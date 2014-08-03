Лесное болото

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:51

Причина: Добавила теги.

Владимир Ложкарев Просмотров: 26 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 14:47 by

Лето, сегодня был солнечный день в деревне. Женщины, у которых были коровы, уделяли внимания им, а у которых не было, проводили время на полях, огородах. Мужчины помогали женщинам. Дети играли в разнообразные игры. Некоторые ребята превращались в целую банду, тем самым враждуя с другой. Банд было мало, 2-3. Но у одной банды была знакомая знахарка, которая рассказывала ребятам страшные истории. Детям стало скучно играть в игры, вспомнив про знахарку, они без лишних разговоров дружно отправились к ней. Придя в дом, ребята сказали, что им скучно, и чтобы знакомая рассказала историю. Знахарка, недолго думая, принялась рассказывать, но перед историей она предупредила, что это была легенда, есть много процентов того, что эта легенда существовала и существует наяву.Знахарка сказала:- В одной деревне, где мы с вами живём...Один из банды её перебил:- Где мы живём?Знахарка ответила- Да!Она сказала, чтобы её не перебивали. Ребята сказали, что не будут. Знахарка продолжила:- Так вот, в деревне, где мы живём, есть болото. Оно находится в лесу, поэтому его и назвали Лесное Болото. Болото на вид было простое, а на самом деле было далеко непростое. Один мальчик пошёл с блокнотом и ручкой. Он был из города, но на лето приезжал к бабушке. Он взял их с собой, чтобы описать болото или ещё что-нибудь, что могло происходить в болоте. Пока ничего не происходило, мальчик описывал водоём как обычный, в котором есть лягушки. Но вскоре он увидел необъяснимое: из болота вышла старуха, больше похожая на кикимору. Мальчик сидел возле ямки и подумал, что старуха добра не принесет, тихонько залез в ямку. Кикимора вылезла из болота, пошла по тропинке к домам, видимо искать жертву. Мальчик в блокноте стал быстро описывать кикимору. Он писал так быстро, что некоторые буквы получались непонятными. Закончил он тогда, когда мифическое существо повернуло голову в сторону ямки. Мальчик пригнулся, но старуха его заметила. Она была высокой и худой. Кикимора обычным шагом со смехом направилась к мальчику. Когда мальчик услышал шаги, он посмотрел: никого не было. Но смех слышался, и шаги тоже, но никого не было. Вдруг он почувствовал возле себя запах слизи. Возле него стояла кикимора. Он обернулся - никого не было. Мальчик от увиденного остолбенел, замер на месте. Смех был, шаги были, а существа не было. Мальчик почуял боль, его кто-то душил. Блокнот выпал с ручкой выпал. Проявившись, кикимора взяв труп мальчика, отправилась в водоем.- Вот такая вот страшилка, - закончила знахарка.Мальчики сразу стали спрашивать, как был слышен смех и шаги, если никого не было? Знахарка ответила:- Она могла быть невидимой.Мальчики, честно, страшилки не испугались. Они поблагодарили знахарку и отправились домой. Дни проходили как обычно. Но в один день мальчики из банды задумались: "В банде у нас одни мальчики, надо хотя бы одну девочку." Тут, откуда ни возьмись, подходит девочка и говорит:- Можно в вашу банду?Мальчики сразу сказали:- Конечно!Девочка сразу же повеселела. Банда пошла в свой штаб, стали знакомиться с девочкой. Девочку звали Марина, ей было 12 лет. Она была такая же, как и другие в банде, с хорошим чувством юмора, дружная. Один мальчик спросил:- А почему ты подошла именно к нам?На что девочка ответила:- Скажу вам секрет: я внучка знахарки, которую вы знаете, это она сказала, чтобы я пошла именно в вашу банду.Ребята ответили хором:- Отлично!Потом стали разговаривать. С новым участником было ещё веселее. Банда обсуждала страшилку знахарки, они решили, что завтра сходят на болото. Проверят, миф это или правда. Наступили сумерки, банда разбежалась по домам.Когда появилось солнце, банда собралась в штабе. Пообсуждали, как они будут защищаться от кикиморы, короче, как всё будет происходить. Узнали, где находится болото с помощью знахарки, она ещё подсказала, чем кикимору можно останавливать на время - с помощью отвара бессилия.Снарядившись, банда отправилась к болоту. Когда они нашли болото, они увидели рядом с ним ручку и блокнот того самого мальчика. Убедившись, что кикимора существует, они стали разговаривать, чтобы привлечь кикимору. Тут же услышали смех. Видят: вылезает зелёная старуха. И говорят:- Бабушка, бабушка, мы тебе даём кружечку, выпей содержимое, тогда ты не будешь голодать!Кикимора, увидев, сказала:- Внучки и внучка, не дурите голову, может там отрава, чтобы от меня избавиться?На что банда отвечала:- Нет! Мы тебе, бабушка, зла не желаем!Кикимора ответила:- Ладно!Выпив, она закричала:- Нет!И провалилась сквозь землю. На самом деле она ушла из деревни, но поселилась в другом водоеме.

Ключевые слова: Деревня дети знахарка болото кикимора

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