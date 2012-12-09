Ловец Снов

Новость отредактировал Sunbeam - Вчера, 19:18

GhostCrusader Просмотров: 50 Комментарии: 1 +2 Вчера, 19:18 by

Григорий проснулся ночью от нестерпимой жажды. Сухость во рту, словно проводник, направляла его в сторону кухни. И тут Григорий понял: он тут. Странное ощущение где-то внутри, похожее на изжогу, сжигающую горячим пламенем внутренности, всегда предвещало присутствие Ловца Снов. Григорий осмотрел комнату. Серебристый свет луны мягко падал на мебель и окутывал её белоснежной пеленой холодной январской ночи. Вся мебель аккуратно была расставлена так, как хотела мама Григория, хотя ему самому столь странное расположение мебели в его квартире вовсе не нравилось. Медленно Григорий перевёл взгляд в тёмный коридор. Беспросветная тьма нагоняла страх, тоску и печальные мысли о чём-то ужасном. В темноте блеснули, словно изумруды, два ярких глаза.- Что тебе нужно?- присев на диван, спросил Григорий. Он понимал, что жуткому чудищу надо от него ещё до того, как увидел изумруды в беспроглядной тьме.Ловец Снов медленно прошёл в комнату, прислонился к дверце шкафа и, будто не замечая сидящего на диване с опущенной головой человека, принялся разглядывать вещи, что лежали в шкафу. Ловец был высокого роста. Голова его была странной, слегка приплюснутой формы. Всё тело покрывала фиолетовая шерсть, а туловище было закутано в шкуру неизвестного Григорию животного. Ловец Снов всё время опирался на посох, который Григорию казался обычной палкой. Хотя он прекрасно понимал, что не для создания образа мудрого старца это чудище носит с собой посох.- Не ройся в шкафу, тварь, - Григорий встал с дивана и громко закрыл прямо перед носом Ловца Снов дверцу.- Я пришёл за своей частью уговора, Гриша. Сколько можно выполнять столь простое поручение? Так дела не делаются. Не веди себя, как маленькая обезьяна. Делай всё быстро, а то разговор я укорочу до пары секунд, боль которых ты почувствуешь каждым нервом своего тела, агонию ты испытаешь такую, какую не доставит ни одно оружие в мире. Всё это тебя ждёт очень скоро, если ты сейчас же не возьмёшься за дело.После этих слов Ловец Снов крепко сжал свой посох и угрожающе направил его на Григория. Казалось, вот-вот, и сверкнёт посох, и жизнь выйдет из тела несчастного Григория. Ловец извлечёт её, подобно паразиту. Ненужную. Тяжёлую. Бессмысленную.- Я всё сделаю. Не ночью же мне туда отправляться? Завтра. Завтра всё будет, – жалобно пролепетал Григорий и, сам того не замечая, снова сел на диван и обхватил голову руками. Он прекрасно понимал своё незавидное положение. Понимал, что он попал в мышеловку демона, причиняющего острую боль.Мёртвая тишина повисла на пару секунд в квартире. Слышно было, как, подобно бешеному ритму сердца, тикают часы. Холодная темнота окутывала своими щупальцами всё пространство, занимая его своей оболочкой беспроглядной тьмы. Где-то на улице жалобно скулила собака, предвещая нечто плохое и ужасное. Ветер раскачивал на своих крыльях шторы, унося их в безумное путешествие вперёд, а затем, словно строгий отец, тянул назад на исходную позицию, будто в отчий дом.- Уж постарайся, Гриша, - Ловец Снов прервал казавшуюся неприкасаемой тишину, - а то не видать тебе спокойной жизни. Я могу устроить тут такое, что твоё жалкое сознание перетрётся в прах, мой друг. Голова на плечах не задержится, не волнуйся.