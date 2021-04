Что это было?

Всем добрый день! Совсем недавно обнаружил на Ютубе странный канал, где собраны такие же странные видеоролики, смысл которых порой невозможно объяснить... Называется канал - Volo vivere in aeternum.... Долго не мог понять, на каком языке написана эта фраза. Пошерстив ряд гугл переводчиков, удалось определить латынь....Буквальный перевод - (я хочу жить вечно)... Слегка заинтригованный, я продолжил ознакомление....Первое ,что сразу бросается в глаза - необычная и пугающая заставка канала. Горизонтальным рядом вылеплен небольшой калейдоскоп старинных фотографий, явно сделанных в 19 веке, на которых изображены жуткие куклы и маски. Я очень надеялся, что в описании канала я смогу разгадать эту тайну, однако вопросов прибавилось ещё больше.333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnia denique in aeternum 333333 omnБессмысленное чередование троек и латинской фразы (все прекрасно навсегда)... Это единственное, что автор захотел рассказать о себе. Странно, не правда ли?Теперь насчёт содержания. Видеоролики, которые выложены на данном канале, явно не предназначены для широкой публики. Они скорее для на изысканного любителя! В них явно прослеживается оттенок файлов 21 (многие наверняка слышали про такие файлы), хотя формат и "поведение" роликов Volo vivere in aeternum ничем не отличается от стандартных роликов Ютуба... Обладает ли данный контент паранормальными свойствами, пока трудно сказать... Ясно одно - от него буквально прёт НЕГАТИВ!Никакой примитивной чернухи там нет, и за это мой личный плюс таинственном автору.Однако энергетика этих роликов явно несёт зло, а некоторые "творения" и вовсе способны повлиять на физическое самочувствие человека. Они просто вырывают глаза резкими перепадами красок и яркости и вызывают острую головную боль(вы сами убедитесь в этом).Создатель канала от души постарался, чтобы зритель от начала и до конца ощущал дискомфорт во время просмотра. Смысл роликов - полное отсутствие всякого смысла.Некоторые фрагменты могут вызвать приступы страха. Создатель наверняка подмешал туда соус 25 кадра, подсознательного влияния на психику человека. Поиск смысловой нагрузки этих роликов обречён на провал, а это вызывает навязчивую идею типа "о чём же это видео, блин???"Интересно, что под каждым роликом стоит однотипный текст описания, которое в точности копирует описание самого канала. Те же самые наборы троек и латиницы. Названия 80% роликов так же на латыни, остальные - бессмысленный набор букв.Между прочим, комментарии под видео отключены, и зритель никогда не сможет задать вопрос автору - для чего он создавал этот канал, и в чём смысл данных роликов.Что меня удивило, так это отсутствие подписчиков. Канал был создан почти 2 года назад, однако автор видимо совсем не заинтересован в привлечении народа! Это вынуждает ещё раз повторить настойчивый вопрос "ЗАЧЕМ его создавали???" Если подписчики автору не нужны, кто же будет смотреть данные "шедевры"?.... Хотя небольшое количество лайков там всё же есть. Лично мне это кажется странным, само название канала не имеет логического смысла, его лишь можно случайно "подловить" в ленте Ютуба. Именно так я его и нашёл, бесцельно скитаясь на испаноязычном сегменте.Короче ,выводы делайте сами!Всем добра!

