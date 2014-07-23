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ShayeSaintJohn

Я бродил по интернету и решил посмотреть странные, ужасные, психоделические каналы. Кое-где я узнал про канал "ShayeSaintJohn"-сейчас мы его рассмотрим.
Когда заходишь на канал в глаза сразу бросается баннер:
Shaye Saint John
Далее слышно видео на авто-проигрывании девочка очень злостно смеется:
ShayeSaintJohn
Самое популярное видео на канале: "HAND THING", длится оно 1 минуту 50 секунд.
ShayeSaintJohn
Это очень жутко, но идем дальше: всего на канал залито 57 видео, последнее было загружено в сеть 2 января 2018 года.
Поверьте, даже не пытайтесь посмотреть эти видео. Вы же хотите спокойно высыпаться по ночам?
Кстати, я смотрел канал с перезаливами, так как наверняка настоящий был забанен. Хотите смотрите, но мне как-то не очень нравится эта девочка....
Сегодня, 11:42 by sozdatelmiraПросмотров: 34Комментарии: 2
0

Ключевые слова: психоделика ShayeSaintJohn Страшно интересно смертельные файлы жуткий канал ужас

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Комментарии

#1 написал: Ihackyou
Сегодня, 13:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 13
Это перезаливы. (Держу в курсе)
Зарегистрирован: 23.07.2014
#2 написал: mannewil_
Сегодня, 14:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 12
Лол, неплохо, материал которому уже больше 10 лет вроде...
Кстати, отличное описание, две картинки, одно-два предложения по содержанию, и предупреждение.

Говоришь что будешь рассматривать канал, а в итоге что? Просто сказал "вот есть два видео, но их на самом деле 57"
Если ты говоришь что будешь рассматривать канал, то будь добр, рассмотри то что рассматриваешь детально, плюс "даже не пытайтесь смотреть эти видео" звучит нелепо, ведь это просто скетчи, да бредовые, да странные, но скетчи. Это не какой-то там видеоролик с завышенной громкостью, который действительно может нанести физическую боль, а просто скетчи.

А по поводу оригинального канал, тот действительно был удалён, и вообще, на материал ссылку можно было бы и дать.

Хотя, тут вроде даже есть какая-то структура. Но, оставляю без оценки.
Зарегистрирован: 3.10.2016
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