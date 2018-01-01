Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Смертельные файлы

Mr Kitty saves the world

Mr. Kitty saves the world (Мистер Китти спасает мир).
Сумасшедшая игра по крипипасте, в которой, судя по названию, мы Mr. Kitty и спасаем мир.

При первом запуске мы видим тёмный фиолетовый титульник (да вообще вся игра темно-фиолетовая), внизу написано "Нажмите Пробел для игры". Нажимаем пробел и видим не то, чего мы ожидали на самом деле.

С экраном начинают происходить очень странные вещи. По экрану разбегаются и трясутся надписи "Mr. Kitty Saves the World", а затем начинается игра. А начинается она с того, что мы бежим каким-то человеком, одетым как чёрный ниндзя, а за нами быстро ползёт гигантский кот, который открывает рот, и у него изо рта вылезает вторая голова. Это и есть этот "Мистер Kitty". Мы бегаем по бесконечному залу, преодолеваем препятствия.

Если мы будем убегать от кота всё дальше и дальше, то на экране будет появляться всё больше и больше движущихся картинок, которые будут мешать видеть препятствия.

Если котища сожрёт нас, то игра будет пройдена. Если же мы убежим от него, то появится лицо, которое будет очень некстати, а затем игра автоматически вырубится.

Игра.

Mr Kitty saves the world

Автор - неизвестен.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 17:00
Вчера, 16:52 by pushaПросмотров: 94Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Игра фрагмент кот

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.