Беляночка и Розочка. Какие смыслы были скрыты в сказке Братьев Гримм?





В рамках данной статьи я хотела бы обратить особое внимание на одно из произведений, которое было экранизировано значительно меньше, чем остальные сказки. Называется оно «Беляночка и Розочка». Но такое название появилось в русском языке не сразу. Как же известная сказка звучит в оригинале и о чём гласит её сюжет, мы Вам сейчас и поведаем. В английском переводе произведения фигурирует название «Snow-White and Rose-Red», а вот оригинал сказки на немецком языке звучит как «Schneeweißchen und Rosenrot». Если перевести дословно, то получится «Белоснежная и Розово-Красная» или же — «Белоснежка и Красная Роза». Но имя «Белоснежка» в массовом сознании давно ассоциируется с одноимённой героиней, которая спасалась от злой Мачехи-Королевы в доме семи гномов, а также экранизацией студии Disney по мотивам жуткого сюжета Братьев Гримм. А вот «Красная Роза» в переводе на русский язык в качестве имени одной из героинь сказки звучит неубедительно и некрасиво. Тем не менее, наши переводчики умудрялись адаптировать и даже менять персонажам имена. Так, оригинальная версия с Белоснежкой сохранена в переводе сказки советской писательницы Тамары Габбе, которая переименовала вторую героиню в Краснозорьку («Белоснежка и Краснозорька»), а другой переводчик — Григорий Петников, назвал женского персонажа сказки Алоцветиком, да и оригинальная версия с Белоснежкой тоже сохранилась («Белоснежка и Алоцветик»). Доподлинно неизвестно, кто являлся автором перевода «Беляночка и Розочка», однако именно это название в народе прижилось.



[center] Братья Вильгельм Карл и Якоб Людвиг Гримм знакомы с детства каждому из нас. Кто из современных детей не видел мультфильма, скажем, про Белоснежку или Рапунцель, и даже не задумывался, что история этих диснеевских принцесс в оригинале не так уж и безоблачна, как нам её преподносят?! В своё время эти два великих человека собрали в один сборник известные миру фольклорные сюжеты и опубликовали эти сказки как отражение немецкой культурной самобытности. Однако в их первый сборник попало кое-что и из творчества Шарля Перро — так, известная миру «Спящая красавица» в обработке братьев Гримм стала известна как «Шиповничек», где в оригинале принцессу звали Розамунда, но ничего нового в сказку они не привнесли, разве что вместо фей фигурировали ведуньи, рождение ребёнка предрекла лягушка, а заклятие само собой и возникло, и исчезло после поцелуя принца... Но что самое главное, счастливый и знакомый многим финал сказки на удивление оставили братья Гримм, а вовсе не Перро, у которого безымянная героиня, как и Талия в версии Джамбаттиста Базиле, родила во сне двойню, а потом ее с детьми вместе чуть не слопала местная людоедка — в версии Базиле ревнивая супруга развратного королевича, в версии Перро — его мать...В рамках данной статьи я хотела бы обратить особое внимание на одно из произведений, которое было экранизировано значительно меньше, чем остальные сказки. Называется оно «Беляночка и Розочка». Но такое название появилось в русском языке не сразу. Как же известная сказка звучит в оригинале и о чём гласит её сюжет, мы Вам сейчас и поведаем.. Если перевести дословно, то получится. Но имяв массовом сознании давно ассоциируется с одноимённой героиней, которая спасалась от злой Мачехи-Королевы в доме семи гномов, а также экранизацией студии Disney по мотивам жуткого сюжета Братьев Гримм. А вот «Красная Роза» в переводе на русский язык в качестве имени одной из героинь сказки звучит неубедительно и некрасиво. Тем не менее, наши переводчики умудрялись адаптировать и даже менять персонажам имена. Так, оригинальная версия с Белоснежкой сохранена в переводе сказки, которая переименовала вторую героиню в, а другой, назвал женского персонажа сказки, да и оригинальная версия с Белоснежкой тоже сохранилась. Доподлинно неизвестно, кто являлся автором перевода «Беляночка и Розочка», однако именно это название в народе прижилось.[center]

сказка «Беляночка и Розочка», как и «Рапунцель», вовсе не является истинным произведением Вильгельма и Якоба Гримм. Напомним, они не сочиняли сказки лично, а всего лишь собирали народный фольклор, как это делал наш фольклорист Александр Афанасьев. В данном случае мы наблюдаем чистейшей воды плагиат, поскольку у «Беляночки и Розочки» также был свой литературный первоисточник. В системе классификации сюжетов эта сказка относится к типу 426 Аарне-Томпсона («Две девушки, Медведь и Карлик/Гном/Цверг/Дварф»). Известно, что когда Братья Гримм обрабатывали «Беляночку и Розочку», они взяли готовый сюжет из произведения немецкой писательницы Каролины Шталь. В её версии сказка носит название «Der undankbare Zwerg» («Неблагодарный Карлик/Гном/Цверг»). Отличается она тем, что сестры в этой версии вовсе не наделены христианскими добродетелями, а показаны вполне обычными детьми, также здесь упоминается о том, что семья была многодетная, а Белоснежка/Беляночка и Розочка/Алоцветик, чье имя в оригинале звучит как Rosenrothe, — лишь одни из многих. Фигура матери не упоминается, а сказано, что родители девочек были бедняками и едва могли прокормить целую ораву. Когда дети пошли за дровами/хворостом, лишь одна Беляночка/Белоснежка заплутала в лесу и на свою беду впервые встретила Цверга/Гнома, чья борода застряла в стволе дерева, которое он срубил.



После безуспешной попытки вырвать бороду Беляночка предложила пойти домой и попросить помощи у отца, но вместо этого Гном/Карлик приказал ей достать ножницы и лишился части бороды. Он ушёл восвояси с мешком денег, не поблагодарив девочку. Вскоре после этого случая произошёл и второй, когда Беляночка отправилась на реку порыбачить с Розочкой, одной из своих сестёр в оригинале, и опять встретила того самого Гнома, чья борода на этот раз запуталась на его удочке, а рыба, взявшаяся за крючок, тащила его в реку. Тщетно сёстры пытались размотать бороду, поэтому Беляночка послала сестру за ножницами. И в этот раз Гном не поблагодарил их и ушёл восвояси, схватив мешок, полный жемчуга и листьев. По дороге в город Беляночка и Розочка снова натолкнулись на Гнома, которого на сей раз пытался унести Орёл. Девочки пытались заставить орла отпустить его, бросая в птицу камни, но так как это не срабатывало, они крепко схватили Гнома за бороду. Лишь дикий крик последнего заставил-таки Орла отпустить его и улететь прочь. В очередной раз вместо того, чтобы поблагодарить девушек, Гном схватил мешок с драгоценностями и ушёл восвояси.