Григорий только хотел что-то сказать, как Ловец Снов стукнул посохом по полу и, объятый розовой дымкой, исчез.5 дней назад…Григорий Гущин благополучно окончил среднюю школу, в его голове было немереное количество планов. Поступить в университет, конечно, было в приоритете. Его поезд уже подъезжал к Москве. Колёса ритмично стучали, будто напевали весёлую песню свободной жизни. Пейзажи за окном менялись с огромной скоростью, несясь на крыльях яростного ветра. Григорий ощущал себя где-то над радугой. Он чувствовал, что находится в месте, где летают певчие птицы, где мечты, которыми он грезил, сбываются, а проблемы тают, словно комья снега под жарким солнцем. И вот поезд прибыл. Григорий вышел, сопровождаемый родственниками. Посетив университет, Григорий нашёл жильё и, как ему казалось тогда, влетел в поток беззаботной жизни. На следующий день родня разъехалась. Григорий отправился в библиотеку. Старинные книги, несущие в себя многовековой опыт предков, бесценные знания лежали тут в пыли, покинутые людьми, и, как казалось Григорию, никому и не были нужны. Легким движением руки он смахнул пыль. Пылинки разлетелись по воздуху и, словно в вальсе, закружились, разлетаясь в разные стороны и кружа в своём танце. Книга называлась: «Демоны старинных мифологий». Выбрал он эту книгу не случайно. Григорию всегда нравились истории о демонах, призраках, духах. Он вышел из библиотеки. На улице в законные права вступала ночь. Словно тёмным пером ворона, ночь закрыла небо, закутала в тёмное покрывало мир. На улицах зажглись фонари, приносящие немного тёплого света в царство тьмы и мрака. Григорий сел на лавочку и посмотрел на звёзды. Холодные белые точки были разбросаны на тёмном одеяле небосвода. В его голове не укладывалась мысль о том, что он никогда больше не увидит отца. Новость о раке лёгких, словно отравленный клинок, пронзила его душу. Разорвала сердце и не оставила ни капли сострадания и жалости к людям.- Пожалуйста, я сделаю всё, что угодно. Только спаси его. Дай мне шанс, пожалуйста. Он этого не заслужил, - Григорий тихо всхлипывал и разговаривал сам с собой. Люди проходили мимо, озираясь на странного парня, тихо плачущего на скамье, о чём-то тихо перешёптывались, кидая осуждающий взгляд на Григория. До его проблем никому не было дела. Проблемы этого странного парня касались только его самого. Григорий всё больше и больше погружался в размышления. Он понимал, что общество вокруг полно не только надежд. Оно полно зла. Люди давно построили нового Бога, чтобы, неся его в массы, подражать ему. Они продали права на трансляцию нового Бога и теперь, не видя мира дальше собственного носа, показывают его по ТВ. Этот Бог разодет в пух, прах, обмазан пеплом сгоревших и падших душ, но воистину подделен. В нашем обществе нет места простым людям. Для них сегодня мы грязны, завтра чисты, и лишь тогда, когда куранты пробьют нам по голове, мы поймём, что мы для общества навсегда грязь. Мы - никто. Конечно, мы хотим быть кем-то, но лишь тогда, когда тонкая нить нашей жизни оборвётся, они поймут, кто мы есть.Его отцу оставалось жить не больше месяца. Это был месяц мучений, страданий, боли. Запомнить навсегда этот месяц Григорию помог не только его отец. Поздно ночью, когда Гущин, укутавшись одеялом, сидел и читал книгу, к нему явился он. Ловец Снов появился в розовой дымке прямо перед Григорием. Он стоял на одном колене, а голова была прижата к руке, отчего казалось, что демон пал. Григорий, выпучив глаза и прикрыв рот руками, неподвижно смотрел на картину, что явилась ему в столь поздний час. Демон подошёл к нему настолько близко, что Григорий не на шутку испугался. Крик застрял где-то в глотке и, словно одержимый, просился наружу. Однако Ловец Снов остановился на расстоянии вытянутой руки.- Что, помощь нужна, да? – спросил он с усмешкой.Григорий не знал, что ответить. Страх сковал его душу, и тоненькие струны разума готовы были порваться. Паника, словно червь, ищущий укрытие, прогрызла путь в его мозг.- Да не бойся ты, – чудище вытянуло Григория из транса, – это ведь тебе помощь с отцом нужна?И тут страх покинул душу Григория, уступив место любопытству и надежде.- Д-д-да, мне. Ты можешь помочь? – всё ещё побаиваясь, спросил Григорий. Голос его дрожал, а слова выходили с трудом.- Я могу помочь твоему отцу. Но не просто так. Услуга за услугу, Гриша.