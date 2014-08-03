Смерть

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:56

Причина: Стилистика автора сохранена

Nekroman4eg Просмотров: 55 Комментарии: 3 +5 Вчера, 17:56 by

Холодные капли дождя разбивались о камень,И старый изломанный клен скрипел на ветру.Отбросив в сторону зонт, я вскинул лик к небу,Позволив серой тоске омыть душу свою…Промокший насквозь, я вперед брел по дороге,Все мысли терялись, мешаясь в моей голове.Я брел с ощущением того, что шагаю по краю,Держась лишь за то, что еще не истлело во мне…Это Вы…Я с трудом вспоминаю холодную, мрачную осень,Её серость, тоску и дождь, что лил день за днем.Вспоминаю наш дом, что стоял, покосившись с годами,Что встречал гостей полусгнившим осевшим крыльцом.И Вас, что безмолвно застыли на нашем пороге…Вы первой пришли, чтоб проститься с умершим отцом…Я Вас встретил тогда впервые, еще ребенком,И с тех пор, наверно, полжизни уже прошло.Но спустя столько лет, поверьте, мне все ещё стыдно,За проклятия, что я кричал в тот день Вам в лицо…Нет, как выглядит Ваше лицо я, увы, не помню.Не запомнил его ни в тот раз и ни через год,Когда Вы ещё раз пришли, но уже к нам с мамой.В тот год, когда я уехал, туда, где много сирот…Да, с тех пор мы видимся часто, порой очень.И виной тому то, что я знаю, где Вас искать.Но всегда застаю я, увы, лишь Вашу спину,А мне столько всего в лицо нужно Вам сказать!Я в немом крике отчаянья, я забыл о покое,Я вас вижу в бреду, наяву и даже во сне.Что мне сделать? Что? Ответьте! Прошу! Я не знаю!Что мне сделать, чтобы Вы вновь пришли. Но уже ко мне.Отбросив в сторону зонт, я вскинул лик к небуПозволив серой тоске омыть душу свою…Я шагнул на проезжую часть, где мчались машины,Когда Вы легонько сжали руку мою.Обернувшись, я Вас, наконец, смог ближе увидеть,И с лица, что манило меня, сбросить тайны покров.Я взглянул Вам в глаза, но то, что я в них увидел,Заглушил шум дождя и прощальный скрип тормозов…

Ключевые слова: Смерть судьба дождь отчаяние авторский стих

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