В пятый раз, когда сестры вновь встречают Гнома, его атакует Медведь. Тщетно Карлик умолял хищника пощадить его и съесть Беляночку и Розочку («О боже мой, дорогой господин Медведь, не ешь меня! Я также дам тебе свои мешки с золотом, жемчугом и драгоценными камнями. Смотри! Вон двое детей там маленькие, толстые и нежные; в них ты найдешь лучшее удовольствие, чем во мне! Возьми и съешь!») — проигнорировав его слова, Медведь разрывает Гнома на части, утоляет голод и уходит, не обращая никакого внимания на девушек. Никакого превращения Медведя в Принца здесь не наблюдается, так же как, собственно, и свадьбы тоже — Беляночка и Розочка наткнулись на обычного хищника, который решил полакомиться Цвергом. И остается непонятным, почему Медведь решил-таки остановиться именно на этом щупленьком сморчке! Лишь чудо спасло девушек от неминуемой гибели... В сказке Каролины Шталь Беляночка и Розочка не становятся принцессами в качестве награды за свою доброту и участие — в финале они просто находят мешки с сокровищами (с жемчугом, золотом и драгоценными камнями впридачу), украденные Гномом, и каким-то непостижимым образом приносят их домой, тем самым присваивая себе чужое имущество, и с тех пор их семья не имеет никаких финансовых проблем, прям как в сказке про Мальчика-с-пальчик в версии Шарля Перро. Беляночка и Розочка после этих событий внезапно разбогатели, купили себе и родным роскошные замки и поместья да красивые наряды. Впрочем, и самого Гнома в финале сказки никто не пожалел. Даже автор не разделяла сочувствие к персонажу, растерзанному диким зверем, ибо «противный Гном слишком заслужил свою печальную участь»..



В испаноязычной версии сказки, собранной фольклористом Марчиано Куриэлем Мерчаном, сестёр зовут Бланка и Роза (исп. Blanca y Rosa)[b]. Как и у Братьев Гримм, они живут в хижине с неназванной матерью и слышат стук в дверь, и не среди зимы, а холодной ночью. Справедливо опасаясь, что это голодный волк собирается им навредить, отворив каким-то образом дверь, девочки просят Мать не приближаться к входной двери. Но та всё равно отворяет её, предупредив сестёр спрятаться под кроватью от страха, и также впускает в хижину продрогшего Медведя, позволив хищнику переночевать в доме. Осторожные Бланка и Роза не сразу приняли Медведя, который сообщил им, что он является чуть ли не Царём среди семейства медвежьих. Покидая семейство на рассвете, косолапый напоследок сообщил, что если девочкам или их матери когда-нибудь что-нибудь понадобится, им придется только попросить его об этом. И опять мы видим похожий сюжет Братьев Гримм — в испанской версии Бланка и Роза однажды отправляются в город за нитками и по пути натыкаются на Гнома (в испанской версии персонаж известен как enano), чья борода осталась обёрнутой вокруг дуба. Не имея никакой возможности её размотать, девочки отрезают бороду ножницами и получают от неблагодарного Цверга очередной нагоняй. Во второй раз Бланка и Роза едут в город покупать бельё. На обратном пути они встречают ещё одного Гнома, борода которого также привязана к дубу. В тщетной попытке её размотать сёстры решают отрезать бороду ножницами. Но теперь Бланка и Роза были вынуждены страдать не только от оскорблений в их адрес и ворчания, но даже и от побоев! Пока Гном поколачивал обеих, где-то в лесу мимо проходил Медведь, тот самый, которого Мать девушек пустила переночевать. Либо из жалости, или помня о том, что «долг платежом красен», Медведь решает вмешаться в ситуацию и защитить девушек. Он вопрошал Гнома: «Зачем ты их бьёшь?» и в конечном итоге убил его в приступе ярости. Но вот незадача — это был далеко не единственный Гном в лесу. Сорокой разнеслась скорбная весть, и хранители сокровищ ватагой кинулись в бой с массивным зверем, дабы отомстить за погибшего собрата. Но когда косолапый всех до единого отправил в небытие, Бланка и Роза были в знак благодарности отведены в хижину, полную сокровищ. В ней когда-то жили Гномы, но теперь Медведь сказал девочкам, что отныне все эти богатства принадлежат только им. Возвратившись домой с награбленным добром, сёстры поведали своей ошеломлённой Матушке, что сокровища дал им Медведь, который когда-то ночевал в их доме.



Есть ещё одна интерпретация сказки Братьев Гримм в изложении чешской писательницы Божены Немцовой. Её произведение называется «Три заколдованных князя». Это история про дворянина, который вёл разгульный образ жизни и под конец так обеднел, что единственным из его развлечений осталась охота. Как-то раз он застрелил в лесу зайца, но тут явился разгневанный медведь и предложил ультиматум: либо быть съеденным, либо выдать за него замуж дочь. А у дворянина было аж три красавицы-дочки. Медведь решил прийти на седьмую неделю, но вместо него дочь вышла замуж за князя. Во второй раз, когда бывший дворянин убил ястреба, орёл уже повелел за него выдать дочь замуж, но свадьба также отменилась. На третий раз захотелось бывшему дворянину половить рыбу, взял он удочки и ушёл. По пути так и этак размышлял о том, что если бы он теперь каким-нибудь образом разбогател, то попусту тратить свои деньги уже не стал бы. На этот раз рыбина громадная просила выдать дочь за неё замуж, но, как и в два предыдущих раза, на девушке женился князь. А у родителей девиц потом родился сын Радовид, и всё бы ничего, если бы он случайно про сестёр своих не прознал. И тут повторяется уже знакомый нам сюжет «Диких лебедей» Андерсена, «Двенадцати братьев» и уже упомянутых «Семи воронов» Братьев Гримм, только не сестра ищет своих братьев, а брат ищет сестёр. Забрёл Радовид в непроходимую чащу и узнал, что медведь, рыба и орёл-таки получили своё, и князья те были ЗАКОЛДОВАННЫЕ! Чары действуют практически весь день: братья превращаются в зверей и нападают на людей, а их дворцы и сёла — в глухие леса и скалы, а виновата в заклятии их старшая сестра. Медведь дал Радовиду свою шерсть, орёл — перья, а рыба рассказал про убежище чародея, который также повинен в их заклятии — сестра их, оказывается, не хотела замуж за него идти, да и братья против были, вот колдун на всех и осерчал. Даже слуг не пощадил. И Радовиду пришлось не только сестёр разыскивать, но и зятьёв из беды выручать вместе с лежащей в гробу их старшей сестрой, которую юноша освободил, и чары пропали. Сказка завершилась возвращением семейства домой и пышною свадьбой той девицей и Радовида. [b]Образ колдуна в этой сказке напоминает не только гнома из «Беляночки и Розочки», но и другого персонажа Братьев Гримм — Румпельштильцхена. Другие произведения Братьев Гримм, такие как «Король-лягушонок», «Ганс-мой-Ёж» или «Три сестры» только тем, что в сказках фигурирует заклятие, из-за которого персонажи находятся в зверином обличии, но потом оно, как правило, отменяется в качестве искупления. Если так рассуждать, то в эту подборку можно было бы отнести и пушкинскую Царевну-Лебедь — русский аналог Одетты из «Лебединого озера». Но, похоже, я весьма увлеклась...



