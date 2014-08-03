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Стихи

Смерть

Холодные капли дождя разбивались о камень,
И старый изломанный клен скрипел на ветру.
Отбросив в сторону зонт, я вскинул лик к небу,
Позволив серой тоске омыть душу свою…
Промокший насквозь, я вперед брел по дороге,
Все мысли терялись, мешаясь в моей голове.
Я брел с ощущением того, что шагаю по краю,
Держась лишь за то, что еще не истлело во мне…
Это Вы…

Я с трудом вспоминаю холодную, мрачную осень,
Её серость, тоску и дождь, что лил день за днем.
Вспоминаю наш дом, что стоял, покосившись с годами,
Что встречал гостей полусгнившим осевшим крыльцом.
И Вас, что безмолвно застыли на нашем пороге…
Вы первой пришли, чтоб проститься с умершим отцом…

Я Вас встретил тогда впервые, еще ребенком,
И с тех пор, наверно, полжизни уже прошло.
Но спустя столько лет, поверьте, мне все ещё стыдно,
За проклятия, что я кричал в тот день Вам в лицо…

Нет, как выглядит Ваше лицо я, увы, не помню.
Не запомнил его ни в тот раз и ни через год,
Когда Вы ещё раз пришли, но уже к нам с мамой.
В тот год, когда я уехал, туда, где много сирот…

Да, с тех пор мы видимся часто, порой очень.
И виной тому то, что я знаю, где Вас искать.
Но всегда застаю я, увы, лишь Вашу спину,
А мне столько всего в лицо нужно Вам сказать!

Я в немом крике отчаянья, я забыл о покое,
Я вас вижу в бреду, наяву и даже во сне.
Что мне сделать? Что? Ответьте! Прошу! Я не знаю!
Что мне сделать, чтобы Вы вновь пришли. Но уже ко мне.

Отбросив в сторону зонт, я вскинул лик к небу
Позволив серой тоске омыть душу свою…
Я шагнул на проезжую часть, где мчались машины,
Когда Вы легонько сжали руку мою.

Обернувшись, я Вас, наконец, смог ближе увидеть,
И с лица, что манило меня, сбросить тайны покров.
Я взглянул Вам в глаза, но то, что я в них увидел,
Заглушил шум дождя и прощальный скрип тормозов…

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:56
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 17:56 by Nekroman4egПросмотров: 55Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Смерть судьба дождь отчаяние авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 19:03
+1
Онлайн
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Публикаций: 162
Комментариев: 5 687
Сильно!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#2 написал: Tigger power
Вчера, 19:37
0
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Репутация: (412|0)
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Комментариев: 1 187
Столько отчаянья, тоски и безнадежности. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#3 написал: TiTaN_2017
Вчера, 23:30
0
Группа: Посетители
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Публикаций: 24
Комментариев: 500
Ну что сказать?......написано от души! Здорово! Только плюс и никак не меньше! Супер! +++++++++
Зарегистрирован: 11.07.2017
 
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