Mr Kitty saves the world

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 17:00

pusha Просмотров: 94 Комментарии: 0 0 Вчера, 16:52 by

Mr. Kitty saves the world (Мистер Китти спасает мир).Сумасшедшая игра по крипипасте, в которой, судя по названию, мы Mr. Kitty и спасаем мир.При первом запуске мы видим тёмный фиолетовый титульник (да вообще вся игра темно-фиолетовая), внизу написано "Нажмите Пробел для игры". Нажимаем пробел и видим не то, чего мы ожидали на самом деле.С экраном начинают происходить очень странные вещи. По экрану разбегаются и трясутся надписи "Mr. Kitty Saves the World", а затем начинается игра. А начинается она с того, что мы бежим каким-то человеком, одетым как чёрный ниндзя, а за нами быстро ползёт гигантский кот, который открывает рот, и у него изо рта вылезает вторая голова. Это и есть этот "Мистер Kitty". Мы бегаем по бесконечному залу, преодолеваем препятствия.Если мы будем убегать от кота всё дальше и дальше, то на экране будет появляться всё больше и больше движущихся картинок, которые будут мешать видеть препятствия.Если котища сожрёт нас, то игра будет пройдена. Если же мы убежим от него, то появится лицо, которое будет очень некстати, а затем игра автоматически вырубится.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Игра фрагмент кот

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