Другие варианты сказки «Беляночка и Розочка» включают в себя версию из Фрисландии, где героини названы Blauwoogje («Голубоглазая») и Bruin-oogje («Кареглазая»), и голландскую сказку под названием Rozerood en Lelieblank («Розово-красная и лилейно-белая» или «Красная роза и белая лилия»). В голландском варианте девочек также зовут в честь цветов, однако отцом у них является Лесник или Следопыт, живущий в хижине с неназванной супругой. Медведь же фигурирует как заколдованный Принц. Он также стучится в дверь, прося приюта, но уже не ночью и не зимой, а под проливным дождём. Также он рассказывает семье, что его терзает некий Король пятидесяти гномов, который обитает в горах. Отец девочек (Красной Розы и Белой Лилии) решает проблемы Медведя, выйдя к горе с подкреплением и желая устроить засаду, а сами сёстры на сей раз остаются дома и практически не фигурируют в сюжете. Следопыт/Лесник таки выследил Гнома сам, когда тот громко плакал и звал на помощь. Борода Гнома застряла под деревом, упавшим во время бури. Тот стал умолять отца Лилии и Розы пощадить его, требуя поднять ствол дерева, а не рубить бороду. В противном случае это лишило бы Гнома колдовских способностей. За Следопытом/Лесником последовал и Медведь, который сразу опознал в Гноме того самого Короля пятидесяти горных гномов, околдовавшего и травившего его практически беспрестанно. В итоге отец Лилии и Розы за сестёр и Медведя всю работу и сделал — топором своим отрубил бороду и убил самого Гнома в целях самообороны. Также пришлось запечатать и единственный выход из логова остальных пятидесяти гномов. Как только Следопыт/Лесник это сделал, чары с Медведя спали сами собой. Он превратился в прекрасного Принца и женился на одной из дочерей своего спасителя — Красной Розе, а Белая Лилия вышла замуж за одного из братьев Принца-Медведя, вкратце упомянутых в финале сказки.







В Фрисландии сестёр зовут Голубоглазка и Кареглазка соответственно. По сюжету сказки это две девочки-близняшки, которые тоже позволяют Медведю переночевать у них в доме зимой и натыкаются на Гнома (нид. Aardmannetje), чья борода застряла в расколотом стволе дерева, и отрезают ее. Позже они ловят Гнома за пересчетом денег. Он угрожает им ножом. Но тут появляется Медведь и убивает Гнома. Как и в сказке Братьев Гримм, Медведь превращается в Принца и рассказывает сёстрам о том, как Гном/Цверг околдовал его, когда тот поймал его на краже королевских денег. Затем в финале сказки Голубоглазка выходит замуж за расколдованного Принца, а Кареглазка — за его брата. Было бы несправедливым с моей стороны обойти экранизации сказки братьев Гримм, которых всего одиннадцать, но в качестве примера мы разберём три. Лично я смотрела когда-то только две из них. И все они были сняты на территории Германии. Понятное дело, что режиссёры брали на вооружение лишь сюжетную канву, поэтому эпизоды с ангелом и дружелюбными животными, евшими с рук девочек, остались только на страницах литературного первоисточника. Весь изначальный смысл сказки братьев Гримм состоял в том, что хоть Цверг и был неблагодарным и проклинал девушек всякий раз, когда они его спасали, Беляночка и Розочка/Белоснежка и Алоцветик, похоже, не обращали внимания на его гнев. Они проявили небывалую доброту и мягкость по отношению к нему, помогая тому даже тогда, когда он этого не заслуживает. Сильное послание братьев Гримм о доброте по отношению к ближнему отражено в их христианской вере и выражено в Евангелии от Марка 12:30-31. Современные читатели «Беляночки и Розочки» увидят в сказке двух девочек с образцовым поведением даже для того времени. Они добры к своей матери и животным, содержат дом в чистоте, история также показывает здоровую семейную динамику, за исключением отсутствия фигуры отца. Лес в сказках про Красную Шапочку и Гензеля и Гретель всегда символизировал опасность, однако сёстры могли спокойно там пребывать с рассвета до заката и наоборот. Но даже столкнувшись со Цвергом — символом зла, начиная со скандинавской мифологии, девочки остались чисты сердцем и душой. В итоге и Медведь, которого они пожалели, вернул себе и человеческий облик, и законные владения с сокровищами, и сёстры заслужили свое семейное счастье. Но для режиссеров героини казались слишком идеальными и скучными, а мораль самой сказки Гримм — устаревшей. Поэтому известную историю часто видоизменяли. Самой первой экранизацией «Беляночки и Розочки» по праву считается фильм «Schneeweisschen und Rosenrot» 1955 года. Её режиссёром выступил немецкий сценарист Эрих Коблер. А в качестве обители заколдованного принца в фильме использовались локации реальной достопримечательности страны — Замка Нойшванштайн. К сожалению, перевода этого фильма на русский язык нет, так что придётся мне поведать самой его сюжет. На сей раз режиссер несколько сместил акценты повествования — вместо истории самих главных героинь, которые предстают взрослыми девушками, собирающими в лесу грибы, нам показали момент превращения Принца (в экранизации ему дали имя «Goldhaar», что значит «Златокудрый») в Медведя. В данной версии Цверг имеет не белую, а то ли розовую, то ли рыжую бороду. За кражей сокровищ во дворце средь бела дня его замечает Кникебейн — новый мужской персонаж фильма, незадачливый оруженосец Принцев, который даже в мишень из арбалета не мог толком попасть! Вскоре на Цверга начинается охота, однако бородатый карлик таки умудряется стащить мешок с награбленным добром, заводит Принца Гольдхаара подальше от свиты, в самую чащу, и заклинанием обращает бедолагу в Медведя.



