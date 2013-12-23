К какой категории вы отнесли бы историю о Белоснежки? Это старая всем известная сказка и ничего более. Думаю, что прообразом Белоснежки стала графиня Маргарита фон Вальдек. Прообразом Белоснежки является богиня Фрейя.



Белоснежка и семь гномов. Миф или реальность?

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:08

Ernesta Просмотров: 41 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 09:08 by

Я никогда не любила сказку "Белоснежка и семь гномов", не знаю почему, но вот не любила и всё тут. Вроде и детство прошло и юность далеко за горами, но в голове нет-нет, да крутится незамысловатое название сказки... Ну раз так навязчиво Белоснежка лезет в мои мысли, значит надо поискать информацию.Сказки и легенды не возникают на пустом месте, в этом я уверенна. Вот, представляю на ваш суд найденную информацию, здесь и легенды, и древние боги. Впрочем, читайте сами, надеюсь, вам понравится.Сказочная героиня существовала на самом деле.Известный немецкий историк Экхард Зандер опубликовал свой четырехлетний труд «Белоснежка: миф или реальность?», в котором он рассказал подлинную историю знаменитой сказки. В результате многолетней работы историк нашел прямые доказательства того, что Белоснежка существовала на самом деле и жила в Средневековье.Согласно Зандеру, прообразом сказочной героини стала графиня Маргарита фон Вальдек, которая жила в 15 веке в графстве Бад Вилдунген. Она была настоящей красавицей. У Маргариты, как и в сказке, была мачеха, но она не желала зла своей падчерице.Реальная Белоснежка стала жертвой спецслужб Испании. Дело в том, что Маргарита была влюблена в испанского короля Филиппа Второго, поэтому приближенные к королю охранники отравили девушку. Они решили, что брак с Белоснежкой будет невыгодным политическим ходом.Зандер так же рассказал и про семерых гномов. Они существовали на самом деле, только это были не гномы, а дети-узники. По словам историка, подростки работали в шахте на медном руднике, который принадлежал брату Маргариты-Белоснежки. Они стали прообразом гномов, потому что из-за работы в жестких условиях росли скорченными, угловатыми и хромыми.Эта история Маргариты переходила из уст в уста сотни лет, после чего в 19 веке братья Гримм отразили ее в своей сказке, правда, со счастливым концом.Мифологическим предком Белоснежки была скандинавская богиня любви Фрейя. Причем из ее образа родились сразу две сказочных героини: и Злая королева, и невинная падчерица. Королеву, подобно Фрейе, наделили стремлением к вечной красоте и жаждой до диковинных вещиц. По преданию, у Фрейи было все, что только может быть у богини, не было одной лишь вещи – легендарного алмазного ожерелья, которое называлось Брисингамен и считалось красивейшим украшением в целом мире. И она очень хотела завладеть им! Но, поскольку драгоценную безделушку хранили гномы, жившие глубоко под землей, пришлось спускаться к ним.Дальнейшую историю жизни среди маленьких рудокопов унаследовала Белоснежка. За некоторым исключением, которое, по правде говоря, всегда интуитивно чувствовалось читателями по мере взросления, и выражалось в немом вопросе: «Насколько близкими были отношения Белоснежки с гномами?» =) А дело было так. Гномы предложили Фрейе сделку: взамен за ожерелье она должна была прожить с ними год в роли жены (да, да, одной на всех). Красавица поначалу испугалась, но желание заполучить ожерелье оказалось сильней (в конце концов, что такое год для бессмертной богини?). И она согласилась, настояв лишь на том, чтобы гномы помылись. После того, как рудокопы смыли с себя многослойную грязь, Фрейя решила, что они не так уж и уродливы. Она проводила каждую ночь с новым гномом, а они слагали песни о ее неземной красоте, осыпали ее драгоценными камнями… И, наконец, один из гномов застегнул сверкающее ожерелье Брисингамен на лилейной шее Фрейи. Богиня обняла каждого на прощанье и поднялась обратно в свой волшебный замок. Вот такая меркантильная особа была бабушкой современной Белоснежки.Чуть южнее, по средневековой Швейцарии, путешествовала похожая легенда. Правда, там объявился грозный муж пленной красавицы (читай, принц), и он не пожалел мелких развратников, расправившись с ними самым безжалостным способом. История так и называлась: «Смерть семи гномов».Похожие сказки есть и у других народов. В русской народной версии Белоснежка становится царевной, а место гномов занимают богатыри или даже добрые разбойники. Интерес тут представляет число покровителей преследуемой злыми силами (мачехой) героини. Традиционно их семь, но во многих вариантах фигурирует число двенадцать, как, скажем, в первоначальной записи текста услышанной сказки, которую сделал Пушкин (в стихотворной обработке число богатырей стало семь).Предполагается , что в этих сказках отразились древние космогонические представления, при этом если Белоснежка (Царевна) олицетворяет Луну, то двенадцать ее братьев-защитников-гномов-богатырей - это двенадцать лунных месяцев. В известной словацкой сказке об изгнанной падчерице и двенадцати братьях-месяцах последние так и названы своими именами. Допустимо истолкование семи богатырей (гномов) как семи небесных светил (больших и малых), доступных наблюдению невооруженным глазом и известные всем древним народам: Солнце, Луна, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Меркурий. В таком случае Белоснежка-падчерица или замещающая их безымянная царевна - реминисценция (т.е. смутное воспоминание) о древней Богине Земле (Мать Сыра Земля, Деметра), над которой восходят и ходят все семь светил.

Ключевые слова: Белоснежка гном богатырь легенда средние века богиня Фрейя.

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