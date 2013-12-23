Бог Дождя

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 20:36

Estellan Просмотров: 43 Комментарии: 9 +5 Сегодня, 20:36 by

Луч света чьей-то души коснулся его, призывая спуститься с Небесного Чертога на Землю, и Бог Дождя поторопился откликнуться на этот зов. Слишком много времени прошло с тех пор, когда в последний раз он чувствовал подобный зов, когда кто-то нуждался в нем и призывал его по имени, которое он сам давно считал забытым.С потоком дождя молодой Бог спустился на Землю и увидел перед собой опешившего человека, совсем юного, еще мальчишку. Мальчик, казалось, не ожидал подобного, и теперь сидел на земле во все глаза таращась на светловолосое божество в легких одежках.- Кто ты? – едва слышно прошептал юнец.- Зачем ты призывал меня?Бог Дождя не привык к тому, чтобы его боялись. Но когда его призывали в последний раз? Сколько времени прошло с тех пор?- Ты правда Бог Дождя?- Да.Поднявшись с земли, мальчишка цепко схватил его за руку, и буквально поволок за собой за угол хижины, где на пеньке обнаружился совсем ветхий старик, куривший трубку.- Надо же. У мальца-то, получилось.Старик крякнул и принялся выбивать трубку, на какое-то время абсолютно утратив видимый интерес и к юному Богу и к его проводнику. По крайней мере, у Бога Дождя появилось время осмотреться, и понять, что он не узнает это место. Кругом, насколько хватало глаз, была пустыня, ветер, играя, пересыпал песчинки, вырисовывая только ему ведомые фигуры, и заставляя дюны лениво переползать с места на место. Потрескавшаяся, иссохшая земля, сейчас больше похожая на камень, слишком давно жаждала воды.- Мой город…- Твоего города давно уже нет. Его поглотила пустыня. Как и все здесь, – старик обвел рукой раскинувшийся перед ними пейзаж. – Очень давно пески поглотили его, и теперь лишь раз в сотню лет, когда дуют влажные ветра с моря, пустыня отступает, обнажая развалины. Твои люди нашли себе нового Бога и молились ему, но их новый Бог не мог спасти их от засухи. Слишком давно люди забыли, что Боги слышат только чистые души и лишь чистые помыслы, обращенные к ним. Они несли в твой храм янтарный мед, белую, как снег, муку, и красное, как кровь, вино, но это не могло помочь им.- Новый Бог?- Золото. Богатства. Люди забыли так много. Но ты услышал зов ребенка, того, кто сохранил чистую душу. Я знал, что ты его услышишь.- Зачем ты призвал меня, спустя столько времени?- Нам нужен дождь. Урожай гибнет, и нет такого золота во всем мире, которое вернет ушедшие подземные источники или прольется, несущим жизнь дождем, на высохшую землю. Ты поможешь нам?Ничего не ответил ему Бог Дождя, лишь с горизонта, недовольно ворча, потянулись тяжелые, свинцовые тучи. Подгоняемые легким ветром, они быстро закрыли собой горизонт и совсем скоро обрушились на землю потоками воды.Как дитя, радовался старик тому дождю, радовалась земля, и все растущее на ней, жадно впитывая влагу, распрямляя пригнутые к земле жарким солнцем стебли, расправляли листья. Поднявшись со своего места старик приблизился к молодому Богу.- Твои люди ушли, на север. Жрецы основали там храм, и новый город, вновь взывают к тебе. Может быть, там ты найдешь другие светлые души? Но будь осторожен, слишком давно люди шепчутся, что храм тот пуст, а Бог Дождя давно мертв.И снова ничего не ответил молодой Бог старику, лишь кивнул и направился на север. Три дня шел он до высоких каменных стен нового города, три дня злой ветер и грубый песок рвали его одежды, забивались в волосы, и иссушали кожу. Вечером третьего дня он вошел в город. Целую ночь Бог Дождя ходил по городу, слушал мысли людей и разглядывал их души. Злыми были мысли людей, и в душах даже самых маленьких детей он не нашел ни единого лучика света. Опечалился молодой Бог, а к рассвету вышел к храму. Прекрасен был сей храм, сложенный из камня и украшенный металлом, убранство сверкало и переливалось в свете солнца, но он был пуст. Камень и металлы не могут жить, покинув землю. Не могут дышать и не могут больше отвечать на силу, с которой к ним обращаются. Прежний его храм не был построен, он сплетался из ветвей деревьев и кустарников, полом его была земля, устланная мягчайшим ковром травы, а алтарем живой, сверкающий ключ, выбивающийся из под земли со смеющимся звоном. Стоящий же сейчас перед ним храм был мертв. В нем не было жизни и не было силы его, или любого другого Бога. Разве люди это не чувствуют?