Также в этой версии показан и брат Принца, который в оригинальной сказке практически не фигурировал и был коротко упомянут лишь в конце повествования. Создатели нарекли персонажа "Rittersporn", что переводится либо как "Дельфиниум", либо как "Одуванчик". Именно он не сидел сложа руки, а бросился на поиски Гольдхаара вместе со своим оруженосцем и по пути случайно встретил главных героинь. С того самого момента меж Принцем Риттерспорном и Розочкой/Алоцветиком вспыхивают романтические чувства... Медведь в фильме также приходит домой к сестрам с наступлением зимы, но задерживается ещё и на целое лето, чем подвергает себя опасности. Так, обращенный в дикого зверя Принц Гольдхаар, подобно греческому Актеону, едва не пал жертвой охотников! Отец Беляночки и Розочки в фильме 1915 года вовсе не упомянут, да и род деятельности сестер и их Мамы толком неизвестен. Зато сюжет в точности следует оригиналу сказки братьев Гримм. Правда, Гном не погибает от лап Медведя, а из-за рейтинга просто падает в пропасть.

Стоит сразу сказать, что. Напомним, они не сочиняли сказки лично, а всего лишь собирали народный фольклор, как это делал наш фольклорист Александр Афанасьев. В данном случае мы наблюдаем чистейшей воды плагиат, поскольку. Известно, что когда Братья Гримм обрабатывали «Беляночку и Розочку», они взяли готовый сюжет из. Отличается она тем, что сестры в этой версии вовсе не наделены христианскими добродетелями, а показаны вполне обычными детьми, также здесь упоминается о том, что. Фигура матери не упоминается, а сказано, что родители девочек были бедняками и едва могли прокормить целую ораву. Когда дети пошли за дровами/хворостом, лишь одна Беляночка/Белоснежка заплутала в лесу и на свою беду впервые встретила Цверга/Гнома, чья борода застряла в стволе дерева, которое он срубил.После безуспешной попытки вырвать бороду Беляночка предложила пойти домой и попросить помощи у отца, но вместо этого Гном/Карлик приказал ей достать ножницы и лишился части бороды. Он ушёл восвояси с мешком денег, не поблагодарив девочку. Вскоре после этого случая произошёл и второй, когда Беляночка отправилась на реку порыбачить с Розочкой, одной из своих сестёр в оригинале, и опять встретила того самого Гнома, чья борода на этот раз запуталась на его удочке, а рыба, взявшаяся за крючок, тащила его в реку. Тщетно сёстры пытались размотать бороду, поэтому Беляночка послала сестру за ножницами. И в этот раз Гном не поблагодарил их и ушёл восвояси, схватив мешок, полный жемчуга и листьев. По дороге в город Беляночка и Розочка снова натолкнулись на Гнома, которого на сей раз пытался унести Орёл. Девочки пытались заставить орла отпустить его, бросая в птицу камни, но так как это не срабатывало, они крепко схватили Гнома за бороду. Лишь дикий крик последнего заставил-таки Орла отпустить его и улететь прочь. В очередной раз вместо того, чтобы поблагодарить девушек, Гном схватил мешок с драгоценностями и ушёл восвояси.В пятый раз, когда сестры вновь встречают Гнома, его атакует Медведь. Тщетно Карлик умолял хищника пощадить его и съесть Беляночку и Розочку («О боже мой, дорогой господин Медведь, не ешь меня! Я также дам тебе свои мешки с золотом, жемчугом и драгоценными камнями. Смотри! Вон двое детей там маленькие, толстые и нежные; в них ты найдешь лучшее удовольствие, чем во мне! Возьми и съешь!») — проигнорировав его слова, Медведь разрывает Гнома на части, утоляет голод и уходит, не обращая никакого внимания на девушек. Никакого превращения Медведя в Принца здесь не наблюдается, так же как, собственно, и свадьбы тоже — Беляночка и Розочка наткнулись на обычного хищника, который решил полакомиться Цвергом. И остается непонятным, почему Медведь решил-таки остановиться именно на этом щупленьком сморчке! Лишь чудо спасло девушек от неминуемой гибели... В сказке Каролины Шталь Беляночка и Розочка не становятся принцессами в качестве награды за свою доброту и участие — в финале они просто находят мешки с сокровищами (с жемчугом, золотом и драгоценными камнями впридачу), украденные Гномом, и каким-то непостижимым образом приносят их домой, тем самым присваивая себе чужое имущество, и с тех пор. Беляночка и Розочка после этих событий внезапно разбогатели, купили себе и родным роскошные замки и поместья да красивые наряды. Впрочем, и самого Гнома в финале сказки никто не пожалел. Даже автор не разделяла сочувствие к персонажу, растерзанному диким зверем, ибо. Как и у Братьев Гримм, они живут в хижине с неназванной матерью и слышат стук в дверь, и не среди зимы, а холодной ночью. Справедливо опасаясь, что это голодный волк собирается им навредить, отворив каким-то образом дверь, девочки просят Мать не приближаться к входной двери. Но та всё равно отворяет её, предупредив сестёр спрятаться под кроватью от страха, и также впускает в хижину продрогшего Медведя, позволив хищнику переночевать в доме. Осторожные Бланка и Роза не сразу приняли Медведя, который сообщил им, что он является чуть ли не Царём среди семейства медвежьих. Покидая семейство на рассвете, косолапый напоследок сообщил, что если девочкам или их матери когда-нибудь что-нибудь понадобится, им придется только попросить его об этом. И опять мы видим похожий сюжет Братьев Гримм — в испанской версии Бланка и Роза однажды отправляются в город за нитками и по пути натыкаются на Гнома (в испанской версии персонаж известен как enano), чья борода осталась обёрнутой вокруг дуба. Не имея никакой возможности её размотать, девочки отрезают бороду ножницами и получают от неблагодарного Цверга очередной нагоняй. Во второй раз Бланка и Роза едут в город покупать бельё. На обратном пути они встречают ещё одного Гнома, борода которого также привязана к дубу. В тщетной попытке её размотать сёстры решают отрезать бороду ножницами. Но теперь Бланка и Роза были вынуждены страдать не только от оскорблений в их адрес и ворчания, но даже и от побоев! Пока Гном поколачивал обеих, где-то в лесу мимо проходил Медведь, тот самый, которого Мать девушек пустила переночевать. Либо из жалости, или помня о том, что, Медведь решает вмешаться в ситуацию и защитить девушек. Он вопрошал Гнома:и в конечном итоге убил его в приступе ярости. Но вот незадача — это был далеко не единственный Гном в лесу. Сорокой разнеслась скорбная весть, и хранители сокровищ ватагой кинулись в бой с массивным зверем, дабы отомстить за погибшего собрата. Но когда косолапый всех до единого отправил в небытие, Бланка и Роза были в знак благодарности отведены в хижину, полную сокровищ. В ней когда-то жили Гномы, но теперь Медведь сказал девочкам, что отныне все эти богатства принадлежат только им. Возвратившись домой с награбленным добром, сёстры поведали своей ошеломлённой Матушке, что сокровища дал им Медведь, который когда-то ночевал в их доме.