Friday the 13th: The Game

Пятница 13-е - достойная франшиза. Легендарная серия фильмов ужасов, способных сильно напугать. И вот, в 2017 году Gun Media и lllFonic предоставляют возможность почувствовать страх, окунуться в атмосферу лагеря "Хрустальное озеро ", взять на себя роль маньяка...Я буду рассказывать об игровом процессе в онлайн-режиме. Геймплей подразделяется на игру за маньяка и на игру за жертву. Суть такова: группа людей спокойно отдыхает в лагере на природе, и тут приходит страшный маньяк Джейсон Вурхиз, жестоко убивает одного из отдыхающих, все разбегаются, и тут начинается самое интересное...1). Людей раскидывает по всей локации (к слову, локация не одна, их несколько). Ваша цель - спастись от маньяка. Спастись можно несколькими вариантами: вызвать полицию и дождаться её прихода; починить машину и уехать на ней; починить лодку и уплыть; дождаться, пока кончится игровое время (20 минут); УБИТЬ МАНЬЯКА ДЖЕЙСОНА ВУРХИЗА (об этом чуть позже). Маньяк передвигается медленнее жертв, но у вас есть определённое ограничение по передвижению (около карты в правом нижнем углу есть полоска "stamina" - запас жизненных сил. Когда полоска закончится, вы выдыхаетесь и передвигаетесь медленнее. "Stamina" восстанавливается, когда персонаж отдыхает (стоит или сидит). "Stamina" расходуется быстрее или медленнее в зависимости от того, каким персонажем вы управляете. Так, если вы управляете девушкой Тиффани, то будете бегать и восстанавливаться быстрее, а если будете управлять девушкой Деброй, то будете бегать медленнее (зато чинить технику быстрее).Как я уже упоминал, персонажи выдыхаются. А это значит, что от маньяка вы будете бегать недолго - он вас поймает. Что же делать? На такие случаи в игре есть дома, в которых можно спрятаться и закрыть двери на замок. Также в дома можно попасть через окна. Плюсом для жертвы является то, что маньяк не способен пролазить через окна, зато может сломать дверь и проникнуть к вам (3-4 удара - и дверь в щепки).В домах можно найти много полезных вещей: карта поможет ориентироваться в локации, рация позволяет общаться с другими игроками на больших расстояниях, канистрой с бензином можно заправить лодку или машину, можно найти ключи от машины и аккумулятор для неё, телефонную батарею, оружие для БОРЬБЫ с маньяком, аптечку... В одном из домов можно вызвать полицию (если маньяк не вырубит электричество, которое придётся чинить), а в другом по радио можно вызвать ТОММИ ДЖАРВИСА, важного персонажа для убийства маньяка.Итак, допустим, вы хотите покончить с Джейсоном. Как же это сделать? Для начала находим лачугу Джейсона Вурхиза, забираем оттуда свитер и топор (играя ОБЯЗАТЕЛЬНО на женском персонаже). Затем вызываем по радио Томми Джарвиса (дом с этим радио ещё нужно найти, каждый раз предметы оказываются в различных местах, в рандомном порядке, поэтому тупо заучить локацию не получится). Управление Томми Джарвисом может достаться любому игроку, независимо от того, спасся или умер ли он (даже если игрок всё ещё бегает по локации). Затем нужно нанести Джейсону определённое количество урона (ружья, ножи, капканы, биты - любые предметы, которыми можно бить. Но наиболее эффективно бить маньяка мачете, ружьём, топором) до момента, пока с него не слетит МАСКА. Томми Джарвис должен подобрать маску. Игрок со свитером подходит к маньяку и обездвиживает его как раз этим свитером, бьёт, и Джейсон падает на колени. Осталось заключительное действие: Томми Джарвис подходит и убивает Джейсона, ОБЯЗАТЕЛЬНО ТОПОРОМ ИЛИ МАЧЕТЕ. Ещё раз запомните: ТОММИ ДЖАРВИС, МАСКА, СВИТЕР. Убить маньяка тяжело, легче спастись от него.2)Не менее увлекательный процесс. Когда вы управляете Джейсоном, ваша задача - убить всех людей в лагере. Я уже писал, что Джейсон передвигается медленнее своих жертв, зато у него есть весьма сильные способности. Так, Джейсон может телепортироваться в любую точку карты, за исключением домов, в них он телепортироваться не может; выслеживать жертв специальным зрением, которое делает окружение серым, а игроков подсвечивает красным; кратковременно передвигаться с бешеной скоростью. Эти способности нельзя использовать всю игру, они имеют своё время перезарядки. Джейсон имеет различные кровавые добивания жертв (зависят от того, каким Джейсоном управляет игрок). Маньяка можно оглушать на время различными оружиями. Стоит упомянуть, что Джейсон может выводить из строя машину и лодку, может отрубать электричество в домах, ставить капканы, метать ножи.Графика смотрится сносно. Она не на уровне графики в играх Детройт или Ведьмак 3, но смотрится неплохо, она не мешает наслаждаться игрой.Музыка атмосферная, она очень подходит к этой игре. Когда Джейсон рядом, начинает играть нарастающая тревожная музыка.Игра очень интересная, поиграть в онлайне очень приятно. Я в меру попугался и замечательно провёл время за игрой. Несмотря на то, что она вышла в 2017 году, сейчас ещё не мертва, так как недавно вышел сюжетный режим (в одиночной игре, к сожалению). Так что вперёд, покупайте игру и наслаждайтесь! Собирайте друзей, максимальное количество игроков в комнате 8., оценка: 10/10.Купить игру (на компьютер/ноутбук): Friday the 13th: The Game in Steam