Бог Дождя поднялся по ступеням, к самым дверям храма, сделанным из крепких досок таких же мертвых, как и все тут, деревьев, когда путь ему преградил один из жрецов. Он носил знак дождя, и только по этому знаку, некогда врученному первому жрецу, молодой Бог узнал в этом человеке своего служителя. У его первых жрецов не было богатых одежд, и сверкающих украшений. Зато была чистая, светлая душа, которой начисто был лишен этот человек.- Бродяга?! Убирайся!Жрец замахнулся посохом, вынудив того отступить.- Убирайся, убирайся! Нечего тебе тут делать. Нищие должны сидеть у подножия лестницы.- Но я хочу войти.Воспротивился юный Бог, а жрец рассмеялся неприятным, каркающим смехом.- Хочешь войти? А что у тебя есть для нашего всемилостивого Бога? Ты принес ему янтарный мед? Белую, как снег, муку? Или, быть может, красное, как кровь, вино? У тебя нет ничего, что можно принести ему в дар в обмен на его милость и внимание. Уходи!- У меня чистая душа. И именно в ней храм моего Бога. Мне не нужны ни мед, ни мука, ни вино, чтобы он меня услышал. Я – Бог Дождя.- Ты сумасшедший бродяга.Жрец оттолкнул юного Бога, и тот упал, скатившись к подножию лестницы. Смеялся жрец, бренча разнообразными украшениями, смеялись прихожане со свертками в руках, смеялись нищие, показывая на него пальцами. Лишь чьи-то тонкие руки помогли ему подняться с земли, помогли отряхнуть одежды, и обладательница этих рук провела его прочь от храма, к реке.Усадив его на камень, девушка промыла его раны и перевязала их. Лишь после этого опустилась перед ним на землю, и заговорила, внимательно вглядываясь в лицо молодого Бога.- Ты правда Бог Дождя?- Да.Ответил он, и простер руку в сторону реки. Повинуясь его жесту волны отступили, обнажая песчаное дно. Девушка покачала головой, рассыпав по плечам сияющие золотом волосы, и он не смог понять по этому жесту поверила она ему или нет.- Не ходи в тот храм. Там пусто. Они не понимают, никто не понимает. Они говорят сами с собой и слышат только себя. Люди давно забыли, каково это, когда их Бог отвечает им. Жрецы говорят им то, что они хотят слышать, но и жрецы больше не говорят с Богами.Юный Бог рассматривал ее, и впервые, в этом городе увидел столько света в душе человека. Сняв с шеи знак Дождя, он вручил его девушке, и, попрощавшись, покинул каменный город.Через несколько дней Бог Дождя вернулся к руинам своего прежнего храма. Старик был прав, что там не осталось ничего. Лишь песок, камни и пни, оставшиеся от некогда прекрасных зеленых деревьев, что были стенами его убежища на Земле. Несколько дней он провел на руинах, говорил с ветрами, чтобы те больше не засыпали его город песком, говорил со спящим под землей ключом, вызывая его на поверхность. А потом, с новым потоком дождя покинул Землю, вернувшись в Небесный Чертог.Он не видел, как у корней одного из высохших пней поднялся крохотный зеленый росток, и безбоязненно расправил листики под палящим солнцем, потому что знал, здесь снова пройдет дождь, смывая пыль и напитывая землю, и не даст ему погибнуть. Не видел, как бережно коснулись этого ростка тонкие пальцы девушки, а ее лицо озарила улыбка.Но он знал, что даже через многие километры пустыни к его новому, живому храму найдут путь люди с чистой душой, и он снова услышит их молитвы. Здесь снова будет жизнь.

Ключевые слова: Бог дождь пустыня вера жрец авторская история

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