Есть. Это история про дворянина, который вёл разгульный образ жизни и под конец так обеднел, что единственным из его развлечений осталась охота. Как-то раз он застрелил в лесу зайца, но тут явился разгневанный медведь и предложил ультиматум: либо быть съеденным, либо выдать за него замуж дочь. А у дворянина было аж три красавицы-дочки. Медведь решил прийти на седьмую неделю, но вместо него дочь вышла замуж за князя. Во второй раз, когда бывший дворянин убил ястреба, орёл уже повелел за него выдать дочь замуж, но свадьба также отменилась. На третий раз захотелось бывшему дворянину половить рыбу, взял он удочки и ушёл. По пути так и этак размышлял о том, что если бы он теперь каким-нибудь образом разбогател, то попусту тратить свои деньги уже не стал бы. На этот раз рыбина громадная просила выдать дочь за неё замуж, но, как и в два предыдущих раза, на девушке женился князь. А у родителей девиц потом родился сын Радовид, и всё бы ничего, если бы он случайно про сестёр своих не прознал. И тут повторяется уже знакомый нам сюжет. Забрёл Радовид в непроходимую чащу и узнал, что медведь, рыба и орёл-таки получили своё, и князья те были ЗАКОЛДОВАННЫЕ! Чары действуют практически весь день: братья превращаются в зверей и нападают на людей, а их дворцы и сёла — в глухие леса и скалы, а виновата в заклятии их старшая сестра. Медведь дал Радовиду свою шерсть, орёл — перья, а рыба рассказал про убежище чародея, который также повинен в их заклятии — сестра их, оказывается, не хотела замуж за него идти, да и братья против были, вот колдун на всех и осерчал. Даже слуг не пощадил. И Радовиду пришлось не только сестёр разыскивать, но и зятьёв из беды выручать вместе с лежащей в гробу их старшей сестрой, которую юноша освободил, и чары пропали. Сказка завершилась возвращением семейства домой и пышною свадьбой той девицей и Радовида.. Но, похоже, я весьма увлеклась.... В голландском варианте девочек также зовут в честь цветов, однако, живущий в хижине с неназванной супругой. Медведь же фигурирует как заколдованный Принц. Он также стучится в дверь, прося приюта, но уже не ночью и не зимой, а под проливным дождём. Также он рассказывает семье, что его терзает некий Король пятидесяти гномов, который обитает в горах. Отец девочек (Красной Розы и Белой Лилии) решает проблемы Медведя, выйдя к горе с подкреплением и желая устроить засаду, а сами сёстры на сей раз остаются дома и практически не фигурируют в сюжете. Следопыт/Лесник таки выследил Гнома сам, когда тот громко плакал и звал на помощь. Борода Гнома застряла под деревом, упавшим во время бури. Тот стал умолять отца Лилии и Розы пощадить его, требуя поднять ствол дерева, а не рубить бороду. В противном случае это лишило бы Гнома колдовских способностей. За Следопытом/Лесником последовал и Медведь, который сразу опознал в Гноме того самого Короля пятидесяти горных гномов, околдовавшего и травившего его практически беспрестанно. В итоге отец Лилии и Розы за сестёр и Медведя всю работу и сделал — топором своим отрубил бороду и убил самого Гнома в целях самообороны. Также пришлось запечатать и единственный выход из логова остальных пятидесяти гномов. Как только Следопыт/Лесник это сделал, чары с Медведя спали сами собой. Он превратился в прекрасного Принца и женился на одной из дочерей своего спасителя — Красной Розе, а Белая Лилия вышла замуж за одного из братьев Принца-Медведя, вкратце упомянутых в финале сказки.. По сюжету сказки это две девочки-близняшки, которые тоже позволяют Медведю переночевать у них в доме зимой и натыкаются на Гнома (нид. Aardmannetje), чья борода застряла в расколотом стволе дерева, и отрезают ее. Позже они ловят Гнома за пересчетом денег. Он угрожает им ножом. Но тут появляется Медведь и убивает Гнома. Как и в сказке Братьев Гримм, Медведь превращается в Принца и рассказывает сёстрам о том, как Гном/Цверг околдовал его, когда тот поймал его на краже королевских денег. Затем в финале сказки Голубоглазка выходит замуж за расколдованного Принца, а Кареглазка — за его брата.. Лично я смотрела когда-то только две из них. И все они были сняты на территории Германии. Понятное дело, что режиссёры брали на вооружение лишь сюжетную канву, поэтому эпизоды с ангелом и дружелюбными животными, евшими с рук девочек, остались только на страницах литературного первоисточника.. Сильное послание братьев Гримм о доброте по отношению к ближнему отражено в их христианской вере и выражено в Евангелии от Марка 12:30-31. Современные читатели «Беляночки и Розочки» увидят в сказке двух девочек с образцовым поведением даже для того времени. Они добры к своей матери и животным, содержат дом в чистоте, история также показывает здоровую семейную динамику, за исключением отсутствия фигуры отца.. В итоге и Медведь, которого они пожалели, вернул себе и человеческий облик, и законные владения с сокровищами, и сёстры заслужили свое семейное счастье. Но для режиссеров героини казались слишком идеальными и скучными, а мораль самой сказки Гримм — устаревшей. Поэтому известную историю часто видоизменяли.. А в качестве обители заколдованного принца в фильме использовались локации реальной достопримечательности страны — Замка Нойшванштайн. К сожалению, перевода этого фильма на русский язык нет, так что придётся мне поведать самой его сюжет. На сей раз режиссер несколько сместил акценты повествования —. В данной версии. За кражей сокровищ во дворце средь бела дня его замечает, который даже в мишень из арбалета не мог толком попасть! Вскоре на Цверга начинается охота, однако бородатый карлик таки умудряется стащить мешок с награбленным добром, заводит Принца Гольдхаара подальше от свиты, в самую чащу, и заклинанием обращает бедолагу в Медведя.Также в этой версии показан и брат Принца, который в оригинальной сказке практически не фигурировал и был коротко упомянут лишь в конце повествования. Создатели нарекли персонажа "Rittersporn", что переводится либо как "Дельфиниум", либо как "Одуванчик". Именно он не сидел сложа руки, а бросился на поиски Гольдхаара вместе со своим оруженосцем и по пути случайно встретил главных героинь. С того самого момента меж Принцем Риттерспорном и Розочкой/Алоцветиком вспыхивают романтические чувства... Медведь в фильме также приходит домой к сестрам с наступлением зимы, но задерживается ещё и на целое лето, чем подвергает себя опасности. Так, обращенный в дикого зверя Принц Гольдхаар, подобно греческому Актеону, едва не пал жертвой охотников! Отец Беляночки и Розочки в фильме 1915 года вовсе не упомянут, да и род деятельности сестер и их Мамы толком неизвестен. Зато сюжет в точности следует оригиналу сказки братьев Гримм. Правда, Гном не погибает от лап Медведя, а из-за рейтинга просто падает в пропасть.

