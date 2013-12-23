Белоснежка и семь гномов. Миф или реальность?Я никогда не любила сказку "Белоснежка и семь гномов", не знаю почему, но вот не любила и всё тут. Вроде и детство прошло и юность далеко за горами, но в голове нет-нет, да крутится незамысловатое название сказки... Ну раз так навязчиво Белоснежка лезет в мои мысли, значит надо поискать информацию.
Сказки и легенды не возникают на пустом месте, в этом я уверенна. Вот, представляю на ваш суд найденную информацию, здесь и легенды, и древние боги. Впрочем, читайте сами, надеюсь, вам понравится.
Часть 1. Кто стал прообразом сказочной Белоснежки?
Сказочная героиня существовала на самом деле.
Известный немецкий историк Экхард Зандер опубликовал свой четырехлетний труд «Белоснежка: миф или реальность?», в котором он рассказал подлинную историю знаменитой сказки. В результате многолетней работы историк нашел прямые доказательства того, что Белоснежка существовала на самом деле и жила в Средневековье.
Согласно Зандеру, прообразом сказочной героини стала графиня Маргарита фон Вальдек, которая жила в 15 веке в графстве Бад Вилдунген. Она была настоящей красавицей. У Маргариты, как и в сказке, была мачеха, но она не желала зла своей падчерице.
Реальная Белоснежка стала жертвой спецслужб Испании. Дело в том, что Маргарита была влюблена в испанского короля Филиппа Второго, поэтому приближенные к королю охранники отравили девушку. Они решили, что брак с Белоснежкой будет невыгодным политическим ходом.
Зандер так же рассказал и про семерых гномов. Они существовали на самом деле, только это были не гномы, а дети-узники. По словам историка, подростки работали в шахте на медном руднике, который принадлежал брату Маргариты-Белоснежки. Они стали прообразом гномов, потому что из-за работы в жестких условиях росли скорченными, угловатыми и хромыми.
Эта история Маргариты переходила из уст в уста сотни лет, после чего в 19 веке братья Гримм отразили ее в своей сказке, правда, со счастливым концом.
Часть 2. В истории с Белоснежкой была замешана богиня?
Мифологическим предком Белоснежки была скандинавская богиня любви Фрейя. Причем из ее образа родились сразу две сказочных героини: и Злая королева, и невинная падчерица. Королеву, подобно Фрейе, наделили стремлением к вечной красоте и жаждой до диковинных вещиц. По преданию, у Фрейи было все, что только может быть у богини, не было одной лишь вещи – легендарного алмазного ожерелья, которое называлось Брисингамен и считалось красивейшим украшением в целом мире. И она очень хотела завладеть им! Но, поскольку драгоценную безделушку хранили гномы, жившие глубоко под землей, пришлось спускаться к ним.
Дальнейшую историю жизни среди маленьких рудокопов унаследовала Белоснежка. За некоторым исключением, которое, по правде говоря, всегда интуитивно чувствовалось читателями по мере взросления, и выражалось в немом вопросе: «Насколько близкими были отношения Белоснежки с гномами?» =) А дело было так. Гномы предложили Фрейе сделку: взамен за ожерелье она должна была прожить с ними год в роли жены (да, да, одной на всех). Красавица поначалу испугалась, но желание заполучить ожерелье оказалось сильней (в конце концов, что такое год для бессмертной богини?). И она согласилась, настояв лишь на том, чтобы гномы помылись. После того, как рудокопы смыли с себя многослойную грязь, Фрейя решила, что они не так уж и уродливы. Она проводила каждую ночь с новым гномом, а они слагали песни о ее неземной красоте, осыпали ее драгоценными камнями… И, наконец, один из гномов застегнул сверкающее ожерелье Брисингамен на лилейной шее Фрейи. Богиня обняла каждого на прощанье и поднялась обратно в свой волшебный замок. Вот такая меркантильная особа была бабушкой современной Белоснежки.
Чуть южнее, по средневековой Швейцарии, путешествовала похожая легенда. Правда, там объявился грозный муж пленной красавицы (читай, принц), и он не пожалел мелких развратников, расправившись с ними самым безжалостным способом. История так и называлась: «Смерть семи гномов».
Похожие сказки есть и у других народов. В русской народной версии Белоснежка становится царевной, а место гномов занимают богатыри или даже добрые разбойники. Интерес тут представляет число покровителей преследуемой злыми силами (мачехой) героини. Традиционно их семь, но во многих вариантах фигурирует число двенадцать, как, скажем, в первоначальной записи текста услышанной сказки, которую сделал Пушкин (в стихотворной обработке число богатырей стало семь).
Предполагается , что в этих сказках отразились древние космогонические представления, при этом если Белоснежка (Царевна) олицетворяет Луну, то двенадцать ее братьев-защитников-гномов-богатырей - это двенадцать лунных месяцев. В известной словацкой сказке об изгнанной падчерице и двенадцати братьях-месяцах последние так и названы своими именами. Допустимо истолкование семи богатырей (гномов) как семи небесных светил (больших и малых), доступных наблюдению невооруженным глазом и известные всем древним народам: Солнце, Луна, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Меркурий. В таком случае Белоснежка-падчерица или замещающая их безымянная царевна - реминисценция (т.е. смутное воспоминание) о древней Богине Земле (Мать Сыра Земля, Деметра), над которой восходят и ходят все семь светил.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:08
Сегодня, 09:08 by ErnestaПросмотров: 41Комментарии: 1
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