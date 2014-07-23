ShayeSaintJohn

sozdatelmira Просмотров: 34 Комментарии: 2 0 Сегодня, 11:42 by

Я бродил по интернету и решил посмотреть странные, ужасные, психоделические каналы. Кое-где я узнал про канал "ShayeSaintJohn"-сейчас мы его рассмотрим.Когда заходишь на канал в глаза сразу бросается баннер:Далее слышно видео на авто-проигрывании девочка очень злостно смеется:Самое популярное видео на канале: "HAND THING", длится оно 1 минуту 50 секунд.Это очень жутко, но идем дальше: всего на канал залито 57 видео, последнее было загружено в сеть 2 января 2018 года.Поверьте, даже не пытайтесь посмотреть эти видео. Вы же хотите спокойно высыпаться по ночам?Кстати, я смотрел канал с перезаливами, так как наверняка настоящий был забанен. Хотите смотрите, но мне как-то не очень нравится эта девочка....

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