вторая экранизация «Беляночки и Розочки» увидела свет лишь в 1979 году. Её режиссёром выступил Зигфрид Хартманн на немецкой студии DEFA. Та самая студия ГДР, которая в нашем детстве подарила много популярных фильмов, особенно любили тогда вестерны. Эта студия совместно с чешской Barrandov Studio до «Беляночки и Розочки» участвовала в создании самого известного вообще всем фильма «Три орешка для Золушки». Кстати, в обоих этих фильмах принцев играл чешский актер Павел Травничек. Третья же одноимённая экранизация была снята только в 2012 году, и ее режиссёром являлся Себастьян Гроблер. Давайте сравним эти экранизации. Как и в фильме 1955 года, главные героини предстают перед нами уже взрослыми девушками, нежели в оригинале сказки, за исключением пары эпизодов в версии 2012 года, когда Беляночка и Розочка резвятся на берегу реки. Так как в сказке братьев Гримм о судьбе отца девушек ничего не известно, сценаристы выдвинули свои предположения насчёт того, почему Мать девушек стала вдовой. Причём в обоих фильмах произошла трагедия — в версии 1979 года персонаж был горняком и погиб в штольне во время обвала, а в фильме 2012 года — ушёл на фронт (стал участником реальной Тридцатилетней войны) и так и не вернулся. В сюжет фильма 1979 года также был добавлен новый мужской персонаж, не фигурирующий в оригинале сказки, — в лице некоего Клауса, когда девушки отправляются на ярмарку. Но, полагаю, в его участии не было абсолютно никакого смысла, так как он на сюжет никак практически не влиял. Почему-то именно ярмарка и тема торговли фигурирует в обоих фильмах больше, чем в оригинальной сказке — там девочки просто шили из льна, пряли пряжу и выполняли работу по дому, а вот в киноверсиях — пытались прокормить себя и Мать, показанную то старушкой, то женщиной средних лет.



[center] А вот. Та самая студия ГДР, которая в нашем детстве подарила много популярных фильмов, особенно любили тогда вестерны. Эта студия совместно с чешской Barrandov Studio доучаствовала в создании самого известного вообще всем фильма. Кстати, в обоих этих фильмах принцев играл чешский актер Павел Травничек.. Давайте сравним эти экранизации. Как и в фильме 1955 года,, нежели в оригинале сказки, за исключением пары эпизодов в версии 2012 года, когда Беляночка и Розочка резвятся на берегу реки.. Причём— в версии 1979 года персонаж был горняком и погиб в штольне во время обвала, а в фильме 2012 года — ушёл на фронт (стал участником реальной Тридцатилетней войны) и так и не вернулся. В сюжет фильма 1979 года также был добавлен новый мужской персонаж, не фигурирующий в оригинале сказки, — в лице некоего Клауса, когда девушки отправляются на ярмарку. Но, полагаю, в его участии не было абсолютно никакого смысла, так как он на сюжет никак практически не влиял. Почему-то именно ярмарка и тема торговли фигурирует в обоих фильмах больше, чем в оригинальной сказке — там девочки просто шили из льна, пряли пряжу и выполняли работу по дому, а вот в киноверсиях — пытались прокормить себя и Мать, показанную то старушкой, то женщиной средних лет.[center]

