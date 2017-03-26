Ночь в гостинице

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:08

Файт Просмотров: 166 Комментарии: 1 +5 Вчера, 18:08 by

Один мужчина решил остановиться в гостинице.Ночью он проснулся из-за того, что кто-то ходил в соседней комнате. Он решил проверить, что это за беспокойный гость. Он накинул на себя халат и вышел в коридор. Шаги в соседней комнате не прекращались. Мужчина постучал в дверь. Шаги прекратились, но дверь никто не открыл. Внизу он заметил замочную скважину. Он нагнулся и посмотрел в нее. Там он увидел бледную высокую девушку, которая стояла лицом к стене и не шевелилась. Он окликнул девушку, но та даже не шелохнулась. Мужчина пожал плечами и пошел дальше досыпать.На утро, когда он выходил из своей комнаты, он проходил мимо той двери. Не удержался и заглянул, но ничего не увидел. В замочной скважине как будто чем-то красным залепили, чтобы не подглядывали.Он рассказал эту историю работнику на ресепшене. Реакция была бурной и взволнованной, работник спросил, не пытался ли мужчина пробраться в этот номер.- Нет, я не пытался... - ответил мужчина.- Ну и не надо. Дело в том, что год назад туда заселилась супружеская пара. Вечером у них произошла ссора, муж убил свою жену. С тех пор мы никого туда не селим, но гости из соседних номеров слышат оттуда шаги. Вы извините, что заселили вас близко к этому номеру, просто другие были заняты.- Вы хотите сказать, что эта бледная девушка - призрак?!- К сожалению, да... Кстати... на счет ее бледности. У нее была очень редкая болезнь. Вся кожа у нее была бледная как мел, а глаза были неестественного красного цвета...

Ключевые слова: Гостиница комната замочная скважина девушка призрак авторская история

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