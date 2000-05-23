Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Смертельные файлы

Unknown.rar

Название архива: unknown.rar.

Опасность: неизвестно.

Дата архива: 23.05.00 1:00:00.

История:
Файл был найден на флешке. Архив не был запаролен, однако внутри архив "Secret" запаролен. Никто не знает от него пароля. Опасность неизвестна. Флешка была найдена в бункере и была в крови. Также она была вся поцарапана. Сама флешка была найдена в 16.05.17.

Однако есть люди, которые думают, что файлы в запароленном архиве неопасны. И они, наверное, правы.

Если вы открыли архив, то будьте аккуратны! Ссылка на файл: тут.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:49
Сегодня, 13:49 by MishaQuake333Просмотров: 1Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Неизвестность флешка архив пароль смертельные файлы авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.