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 18:35

Причина: Стилистика автора сохранена

Mortifer Просмотров: 78 Комментарии: 0 +2 Вчера, 18:35 by

. А начинается повествование с живущих в небольшой хижине людей, предположительно крестьян, — Беляночки и Розочки и их Мамы., ведущая скромно своё хозяйство в неназванной германской глубинке,. О прежней жизни этой женщины нам мало что известно, а судьба её мужа и вовсе осталась за кадром. Важно для нас то, что она всецело посвятила себя воспитанию. Вообще,. Что в сказке Братьев Гримм, что в житии девочки вкратце описаны набожными и прекрасными внешне детьми (хотя полное описание их внешности также отсутствует, что тоже даёт простор для фантазий художников), наделёнными различными добродетелями. К тому же,, растущих возле хижины. Это, за который и продали, и. Так, в сказке про Русалочку нежная кожа Морской Девы сравнивается с розой, а в «Снежной Королеве» цветы уже являются олицетворением не внешней красоты, а личных качеств Кая и Герды. Впрочем,(как в сказках «Шесть лебедей», «Семь воронов» и «Двенадцать братьев»),. В аналогичной сказке Гримм —— также фигурируют две сестры, но одна из них — добрая и ранимая, другая — злобная и завистливая, причем последнюю обычно активно поддерживает ее альтер-эго, злая мачеха (примерно как в наших сказках «Морозко» или «Двенадцать месяцев»). В данном случае девочки добры и приветливы, не причиняют вреда друг другу и природе, что встречается в сказках довольно-таки редко. Обе сестры так любили друг друга, что если куда-нибудь шли, то держались всегда за руки, и если Беляночка/Белоснежка, бывало, скажет:(иной вариант —) — то Розочка/Алоцветик ей ответит:(иной вариант —) — а мать добавляла:(иной вариант фразы звучал так:). Девочки были привязаны друг к другу, но не потому, что они лесбиянки, как вы подумаете наверняка, а потому, что в те времена считалось, что сёстры и братья должны быть друг другу самыми близкими людьми, как мать и дочь, как сын и отец, как подруги и друзья, в конце концов!Чем же занимались днями напролёт Беляночка и Розочка? По сюжету сказки это были не ленивые обжоры, а послушные и работящие девочки. Они присматривали за домом, растапливали камин, а по вечерам пряли пряжу, слушая матушкины рассказы или читая ей какую-то интересную книжку. При этом в свободное от работы время Розочка/Алоцветик беспечно резвилась по полям и лугам, собирая букет самых красивых цветов, а Беляночка/Белоснежка сидела дома и помогала маме по хозяйству. Но излюбленным местом прогулки для девочек был именно лес. В сказке отмечается, что сёстры были настолько добродетельны, что ни один дикий зверь, даже медведь, с которым они встретились позднее, не порвал детей на части! По сюжету произведения девочки собирали красные ягоды (в русском переводе ставшие спелыми) и, подобно Киплинговскому Маугли или Серафиму Саровскому, заводили друзей среди животных, словно те были ручные: зайчик ел капустный лист с их рук, олень пасся рядом, лань довольно весело скакала мимо, а птицы щебетали для Беляночки и Розочки свои песни. Иногда дети даже ночевали в лесу, улегшись рядышком на мох, и мать за них не тревожилась. В отличие от Гензеля и Гретель, которых родители специально увели в лес, поскольку не смогли прокормить, с Беляночкой и Розочкой не случалось ничего страшного.. Однажды, когда Беляночка и Розочка/Белоснежка и Алоцветик ночевали в лесу, на рассвете после пробуждения они увидели красивого ребенка в белом блестящем платье/одеянии, сидящего рядом с девочками и склоняющегося тихо к изголовью. Он встал и очень дружелюбно посмотрел на сестёр, но ничего не сказал и ушел в лес. А когда девочки оглянулись, то увидели, что спали совсем рядом с пропастью, и наверняка упали бы в нее, если бы в темноте прошли еще несколько шагов! Когда дочери поведали об этом своей матери, та сказала им, что это, должно быть, был ангел, охраняющий хороших детей. Да, вот такими вот слишком идеальными и похожими на современных Мэри Сью были Беляночка и Розочка в сказке Братьев Гримм. Вторая библейская отсылка заключалась в наличии ягнёнка и белого голубя, которые также посетили двух сестёр. Причем маленький агнец лежал на земле почти что рядом с этим едва ли не святым семейством, а голубь мирно спал на жердочке, подвернув голову под крыло. Оба этих животных выступают в сказке в качестве главных символов. Белый цвет обозначает чистоту и невинность. Так, в Ветхом Завете голубь почитается птицей, пригодной для жертвоприношения в Иерусалимском храме (см., например, Чис. 6, 10-11 или Лев. 14, 30). В Новом — выступает в качестве символики Святого Духа и спасения души. Также голубь — символ мира, чистоты души, беззлобия и любви к ближним, которую Беляночка и Розочка и проявляют как по отношению друг к другу, так и к окружающему миру и своей матушке. Образ Агнца во многом схож с голубем — он также считается символом чистоты души и кротости. Животные, не считая зайцев и оленей, как и кусты роз, в данном случае служат олицетворением личных качеств Беляночки и Розочки, как и в случае с Каем и Гердой в «Снежной Королеве»...Как далее повествует сюжет сказки Гримм,. Реакция женщины современному читателю покажется странной: как и убитый горем лирический герой стихотворения после смерти возлюбленной Ленор, мать Беляночки и Розочки не только проявляет искреннее любопытство, но и гостеприимство, желая впустить переночевать к себе заплутавшего незнакомца, и даже просит одну из дочерей отворить дверь:. Такая тотальная неосторожность со стороны взрослой, умудренной опытом фрау действительно сбивает с толку! Что, если за дверью окажется разбойник, который и семью убьёт, и дом ограбит? Неужели женщина сошла с ума и готова так просто впустить на порог своего дома кого угодно?! Тем не менее, когда одна из девочек пошла открывать, на пороге показался... нет, не величественный Ворон с плутонианского брега, вестник смерти, а Медведь! Хозяин тайги собственной персоной! Косолапый мало того, что не съел девочек и перепуганную от страха их маму, так еще и заговорил человеческим голосом, попросил переночевать, а потом и вовсе остался у девочек до весны. Медведь в сказках вообще неоднозначный персонаж, он выступает либо комичным поедателем меда и недотёпой, вечно попадающим в беду, либо — олицетворением мудрости, силы и власти.Позже девушки в лесу трижды и повстречали одного из них, который то зацепился бородой за срубленное дерево или леску, то хищная птица пыталась унести его. Каждый раз Беляночка и Розочка выручали гнома из беды, но тот оказался крайне неблагодарен и всячески бранил девчонок за то, что девочки повредили его бороду. Впрочем, словов переводе немецкой сказки звучит неверно.