Григория не смущало то, что монстр знает его имя. Его внимание было приковано к чудищу, что вызвалось излечить его отца. В такой ситуации такие вещи, как имена, уходят на второй план.- Я согласен! Что мне сделать? - Григорий вскочил с кровати и выпрямился, чтоб хоть как-то показать свою готовность.- Итак, путь твой будет долгим. На другом конце города есть стройка. Возьми кувалду и сломай одну из несущих конструкций. Это всё, - столь простое поручение как минимум вызывало пару вопросов и, что более очевидно, таило в себе некий подвох.- Это ведь опасно! А если кто-то погибнет? Я на такое не пойду, - Григорий уже с уверенностью в голосе разговаривал с монстром.- Что ж. Тогда твой отец проживёт свой месяц. И… всё! Finita la Commedia, знаешь ли. Прощай!Розовая дымка вдруг объяла Ловца Снов с ног до головы. Григорий понимал, что это его единственный шанс помочь отцу. Упускать его нельзя. Сейчас или никогда!- Стой! Стой! - прокричал он.- Что такое? Передумал? - демон широко улыбнулся, оголив ряд острых, как бритва, зубов.- Да. Я всё сделаю. Пожалуйста, помоги отцу, - Григорий чуть ли не всхлипывал.- Отлично. Завтра тебе позвонят и скажут, что ему лучше. Свою часть договора выполнишь в течение трёх дней. Смотри, не затягивай, – последнюю фразу Ловец проговорил особо доходчиво.Григорий так и не уснул той ночью, размышляя о том, что он сейчас увидел.Утром ему позвонил брат и сообщил, что звонили из больницы.- Папе стало лучше, ты прикинь? Он идёт на поправку! Чёрт знает как, но он намного лучше себя чувствует! Даже встать смог, – радость в его голосе дернула Григория за нервы.Он молчал. Молчал, так как не смог сдержать слёзы радости.В наше время...Ловец Снов исчез. Всё, что оставалось Григорию, - это выполнять свою часть договора. Отец выздоровел, все счастливы. Всё прямо как в сказке. Для всех. Но не для него.Ближе к полудню, вооружившись кувалдой, он сел в метро и направился на стройку. Пыльный вагон шумел разными голосами. Голоса людей, словно тиски, давили Григорию на разум. Он чувствовал, что он вот-вот сойдёт с ума. Стены вагона нагоняли тревогу, чувство опасности и страх. Свет, словно борющийся за жизнь в коричневой пустыне вагона, проникал через окна, через тонкие щели в дверях. Люди толпились, толкали друг друга, сдавливая себе подобных, загоняя более слабых в углы, желая получить более желанное место. «Всё прямо как в жизни», - подумал Григорий. Приехали. Конечная. Григорий, широко шагая, двинулся к стройке. Подойдя поближе, он увидел дыру в заборе. Спокойно преодолев первое препятствие, Григорий направился к несущей конструкции. Один удар кувалдой, второй, третий, четвёртый. Тридцать минут борьбы со стальными прутьями окончились. Григорий нанёс последний удар. Несущая конструкция сломалась. Маленькое недостроенное здание начало шататься. Шататься так, что казалось, вокруг него гремит торнадо. Казалось, что оно вот-вот рухнет и отомстит своему обидчику. Григорий, подхватив кувалду, рванул что есть мочи к метро. Бежал он так, будто маленькое здание, сваленное им, несётся в погоню.Домой он приехал вечером. Григорий зашёл в подъезд. Тёмный, словно хранящий в себе самые сокровенные тайны, подъезд уже не казался ему таким родным, знакомым. Его тянуло домой. Туда, где он родился и вырос. Туда, где были все его родные и близкие. Туда, где он смог бы сбежать от всего того, что он натворил. Достав ключи, Григорий аккуратно повернул замок и открыл дверь. Темнота его уже не смущала. Мрак поселился в его сердце, а тьма была его верным союзником. Он бросил кувалду в угол, скинул куртку и пошёл спать. В спальне на диване, словно у себя дома, сидел Ловец Снов.- Молодец, Гриша. С тобой приятно иметь дело, – сказал он и ткнул в него посохом в живот. На животе осталась метка, похожая по форме на какую-то древнюю руну.- Это что? – возмущался Григорий.