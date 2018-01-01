Очень странный русскоязычный канал на YouTube. "Ахмат"

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:31

Сергей Смирнов Просмотров: 35 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:31 by

Доброго времени суток! Я знаю, что в этот раздел обычно пишут и о странных каналах на YouTube. Так вот, я столкнулся с одним из таких. Около года назад я лазил по интернету в поисках каких-то интересных видео или каналов на YouTube ради развлечения. Так получилось, что наткнулся на этот очень странный канал. Называется он "Ахмат". Вот ссылка на него:Смотрите только на свой страх и риск! Я не отвечаю за то, что с вами может быть при просмотре этих видео!Сначала я не придал ему никакого значения: название показалось совершенно обычным (я подумал, что это связано с известным клубом, но нет), на главной странице было видео "Установка" с настроечной таблицей (оно и сейчас там).Я просто ради интереса заглянул в остальные видео. Оказалось, их там было много, да еще и совершенно различного содержания. В данный момент у некоторых видео ограничен доступ, но могу сказать, что в большинстве своем они очень жуткие. После того, что на канале происходило в последнее время, я решил зарегистрироваться на этом сайте и донести до вас все свои соображения.Один вид видео обозначается буквой А, в них роботический или измененный человеческий (точно не могу сказать) голос со странными интонациями цитирует известные фразы. Вот пример одного из них:Другие видео обозначены буквой R, в них играет музыка со статичным изображением.Казалось бы, ничего особенного. Но дальше - больше.Есть видео, добавленные в плейлист "Письма". Содержание их я совсем не понимаю. Есть вырезки из различных фильмов и мультфильмов. Их назначение я тоже не понимаю.Теперь перейдем к нескольким интересным моментам этого канала.1. Сериал "Гаудеамус, или О скоротечности жизни". Его содержание устрашает. В основном, он описывает жизнь каких-то детей, с которыми происходит буквально какой-то трэш. Хотя на канале сейчас только 7 серий, уже какой-то сюжет можно разглядеть. К сожалению, у двух серий ограничен доступ в настоящий момент. Вот ссылка на первую серию:2. "Обращения" создателя или же одного из создателей этого канала. Одно из таких "обращений" было заблокировано несколько раз, поэтому сейчас к нему ограничен доступ (могу сказать только, что оно было посвящено синему киту; самое страшное то, что его крик из этого видео представлен в видео "С названием"). Эти "обращения" сейчас собраны в плейлист "Куда катится мир?"На этих видео человек в маске, шарфе и шапке, покрытый какой-то тряпкой, на фоне стены с дверью (точно не знаю, дверь ли это, но заметна ручка) и картиной с пейзажем (в одном из видео он сидит на фоне белой стены) рассуждает тем же самым голосом, что и в других видео. Он говорит медленно и слегка непонятно (также видео "приукрашены" различными визуальными эффектами), но определенно это человек. Акцент на том, что это, скорее всего, человек, я сделал потому, что в видео "Проблема" было сказано, что другим членам группы "Ахмат" (они так себя называют) представляют затруднение наш язык и даже человеческая речь. Ниже будет ссылка на это видео, смотрите на свой страх и риск!3. Координаты. Видео с названиями "#1", "#2", "#3" достойны отдельного упоминания. В этих видео тот же голос зачитывает "координаты". Я не нашел ничего проще, чем вбить их в гугл карты. И тут мне буквально вынесло мозг! Оказалось, что это координаты мест из моего города! Мне стало как-то не по себе из-за этого. Я даже ходил проверять эти места, но ничего там не нашел.Хочу сказать, что я проверил только координаты из первых двух видео. Третье видео вышло совсем недавно, поэтому я намереваюсь проверить эти координаты.Мне вот что странно. На этом канале все время упоминается некое "электронное устройство межментальной связи RS-908". Я не понимаю, что это значит, но там даже приводились видео с тестами этого устройства. Собственно, решил написать я про этот канал только потому, что этот "специалист по связям с общественностью" куда-то сбежал с этим устройством (так утверждается в видео). Я подумал, что это может что-то значить, поэтому сразу же написал сюда.Хочу еще сказать, что канал "Ахмат" бывает активен не очень часто. Меня буквально напугали последние видео, если учесть, что создатели, возможно, не люди, да еще существует какое-то устройство межментальной связи. Я пытался в течение года связаться с этой группой через их почту (ее можно найти в описании канала), однако ответа до сих пор не поступило.Я буду продолжать отслеживать все происходящее на этом канале. Возможно, мое описание несколько сумбурно, но я пытался донести до вас основную информацию, которой располагаю. Я точно не знаю, может быть, это всего лишь арт-проект или вообще чья-то шутка. Я увидел в этом канале что-то мистическое и странное, поэтому и поспешил поделиться с вами, так как читаю этот сайт давно, но до сих пор не думал написать сюда об этом.Еще раз повторяю, вы изучаете этот канал на свой страх и риск! Я не знаю, как могут повлиять на вас эти видео. Может, кто-то сможет объяснить, что это за канал и почему на нем выходят такие странные видео? Я продолжу наблюдения и, как только будет еще какая-то информация по данной теме, напишу сюда. Может быть, если вам будет интересна эта тема, я напишу обо всех видео подробнее (я показывал эти видео нескольким людям и спрашивал их мнения по этому поводу). Надеюсь, я не отнял у вас время.

Ключевые слова: Мистика канал YouTube авторская история

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