Цверги часто изображались умными и искусными в магии, иногда хитрыми, скупыми и коварными и, согласно легендам, обитали в пещерах или под землёй, являясь хранителями сокровищ, как в исландской саге о Вёльсунгах или скандинавской "Эдде". Цверги в мифологии были показаны искусными кузнецами и горняками. Их стереотипная рубаха и остроконечная шляпа, по-видимому, восходят к шахтерским легендам XVI века, в которых горные духи носят либо монашескую рясу, либо обычную для шахтеров того времени рабочую одежду. В немецких сказках Братьев Гримм сохранены отголоски легенд о Цвергах как в скандинавскую эпоху, так и из Средневековья. Так, в оригинальной версии есть региональные названия, которые намекают на подземные жилища этих персонажей (Meerkat, Bergmännchen, Bergmandl (верхненемецкий), Underground, Önnererske (нижненемецкий), Böhlersmännchen и т. д.) или на их часто уродливый внешний вид (Kröppel, Толстоголовый, Эспаньолка, Graumännchen, Thumlings (сеголетки, маленькие люди) и др.). Типичным описанием Цверга является его морщинистое коричневое или серое лицо, что соответствует их чрезвычайной старости («старые, как лес»), и длинная, струящаяся седая или белая борода. Иногда упоминаются и невероятно большие и яркие или маленькие, красные, воспаленные, светочувствительные глаза, часто деформированные лапы (плоские, гусиные или птичьи, вывернутые назад или с отсутствующими пальцами), которые существа, явно напоминающие сатиров/фавнов в данном ключе, стараются стыдливо спрятать под шерстью.Но в русском переводе словоне прижилось, и название персонажа также изменилось.Почему гном часто ругался на Беляночку и Розочку, когда те, не сумев распутать его бороду, напрочь отрезали ее ножницами? Дело было не только в том, что он считал девочек криворукими неумёхами, но и в том, что борода в то время считалась главным мужским достоинством. Её обладатель был брутальным и обладал недюжинной силой, как библейский Самсон!. Вскоре сказка приобретает и иной оборот сюжета:. Даже находясь ещё в доме у сестёр, Медведь в шутку раскрыл им свою истинную суть, когда те теребили его за шерсть, становились ему на спину, таскали его по комнате, брали прут и стегали его — всячески подшучивали над неуклюжим косолапым гостем. А когда тот ворчал, Беляночка и Розочка/Белоснежка и Алоцветик весело смеялись. И медведю это порой нравилось, но когда уж слишком сильно они ему докучали, он кричал:А вот в финале повествования, когда Беляночка и Розочка встретили Цверга в четвёртый раз, неожиданно для читателя раскрылось тёмное прошлое Медведя, который сбросил свою густую шерсть после яростной схватки со Цвергом, и перед ошеломлёнными девочками стоял красивый юноша, одетый весь в золото. Когда девочки спросили, кто он такой,Затем сказка заканчивается на доброй ноте: Беляночка выходит замуж за этого королевича, а Розочка — за его брата, и они поделились друг с другом сокровищами, награбленными Гномом. Старая Мать девушек же долгие годы жила спокойно и счастливо со своими детьми. Но кусты она взяла с собой во дворец, и они росли у ее окна, и каждый год на них цвели самые красивые розы — белые и красные. Однако в некоторых переводах сказки звучит и напутствие расколдованного юноши, которого в оригинале попросту нет:[/center]Так, в фильме 2012 года Беляночка и Розочка изготавливали масло из лепестков роз и продавали его, а в фильме 1979 года — ткани и игрушки. По-разному показаны и сами Беляночка с Розочкой. В экранизации 1979 года это скромные девушки-рукодельницы, которые продавали свои изделия людям и водили дружбу с пареньком Клаусом. Беляночка в открытую объявляет о ненависти к родным местам после пропажи Принцев в штольне вослед за родным отцом и о своём желании покинуть дом. В фильме 2012 года Беляночка уже вовсю отплясывает на танцполе с братом заколдованного Принца и желает остаться дома. Розочка же то пылает любовью к заколдованному Медведю, то горит желанием путешествовать и посмотреть мир. Также в обоих версиях Мать девочек показана заботливой и в меру осторожной, рассудительной дамой. Что в фильме 1979 года, что в версии 2012-го женщина предостерегает своих дочурок и от встречи с Гномом/Цвергом, велит им, чтоб и от старой штольни подальше держались, и за пределы леса, где семейство живет в версии 2012 года, впредь не совались. В версии 1979 года Мать Беляночки и Розочки выступает и в качестве женского аналога Скруджа Макдака, обучая дочерей бережливому обращению с деньгами и искренне возмущаясь тому, как один из Принцев скупает игрушки незнакомым детям.. Также в фильме 1979 года один из Принцев превращается в Медведя из-за того, что испил воды с таинственного родника, а вот его брат внезапно становится Соколом. Также Медведь не всегда является в дом Беляночки и Розочки именно с наступлением зимы — в версии 2012 года на зверя объявили охоту, и он ищет укрытия. Колдовство Гнома было косвенным в фильме 1979 года, тогда как в экранизации 2012 года персонаж действовал напрямую. Также в экранизации сказки 1979 года Гном является чем-то вроде Горного Духа, подобно Хозяйке Медной Горы из сказок Бажова, который просто охраняет свои сокровища в заброшенной штольне, где погибло много людей, а в фильме 2012 года у него, как и пяти его собратьев, изначально не было ни пещеры, ни сокровищ, и там подробно показано было, как он в образе купца обманул и ограбил Короля, а его сына превратил в Медведя, а потом и вовсе подговорил устроить облаву на зверя.Давайте теперь сравним двух Гномов из экранизации сказки 1979 и 2012 годов. Что бросается в глаза? Оба персонажа — злые и ворчливые существа. И оба почему-то изображены в человеческий рост. Если в экранизации 2012 года это как-то объяснялось логическим браком между Гномом и женщиной из человеческого рода (— сетует Гном при встрече с Беляночкой и Розочкой), то в фильме 1979 года это никак не обосновано. Если первый персонаж из фильма 1979 года вредил девушкам и Принцам в меньшем масштабе и из соображений безопасности своих награбленных богатств, то в экранизации 2012 года Гном встречался практически повсюду: и ошивался возле жилища их матери, умоляя продать дом, и лишь кусты роз, растущие у забора возле дома, оберегали жильцов от его магии, и наносил визиты во дворец, и принимал облик других людей, и сёстры в лесу на него то и дело натыкались, когда у него борода застревала, и Розочка со словамито и дело её обрезала. Кстати, о бороде. Когда в фильме 1979 года Гном застрял и сёстры отрезали ему бороду, то он, подобно Старику Хоттабычу, отрывал волоски от неё и исчезал, а в версии 2012 года персонаж часто говорил:— и принимал облик купца или барона. Видите, насколько различается взгляд сценаристов на одну и ту же сказку? Если фильм 1979 года заканчивается, как и в оригинале, пышной свадьбой героинь с Принцами, то в экранизации 2012 года Розочка уезжает с кузеном Принца Якоба на коне путешествовать, а Беляночка выходит за Принца замуж. По-разному гибнет и Гном. Если в оригинале сказки Гримм его сожрал Медведь, то в фильме 2012 года он превратился в пень, пытаясь пробраться через кусты роз, чем очень огорчил своих собратьев и провалил данное ими задание, а в финале экранизации 1979 года был придавлен каменной глыбой.Сказка «Беляночка и Розочка» остается по-прежнему актуальной и по сей день. Сюжет Братьев Гримм используется авторами фэнтезийных романов как 1913 года, так и современных. В одной из экранизаций произведения действие сюжета перенесли в наши дни, и из скромных рукодельниц Беляночка и Розочка, названные Розали и Бьянка Роте, превратились в дизайнеров, да и сюжет истории практически изменился, персонажей в лице Цверга/Гнома и Медведя полностью вычеркнули из истории. Зато на сказку есть отсылка в музыке. Так,, однако, кроме наименования, ничего общего с сюжетом братьев Гримм нет. Зато. По сюжету песни и клипа, Беляночку и Розочку разлучили в детстве какие-то тёмные фигуры, и теперь сёстры морально подавлены, опустошены и жаждут воссоединения:Примерный перевод:[/center]

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