотров: 63Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Файл вирус компьютер смертельные файлы авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: SAMIDARA
Сегодня, 16:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (10|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 128
поставлю плюс ибо заинтриговало
+++
Зарегистрирован: 1.06.2016
#2 написал: guyfox2001
Сегодня, 17:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 10
++++++++++++++++
Зарегистрирован: 12.10.2015
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.