- Ничего страшного. Просто моя метка. Я оставляю её на тех людях, что обращались ко мне за помощью. Не волнуйся. Скоро сойдёт, – Ловец снова широко улыбнулся, и Григорий посчитал, что сломал бы ещё одну стройку лишь бы никогда не видеть эту улыбку.Он исчез в привычной для себя розовой дымке. Но Григорию было плевать. Он слишком устал, чтобы обращать внимание на эти мелочи. Слишком много событий для одного дня. Слишком много крови невинных на руках. Раздевшись, он плюхнулся в кровать, и сон унёс его в мир грёз.Утром Григория разбудил стук в дверь. Григорий встал, его взгляд упал в окно. Рассвет расстилал свои светлые лучи по всему голубому небосводу. Деревья качались, словно в такт музыке утра. Ранние пташки подпевали всему этому оркестру, подогревая интерес зрителей, решивших выглянуть в окно. Пылая в ярком пламени, словно феникс, восстающий из пепла, солнце расползалось небу, выглядывая из-за горизонта. Светило приветствовало всех, кто сейчас не спит. «Эх, красота», - подумал Григорий и, накинув халат, направился к выходу. Открыв дверь, он увидел перед собой девушку лет двадцати. Выглядела она запуганной и нервной.- Вам помочь чем-то? – спросил Григорий, недоумевая.- Ты. Ты был им помечен. Это точно ты! – выпучив глаза, тихо сказала девушка. Её безумный и одновременно измученный взгляд смотрел на Григория с ненавистью.Григорий хотел было что-то возразить, но тут незнакомка достала из-за пазухи кирпич и что есть силы ударила Григория в висок. Григорий пошатнулся. Картинка перед его глазами стала мыльной, словно кто-то брызнул в глаза шампунем. Сильное жжение где-то в голове раскачало тело, которое уже покидала жизнь. Пара секунд, и он уже упал на пол в лужу собственной крови. Незнакомка швырнула кирпич и убежала прочь. Сознание поглотил чёрный туман, и Григорий почувствовал, как его душа стремится на волю. Стремится покинуть тело. Он боролся до конца. Старался держать открытыми глаза, хотя прекрасно понимал, что это лишь его жалкая попытка уцепиться за жизнь. Попытка, которая обречена на провал.- Эй, очнись, Гриша, - послышалось Григорию.На удивление себе, Григорий стал легко держать глаза открытыми и даже смог повернуть голову в сторону звука. Перед ним стоял Ловец Снов. Во всей своей красе. Его шерсть уже не была фиолетовой. Она была кроваво-красной, а глаза из изумрудов превратились в озера нефти. Чёрные, как сама суть существования этого демона.- Эх, Гришка. Вот и конец эпопеи. Ты думал, что всё так просто? Та стройка упала. Погибли люди, знаешь ли, Гриша. Но не люди меня интересовали, а один конкретный человек. Мой бывший клиент, так скажем. Такой же, как и ты. Эта схема работает безотказно. Ты убил моего предыдущего клиента, а мой теперешний убил тебя. А вечером эту девушку кто-нибудь другой отправит в один конец на тот свет. Видишь ли, Гришка, я не исполнитель желаний. Я – охотник на души. Человеческие души само собой. Ты сам разрисовал мою золотую картину кровью, что выдавил из пальцев. И вот, эта схема безупречна, Гриша. Замкнутый круг. Для людей. Но для меня – золотая жила. Этот мир не придуман людьми, что строчат законы на бумажках. Он им не нужен. Он не нужен грязным политиканам, дурманящим массу своими обещаниями. Он не нужен простолюдинам, что проживают свою жизнь в закрытой петле, из которой вылезают только на отдых. Этот мир не нужен богатеям, которые не видят тебя из-за своего пуза. Этому миру не нужна мыльная опера. Ему нужна хорошая встряска. И ты, друг мой, этому миру не нужен. Что ж, Гриша, не сопротивляйся, дай тьме окутать твоё сознание. Дай мраку поглотить твою грязную, кровавую душу.- Ты… Ты… - Григорий так и не смог сказать своих слов. В глазах потемнело, сознание окончательно затуманилось, сдаваясь под натиском клешней смерти. Последнее, что он видел, – это облако розовой дымки, несущее смерть.

Ключевые слова: Демон исполнение желаний чудовище авторская история

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