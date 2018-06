Buried alive

Я очень люблю покемонов, особенно люблю игры про этих замечательных существ. Но с ними не всё так просто, с ними связано много пугающих историй, одну из которых я расскажу вам прямо сейчас.Для того чтобы быть в курсе, вам необходимо поиграть в Pokemon Red/Blue. В этих играх есть город Lavender с довольно пугающей музыкой. По сюжету нужно было зайти в башню в этом городе и сражаться с покемонами-призраками, а потом подняться на верхний этаж башни и спасти мистера Фуджи от бандитов. Это оригинальный сценарий...Но мы рассматриваем необычный случай...Ходят слухи, что вместо мистера Фуджи и бандитов на верхнем этаже могут оказаться лишь два надгробья, откроется диалоговое окно со словами: "YOU'RE HERE... I'M LONELY... SO VERY LONELY... WON'T YOU JOIN ME?" Затем из одного из надгробий вылезет Погребённый заживо (Buried alive), который будет сражаться с игроком. Вот он:Полусгнивший мертвец, готовый сразиться с вами... Знаете, что? Вы проиграете. Да, вы можете оказывать сопротивление, обороняясь своими покемонами. Даже если вы победите сильных покемонов Погребённого, он выставит против вас WHITE HAND, которого вы, скорее всего, не сможете победить (его атаки вырубают сразу, он может восстанавливать здоровье и копировать облик и способности других покемонов). Как только вы проиграете, Погребённый будет затаскивать вашего игрового персонажа под землю, пожирая...В Pokemon FireRed/LeafGreen так же можно встретить Погребённого (при тех же условиях). Исключением является новый покемон Погребённого - ПИКАЧУ ЭША. Не пытайтесь с ним сражаться, ВАМ ЕГО НЕ ПОБЕДИТЬ.

