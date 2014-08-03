СмертьХолодные капли дождя разбивались о камень,
И старый изломанный клен скрипел на ветру.
Отбросив в сторону зонт, я вскинул лик к небу,
Позволив серой тоске омыть душу свою…
Промокший насквозь, я вперед брел по дороге,
Все мысли терялись, мешаясь в моей голове.
Я брел с ощущением того, что шагаю по краю,
Держась лишь за то, что еще не истлело во мне…
Это Вы…
Я с трудом вспоминаю холодную, мрачную осень,
Её серость, тоску и дождь, что лил день за днем.
Вспоминаю наш дом, что стоял, покосившись с годами,
Что встречал гостей полусгнившим осевшим крыльцом.
И Вас, что безмолвно застыли на нашем пороге…
Вы первой пришли, чтоб проститься с умершим отцом…
Я Вас встретил тогда впервые, еще ребенком,
И с тех пор, наверно, полжизни уже прошло.
Но спустя столько лет, поверьте, мне все ещё стыдно,
За проклятия, что я кричал в тот день Вам в лицо…
Нет, как выглядит Ваше лицо я, увы, не помню.
Не запомнил его ни в тот раз и ни через год,
Когда Вы ещё раз пришли, но уже к нам с мамой.
В тот год, когда я уехал, туда, где много сирот…
Да, с тех пор мы видимся часто, порой очень.
И виной тому то, что я знаю, где Вас искать.
Но всегда застаю я, увы, лишь Вашу спину,
А мне столько всего в лицо нужно Вам сказать!
Я в немом крике отчаянья, я забыл о покое,
Я вас вижу в бреду, наяву и даже во сне.
Что мне сделать? Что? Ответьте! Прошу! Я не знаю!
Что мне сделать, чтобы Вы вновь пришли. Но уже ко мне.
Отбросив в сторону зонт, я вскинул лик к небу
Позволив серой тоске омыть душу свою…
Я шагнул на проезжую часть, где мчались машины,
Когда Вы легонько сжали руку мою.
Обернувшись, я Вас, наконец, смог ближе увидеть,
И с лица, что манило меня, сбросить тайны покров.
Я взглянул Вам в глаза, но то, что я в них увидел,
Заглушил шум дождя и прощальный скрип тормозов…
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:56
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 17:56 by Nekroman4egПросмотров: 55Комментарии: 3
Ключевые слова: Смерть судьба дождь отчаяние авторский стих