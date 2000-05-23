Unknown.rarНазвание архива: unknown.rar.
Опасность: неизвестно.
Дата архива: 23.05.00 1:00:00.
История:
Файл был найден на флешке. Архив не был запаролен, однако внутри архив "Secret" запаролен. Никто не знает от него пароля. Опасность неизвестна. Флешка была найдена в бункере и была в крови. Также она была вся поцарапана. Сама флешка была найдена в 16.05.17.
Однако есть люди, которые думают, что файлы в запароленном архиве неопасны. И они, наверное, правы.
Если вы открыли архив, то будьте аккуратны! Ссылка на файл: тут.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:49
Сегодня, 13:49 by MishaQuake333Просмотров: 1Комментарии: 0
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