Проклятый файлообменник. Часть 1

Здравствуйте, дорогие любители СФ, вы наверняка знаете о таком месте, как Deep Web.Ну так вот, я недавно узнал о черной сети "Deep Web" (признаюсь, где-то уже слышал о нем и хочу посетить). Скачал специальный браузер, сделал некоторые манипуляции, и вроде все пошло. Передо мной была куча ссылок, в основном, продажа наркотиков и оружия, а остальное - какой-то бред, еще были бессмысленные фотки в "готическом" жанре. Мой взгляд остановился на некоторых ссылках, кликнул на одну из них, там было что-то типа файлообменника, но, в отличие от него, там было 5 ссылок на скачивание и больше ничего. Ссылки выглядели так: "God.bat", "archanikt.avi", "rainbow.avi", "happys.txt", "world.bmp".Я долго думал, качать ли мне их. А как вы думаете? Ну, конечно же, мое любопытство взяло верх. Проверив на вирусы, я постепенно загрузил все 5 файлов. Пожалуй, открою текстовик первым. Передо мной стояла такая картина:Тупо повторяющееся слово "hello", что неудивительно, так как файл назывался "happys".Пожалуй, не буду уделять этому значение, перейдем к батнику, его я, честно говоря, боюсь открывать, так как вдруг вирус, но а какая жизнь без риска? Открыв его, я понял, что зря это сделал. Мой компьютер ОЧЕНЬ сильно залагал, а потом завис, диспетчер открылся не сразу, пришлось долбить на "ctrl-alt-delete".Ну вроде все обошлось, батник просто залагал мне компьютер, к сожалению, скрин не работал, я сильно сомневаюсь, что это смертельные файлы, больше похоже на какой-то левый вирус.Продолжим открывать файлы, "rainbow.avi" был просто экран фиолетового цвета.Ну и пришло время для просмотра последнего файла, но меня отвлекло сообщение на почту. Хах, мне туда уже года 2 не писали. Сообщение было от какого-то kcjeboxy@yomail.info, пишет он по-английски, но вот мой примерный перевод: "Радость - это счастье для нас. Счастье - это когда ты его переживаешь. Жизнь ничто".Бред, не правда ли? После этого у меня просто "взорвался" компьютер от количества бессмысленных сообщений на тему жизни и счастья, писал один и тот же е-мейл, периодически проскакивало предложение "I will always torment you!", и тут началось самое интересное...Продолжение следует...

